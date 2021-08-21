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"Північний потік-2" робить ЄС ще більш залежним від російського газу, - Науседа
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Газотранспортний проєкт "Північний потік-2" робить Євросоюз більш залежним від російського газу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю "Радіо Свобода", яке вийшло 21 серпня.
"Беручи до уваги ситуацію, яка склалась, і поведінку Росії, проєкт "Північний потік-2" робить Європейський Союз ще більш залежним від російського газу. І від самого початку Литва була проти цього проєкту, як й інші балтійські країни та Польща, тому що ми не вважаємо, що цей проєкт комерційний. Ми вважаємо його геополітичним. І я думаю, що він створює певні ризики для ЄС: він буде більш залежним від поставок російського газу, і, звичайно, це додаткова загроза", - сказав Науседа.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.08.2021 22:58
+6 Сергей Трофимов 7c913dc7
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+4 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.08.2021 23:01
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Будь ласка, зачекайте...
когда они не знают, что
вектор зависимости -это всегда направление от места добычи газа до потребителя, а не наоборот
членин на чьи марки с николашкой разделался, когда прочтал немецкий же "капитал"
. И КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ - ТАЙФУН . НАВОДНЕНИЯ . СМЕРЧЬ или ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ !!!! . . ЧЕЛОВЕЧЕСТВО - -- - ОСТАНОВИСЬ !, , !. ЛЮДИ !. ОСТАНОВИТЕСЬ !!!!.... . . ПОД КРЕМЛЕВСКОЙ КРОВАВОЙ ЗВЕЗДОЙ БАФОМЕТА-ЗАСЕДАЕТ ВСЯ НЕЧИСТЬ И ГУБИТЕЛИ СВЕТА . . . .....
... касапы.. ....
... Отдайте Крым и ворованное ! . . . . ... .И ПЕРЕСТАНЬТЕ ВОЕВАТЬ и вОРОВАТЬ !!! .
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь от **** зависит вся Германия
Чи то може я переношу історичні події 1939-року на тепершній час?
Але все одно дивно...
получила должность "главной по трубе"
(всё как и договаривались много лет назад )
це корінь усіх лих
часть того, что идёт непрерывно из земли в кацапии - кацапам не отдается в виде рентной платы за использование природными ресурсами, оно идёт на понты, пропаганду, подготовку к войнам и подкуп еврочиновников
кацапы не должны думать и давать другим жить
кацапы должны-смотреть скабееву бухать и терпеть