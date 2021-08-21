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"Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Газотранспортний проєкт "Північний потік-2" робить Євросоюз більш залежним від російського газу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке вийшло 21 серпня.

"Беручи до уваги ситуацію, яка склалась, і поведінку Росії, проєкт "Північний потік-2" робить Європейський Союз ще більш залежним від російського газу. І від самого початку Литва була проти цього проєкту, як й інші балтійські країни та Польща, тому що ми не вважаємо, що цей проєкт комерційний. Ми вважаємо його геополітичним. І я думаю, що він створює певні ризики для ЄС: він буде більш залежним від поставок російського газу, і, звичайно, це додаткова загроза", - сказав Науседа.

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Топ коментарі
+8
Спасибо Литве за дружбу с Украиной . Маленькая героическая страна старается поддержать 40 млн Украину .
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21.08.2021 22:58
+6
В Украине до войны работали две американские газодобывающие компании, сначала им ставили палки в колёса рыги коррумпированные Российской Фашизацией, потом рашистские боевики объявили на них охоту. А в планах было обеспечение газом Украины и экспорт в ЕС...
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21.08.2021 22:54
+4
Сначала от **** зависела только Меркель ( видимо был компромат и его **** скинули работники штази)
Теперь от **** зависит вся Германия
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21.08.2021 23:01
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кто теперь назовёт немцев умными...
когда они не знают, что
вектор зависимости -это всегда направление от места добычи газа до потребителя, а не наоборот
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21.08.2021 22:47 Відповісти
Посмотри немного назад в историю на отношения немцев с кацапами где-то эдак с времен петрухи первого. Многое станет ясно.
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21.08.2021 23:41 Відповісти
та ясно
членин на чьи марки с николашкой разделался, когда прочтал немецкий же "капитал"
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21.08.2021 23:48 Відповісти
Угу. А договор Молотова-Риббентропа? Ну это если ближе брать. И так было всегда. У них всегда подковерные междусобойчики были. Так что лично я не удивляюсь.
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22.08.2021 00:14 Відповісти
А Украину,сп-2 делает независимой от транспортировки Русского газа,радоваться надо,нет торговли с акупантом
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22.08.2021 12:09 Відповісти
Северний поток в лице двух немецких компаний!!! Под которие ложитьсч вся Европа в лице Франции, Голандии, Бельгии, Дании а ще Макарони или Прошутии))))
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21.08.2021 22:47 Відповісти
ну франция уже давно лежит даже ноги раздвинула
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21.08.2021 22:51 Відповісти
По тв- КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ= НОВАЯ РАКЕТА , НОВЫЙ ТАНК , НОВЫЙ АВТОМАТ и т д... и т д... И Т Д ..
. И КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ - ТАЙФУН . НАВОДНЕНИЯ . СМЕРЧЬ или ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ !!!! . . ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - -- - ОСТАНОВИСЬ !, , !. ЛЮДИ !. ОСТАНОВИТЕСЬ !!!!.... . . ПОД КРЕМЛЕВСКОЙ КРОВАВОЙ ЗВЕЗДОЙ БАФОМЕТА-ЗАСЕДАЕТ ВСЯ НЕЧИСТЬ И ГУБИТЕЛИ СВЕТА . . . .....
... касапы.. ....
... Отдайте Крым и ворованное ! . . . . ... .И ПЕРЕСТАНЬТЕ ВОЕВАТЬ и вОРОВАТЬ !!! .
.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.08.2021 22:48 Відповісти
німецьким комсомолкам пофіг , головне бабло !
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21.08.2021 22:49 Відповісти
просто меркель и прочие чиновники решили срубить бабла на старость, которое щедро предоставили коцапы
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21.08.2021 22:49 Відповісти
Звучали пафосні слова й удари кулаками в груди.Казала фрау, що вона Вкраїну захищати буде.Напевно, й пхинькати могла, скупу сльозу з очей змахнути, могла б усе, аби "потік" таки не вдалося згорнути.Не будеш пенсією ситий, якщо падлючеє Пуйло тебе не пустить до корита

