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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Меркель (702)

Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель

Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Росія є учасником конфлікту, правильно, що відмовляєються вести прямі переговори з представниками сепаратистів", - заявила вона.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі, і над цим треба постійно працювати.

Також читайте: Україна, Німеччина і Франція мусять мати консолідовану позицію щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Зеленський

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Топ коментарі
+24
Там можлива неточність перекладу... Не потрібно завчасно радуватись.
От, якби вона вжила словосполучення "стороною конфлікту" а не "учасником"... Бо учасником може бути і посередник, яким ото є ОБСЄ
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22.08.2021 15:03
+18
Нарешті!!!
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22.08.2021 14:54
+15
Не конфлікта, а війни.
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22.08.2021 15:00
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Нарешті!!!
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22.08.2021 14:54 Відповісти
Там можлива неточність перекладу... Не потрібно завчасно радуватись.
От, якби вона вжила словосполучення "стороною конфлікту" а не "учасником"... Бо учасником може бути і посередник, яким ото є ОБСЄ
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22.08.2021 15:03 Відповісти
100%.Когда в "Газпром" будет устраиваться,скажет,что под "участником конфликта" она имела в виду "посредник".А если на уж очень высокую должность,то и "миротворец"
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22.08.2021 15:05 Відповісти
тут може бути ще розбіжність в питанні "а ким є сама Німеччина в Нормандському форматі"? Якщо вони відповідають "ми і Франція - лише посередники" - то ще так може бути... А, якщо до посередників вони зараховуватимуть і касапів?
Ото ж бо воно...
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22.08.2021 15:10 Відповісти
та не буде вона нікуди влаштовуватись,на хіба їй це на старісь маючи пенсію 15 тис євро!
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22.08.2021 15:13 Відповісти
Переклад був точним
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22.08.2021 15:24 Відповісти
побачимо по німецьким сайтам. Зараз моніторю Дойче велле
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22.08.2021 15:31 Відповісти
Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.Источник: https://censor.net/ru/n3284092
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22.08.2021 15:19 Відповісти
+ сюда совсем не вяжется "майн либер Влалимир" - фраза, которую стараю немецкая сарделька выдала после встречи с пуйлом- 2-жды!(((
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22.08.2021 19:09 Відповісти
Ви зовсім неадекватні!Меркель ще з серпня 2014 року так говорила!Нічого не змінилась!!!
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22.08.2021 15:07 Відповісти
Цитату, адеквате!
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22.08.2021 15:08 Відповісти
було, було... Не треба наполягати на цитаті, повір. це зайве.
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22.08.2021 15:11 Відповісти
Хай напише, хай кацапа відробляє... Донцов Пся крев
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22.08.2021 15:15 Відповісти
Донетчанин Донцов - може, і росіянин, але не касап. Наш він!
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22.08.2021 15:17 Відповісти
Хоч би не ганьбив призвище Донцов. Вивчив би мову!
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22.08.2021 15:28 Відповісти
так він же ж до тебе державною звернувся!
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22.08.2021 15:30 Відповісти
Прочитайте його комент уважніше
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22.08.2021 15:35 Відповісти
та ладно! Я і не такі fratricide пробачаю... Ну, це чисто індивідуально...
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22.08.2021 15:46 Відповісти
Одне слово написав, а він мене назвав неадекватом. Хай ваш старший по зміні його оштрафує
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22.08.2021 15:51 Відповісти
а хто в нас старший по зміні? Якось я сам по собі, автономно... Може, тобі доводилось з ним перетинатись? Бо ото тут мене називають порохоботом (разом з тобою) - а я навіть не знаю, чиї вказівки я виконую
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22.08.2021 16:12 Відповісти
А ти "вакцинований"? Якщо так , то тобі вказівки сам "Порох" віддає - напряму в мозок З застосуванням 5G... Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 8341
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22.08.2021 16:17 Відповісти
Шуткую
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22.08.2021 16:19 Відповісти
А зовут вас Донициан?
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22.08.2021 15:37 Відповісти
Яка нах.. тиша ?
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22.08.2021 15:48 Відповісти
А як же ви газ в них буде купувати? Спонсорувати тероризм?
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22.08.2021 14:56 Відповісти
а им деваться некуда. над дивесификацией поставок газа мАкрель не работала.
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22.08.2021 15:01 Відповісти
будут давить на трубу
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22.08.2021 15:03 Відповісти
Зебобики, можете повторить.?
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22.08.2021 14:56 Відповісти
Очередной пожар за поребриком гарантирован Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель - Цензор.НЕТ 9502
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22.08.2021 14:57 Відповісти
"Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать."

