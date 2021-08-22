Захарова пригрозила США "жорсткою і адекватною" відповіддю на нові санкції
Міністерство закордонних справ РФ пообіцяло відповісти на нові санкції США, запроваджені у зв'язку з газопроводом "Північний потік - 2" і отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це йдеться в заяві речниці МЗС РФ Марії Захарової, опублікованій 21 серпня, передає Цензор.НЕТ.
"Розглядаємо такі ворожі дії адміністрації (президента США) Джо Байдена як продиктовані відсутністю політичної волі і небажанням вибудовувати російсько-американські відносини на партнерській основі. Всупереч духу женевської зустрічі на вищому рівні (мова йде про зустріч Байдена і президента РФ Володимира Путіна. - Ред.) і досягнутим на ній домовленостям президентів, офіційний Вашингтон в нинішній непростий час, що вимагає від наших країн розширення взаємодії та координації на міжнародній арені, запроваджує під надуманими приводами нові санкції проти Росії", - написала вона.
Вона заявила також про "найбільший для США зовнішньополітичний провалі" в Афганістані.
Отруєння Навального Захарова назвала "влаштованою західними спецслужбами провокацією". За її твердженням, "тиснути на Росію марно" і відповідь "як завжди, буде жорсткою і адекватною".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не ваша, вот и беситесь.))
Хорол-річка вже не та.
Із серії "Налякати клізму голою дупою".
Как думаете что ответят бандитской кучке ***** если амерыкосы онулируют всей мокшандии американские визы из выдворением из страны,заблокируют счета,и арестуют имущество движимое и не движимое имущество?Как думаете скольким клонам ***** и не только удастся выжить при том что в США имеют имущество и счета вполне влиятельные хоть и уроды но мокшане?