"Северный поток - 2" делает ЕС еще более зависимым от российского газа, - Науседа - Цензор.НЕТ 7359
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21.08.2021 22:50 Відповісти
Сначала от **** зависела только Меркель ( видимо был компромат и его **** скинули работники штази)
Теперь от **** зависит вся Германия
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21.08.2021 23:01 Відповісти
"Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа - Цензор.НЕТ 3693
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21.08.2021 23:25 Відповісти
Це тільки в мене пагане передчуття від співпраці московії та Німеччини?
Чи то може я переношу історичні події 1939-року на тепершній час?
Але все одно дивно...
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21.08.2021 22:53 Відповісти
а кто то разве денонсировал пакт молотова-риббентропа?
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21.08.2021 23:01 Відповісти
В Украине до войны работали две американские газодобывающие компании, сначала им ставили палки в колёса рыги коррумпированные Российской Фашизацией, потом рашистские боевики объявили на них охоту. А в планах было обеспечение газом Украины и экспорт в ЕС...
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21.08.2021 22:54 Відповісти
мудрый нарид решил иначе
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21.08.2021 23:02 Відповісти
ничего личного - только бизнес ? )))
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21.08.2021 22:55 Відповісти
Бабця сяде на потоки, буде керувати
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21.08.2021 22:57 Відповісти
х/з на шо вона сяде (я без скабрєзностей))) думаю що їй і пенсії з привілеями вистачатиме (а може і бонуси від газпрома не завадять)))
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21.08.2021 23:03 Відповісти
Спасибо Литве за дружбу с Украиной . Маленькая героическая страна старается поддержать 40 млн Украину .
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21.08.2021 22:58 Відповісти
Треба казать що масковські агенти садять ЕС на російський ..уй
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21.08.2021 23:01 Відповісти
подозреваю, шо фрау от фуйла
получила должность "главной по трубе"
(всё как и договаривались много лет назад )
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21.08.2021 23:01 Відповісти
это решилось в 2019, когда зебилы отказались от евроинтеграции
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21.08.2021 23:02 Відповісти
Ну зачем нести ересь? Они фрау выбирали? Бред
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21.08.2021 23:52 Відповісти
Залежність тут проста - якщо буде продаж кацапського газу, то Кремляндія буде ділитись прибутком з керівниками ЄС. Більше ніж впевнений, що так воно і є. Серебролюбство
це корінь усіх лих "Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа - Цензор.НЕТ 2887
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21.08.2021 23:25 Відповісти
самое главное, что в кацапии своего ничего нет кроме ископаемых ресурсов ,
часть того, что идёт непрерывно из земли в кацапии - кацапам не отдается в виде рентной платы за использование природными ресурсами, оно идёт на понты, пропаганду, подготовку к войнам и подкуп еврочиновников
кацапы не должны думать и давать другим жить
кацапы должны-смотреть скабееву бухать и терпеть
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21.08.2021 23:59 Відповісти
Це вся історія існування Московії - Расєї, підкупи західних чиновників, переписування історії, знищення історичних оригіналів, видавання чужого за своє "Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа - Цензор.НЕТ 5768
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22.08.2021 00:44 Відповісти
Или бабку все забудут на пенсии, или у бабки будет пенсия в газмясе на зависть топам любой крупной компании
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21.08.2021 23:55 Відповісти
У лимитрофов не спрашивали, как жить донорам ЕС, откажитесь от дотации 😂
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22.08.2021 00:37 Відповісти
Зато делает менее зависимыми от шантажистов от Зе.
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22.08.2021 01:55 Відповісти
В любом бизнесе избавление от посредников это желаемый результат. Прямые поставки только, если хочешь надежности.
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22.08.2021 01:58 Відповісти
у всех спрашиваю не кто не может ответить, если покупать через украину тот же кацапский газ то зависимости нету, а если покупать напрямую , более дешевый, то сразу возникает зависимость? я все правильно понял? типо как напрямую покупать мы не можем, чтоб не зависить от россии, но тот же кацапский газ через словакию и дороже это нормально? и еще мне вот интересно электричество мы можем у них покупать, нефтепродукты можем, еще херову тучу продуктов на миллиарды баксов можно, а газ нельзя, почему? может потому что если напрямую , прокладки зарабатывать перестанут?
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22.08.2021 02:04 Відповісти
За транзит по дну моря платить не надо и Европу легче держать на коротком поводке.
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22.08.2021 07:58 Відповісти
Так получается наоборот. Германия экономит на транспортировке газа по новой трубе. Чем дороже газ, тем короче поводок.
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26.08.2021 17:42 Відповісти
иПальник свой прикрой, падла расейская.....
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22.08.2021 14:10 Відповісти
"иПальник" - вот это та мова на которой нужно говорить всем в Украине? Какая же культурная, высокоинтеллектуальная и красивая мова...
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23.08.2021 10:44 Відповісти
Вот я говорю на известном тебе пахабном языке - иПалькик завали... мразь....
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25.08.2021 09:42 Відповісти
 
 