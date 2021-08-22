Захарова пригрозила США "жорсткою і адекватною" відповіддю на нові санкції

Міністерство закордонних справ РФ пообіцяло відповісти на нові санкції США, запроваджені у зв'язку з газопроводом "Північний потік - 2" і отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в заяві речниці МЗС РФ Марії Захарової, опублікованій 21 серпня, передає Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо такі ворожі дії адміністрації (президента США) Джо Байдена як продиктовані відсутністю політичної волі і небажанням вибудовувати російсько-американські відносини на партнерській основі. Всупереч духу женевської зустрічі на вищому рівні (мова йде про зустріч Байдена і президента РФ Володимира Путіна. - Ред.) і досягнутим на ній домовленостям президентів, офіційний Вашингтон в нинішній непростий час, що вимагає від наших країн розширення взаємодії та координації на міжнародній арені, запроваджує під надуманими приводами нові санкції проти Росії", - написала вона.

Вона заявила також про "найбільший для США зовнішньополітичний провалі" в Афганістані.

Отруєння Навального Захарова назвала "влаштованою західними спецслужбами провокацією". За її твердженням, "тиснути на Росію марно" і відповідь "як завжди, буде жорсткою і адекватною".

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