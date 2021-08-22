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Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Захарова пригрозила США

Министерство иностранных дел РФ пообещало ответить на новые санкции США, введенные в связи с газопроводом "Северный поток – 2" и отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

. Об этом говорится в заявлении спикера МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 21 августа, передает Цензор.НЕТ.

"Рассматриваем такие враждебные действия администрации (президента США) Джо Байдена как продиктованные отсутствием политической воли и нежеланием выстраивать российско-американские отношения на партнерской основе. Вопреки духу женевской встречи в верхах (речь идет о встрече Байдена и президента РФ Владимира Путина. – ред) и достигнутым на ней договоренностям президентов, официальный Вашингтон в нынешнее непростое время, требующее от наших стран расширения взаимодействия и координации на международной арене, вводит под надуманными предлогами новые санкции против России", – написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия обвинила США в "подрыве отношений" из-за санкций по "Северному потоку-2": "Не задумываются о последствиях"

Она заявила также о "крупнейшем для США внешнеполитическом провале" в Афганистане.

Отравление Навального Захарова назвала "устроенной западными спецслужбами провокацией".

По ее утверждениям, "давить на Россию бесполезно" и ответ "как всегда, будет жестким и адекватным".

Также читайте: Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+34
Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 910

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22.08.2021 00:07
+31
Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 1187
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22.08.2021 00:03
+28
Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 1832
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22.08.2021 00:17
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Маруха Захерова на своей даче в Рублевке. Отходняк после вчерашнего.
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22.08.2021 07:36 Ответить
не для тебя моя роза цвела...

не ваша, вот и беситесь.))

Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 2490
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22.08.2021 02:31 Ответить
Странно. Машка гонит на США, неблагодарная. Именно там, работая в паРашинском посольстве, она отъела такую сраку.
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22.08.2021 03:16 Ответить
да уж...)
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22.08.2021 14:43 Ответить
Давно это было.
Хорол-річка вже не та.
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22.08.2021 04:23 Ответить
В ноябре 2005 года Захарова вышла замуж. Торжество прошло в Нью-Йорке Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 5006.
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22.08.2021 04:25 Ответить
Дура-дурой, она равной россию сша считает)
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22.08.2021 03:53 Ответить
Маруха Захерова и не такое может проблеять, когда ширнется.
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22.08.2021 07:38 Ответить
Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 9663
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22.08.2021 04:18 Ответить
«… ответ будет детским и адекватным…» - *********** сильно надуются и громко пёрнут в сторону США. Ни на что большее они не способны. Только дежурную фразу злобно произносить. 😀😀😀
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22.08.2021 04:28 Ответить
Машка! Пиз#ду помий! Воняє!
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22.08.2021 09:02 Ответить
...і супроводжувати ту фразу моторошним зубовним скреготом.
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22.08.2021 10:32 Ответить
так, жителі воронєжа напружилися..
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22.08.2021 07:13 Ответить
Та їм впору вже челендж передавати.
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22.08.2021 07:25 Ответить
Оборзела, ведь дочка шефа гражданка США! Просили же, чтобы четвёртую не пила, так нет, не доходит.
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22.08.2021 07:23 Ответить
нападете на кого-нибудь? аннексируете чужие территории более слабых государств? так "ответите" Америке, шакалы косорылые?
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22.08.2021 07:26 Ответить
они прострелили нам руку а мы назло им прострелим СЕБЕ лапу
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22.08.2021 07:57 Ответить
Смешно, недострана 3го мира хочет равноправных партнерских отношений с США и еще угрожает им ! Партнерские отношения сейчас возможны только в партере ,что собственно и происходит.... Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 4060
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22.08.2021 08:31 Ответить
Захарова пригрозила США "жестким и адекватным" ответом на новые санкции - Цензор.НЕТ 670
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22.08.2021 08:34 Ответить
Це нагадує сімейну сварку, в підсумку ультиматум від нездалої карявої дружини "Я з тобою спати небуду, і більше іпати не дам !!!!!!"
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22.08.2021 08:38 Ответить
Таку жаберю іпати?! Та ну нах! Краще вже Дунька Кулакова! Захарова пригрозила США "жорсткою і адекватною" відповіддю на нові санкції - Цензор.НЕТ 7273
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22.08.2021 09:04 Ответить
Захарова пригрозила США "жорсткою і адекватною" відповіддю на нові санкції - Цензор.НЕТ 1112

Із серії "Налякати клізму голою дупою".
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22.08.2021 10:34 Ответить
Машка теперь, вместо прокладок, будет трусы мхом и крапивой набивать.
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22.08.2021 09:05 Ответить
Пущай не заморачивается, есть монтажная пена, можна из Донбасса подогнать возвратным гумконвоем.
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22.08.2021 13:34 Ответить
Харашо красавицам! Они всем нравятся!Захарова пригрозила США "жорсткою і адекватною" відповіддю на нові санкції - Цензор.НЕТ 2503
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22.08.2021 09:08 Ответить
Машка-стакан.
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22.08.2021 10:45 Ответить
Короче ,Воронежу все таки трендец .Ну это их лично кацапское дело, а нам надо наглухо закрывать границу и с ними и с Беларусью , а то когда попрут сюда миллионы беженцев , нам война с Мордором детским лепетом на лужайке покажеться.
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22.08.2021 09:09 Ответить
Что будет если янки отменят визы мокшанам?
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22.08.2021 09:10 Ответить
В ответ жаба с унылой лошадью дунут дороги аргентинской муки
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22.08.2021 09:16 Ответить
Боже, храни воронеж
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22.08.2021 09:34 Ответить
Неужели на столе калинку станцует?
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22.08.2021 09:37 Ответить
втілювати погрози буде ота навпілрозкладена істота, що букет пхала Мєркєльші?
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22.08.2021 09:50 Ответить
Зомбо-апокаліпсис - новий сезон.
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22.08.2021 10:36 Ответить
Байдену и Обаме запретят собирать валежник и ягель, и запретят покупать любимое лакомство ацапов- бояру
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22.08.2021 10:38 Ответить
будет очень жоска, если запретят пепси-кока-колу, чупа-чупсы и сами откажутся от СВИФТа
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22.08.2021 10:47 Ответить
Санкции США вводятся относительно отдельных личностей и отраслей пытая надоумить придурков.И эти санкции только показывание намерений а не сами намерения.
Как думаете что ответят бандитской кучке ***** если амерыкосы онулируют всей мокшандии американские визы из выдворением из страны,заблокируют счета,и арестуют имущество движимое и не движимое имущество?Как думаете скольким клонам ***** и не только удастся выжить при том что в США имеют имущество и счета вполне влиятельные хоть и уроды но мокшане?
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22.08.2021 11:46 Ответить
Рашка теперь всем перед носом будет своей трубой "СП" махать?
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22.08.2021 11:57 Ответить
Русофашиська нечисть все життя ляка усіх. Хотять щоб усі їх боялися.
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22.08.2021 12:36 Ответить
ширнется до потери пульса?
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22.08.2021 13:08 Ответить
манька пригрозила? А вот с этого места по подробнее.
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22.08.2021 21:05 Ответить
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