Первая ласточка из стаи указаний тупина, которую привезла Меркель кловану.
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22.08.2021 14:59 Відповісти
По согласованному сценарию работает. Опытный агент.
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22.08.2021 14:59 Відповісти
Вже одного разу назрадофілили, привівши у 2019-му році клоуна до влади. Меркель, окрім партії зелених, є найбільш проукраїнським політиком у Німеччині. Коли до влади наприкінці вересня прийде Лашет (християнські демократи) чи Шольц (соціал демократи), ось тоді можна буде починати зрадофілити, бо ті точно про...уйловські.
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22.08.2021 16:36 Відповісти
В Молдове и Приднестровье будто бы уже лет 30 тишина Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель - Цензор.НЕТ 4077
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22.08.2021 14:59 Відповісти
на кладбищах тоже тишина...
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22.08.2021 15:10 Відповісти
Я к тому,что кусок Донбасса-замороженный конфликт(ну всё идёт к этому),а кладбище здесь к чему?
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22.08.2021 19:08 Відповісти
это донбасс замороженный?
замороженный -это приднестровье,которое до конфликта имело население 900 000,а сейчас еле 400 000
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22.08.2021 19:24 Відповісти
н-да...видать в газпрЁме вакансий нету...
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22.08.2021 15:00 Відповісти
Не конфлікта, а війни.
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22.08.2021 15:00 Відповісти
різниця між "конфліктом" і "війни" - не така вже важлива і значна, як між "учасником конфлікту" і "стороною війни"...
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22.08.2021 15:06 Відповісти
Між Порохоботами та зеленими дібілами війна чи конфлікт?
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22.08.2021 15:11 Відповісти
ти знаєш, навіть важко відповісти ... І не скажу, що суперечки...
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22.08.2021 15:12 Відповісти
Коли в тебе відбирають твою землю та вбивають твоїх друзів та громадян, це війна.
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22.08.2021 15:16 Відповісти
Яка може буть "війна" чи "конфлікт" між дорослою людиною і "малолітньою безтолковкою"? Дорослий каже: "Синку! Не пхай цвяшок у розетку - вдарить струмом! Не пхай руку до вогню - обпечешся! Не лізь на тонкий лід - провалишся!" А воно дурне - лізе! А потім ображається на дорослого... що вчасно не зупинив!
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22.08.2021 16:25 Відповісти
если удается физически поймать зелебобика - то война. а если в интернете - то конфликт Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 9929
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22.08.2021 15:15 Відповісти
"вйськовий конфлікт" = "війна".
Тим більше, що вона - неофіційна, неоголошена, гібрідна.
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22.08.2021 18:40 Відповісти
Знаєш, давай трохи поговоримо.... Гітлер коли напав на срср, він оголошував війну? а срср Гітлеру? А решта все як любив дохлий совок та його керівники. Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 3600
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22.08.2021 18:46 Відповісти
Гітлер оголосив війну перед нападом на срср
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22.08.2021 20:31 Відповісти
ні. якщо можна докази.
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22.08.2021 20:35 Відповісти
Носковский так и не услышал за всю свою жизнь Левитана, этого знаменитого диктора. Вывод, Носковский не только глухой, но и слепой.
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22.08.2021 20:39 Відповісти
Гусаченко вата, бо вірить усьому, що казали радянські диктори. Висновок- Гусаченко не тільки вата, а й не вміє оперувати фактами
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22.08.2021 21:56 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Польская_кампания_вермахта_(1939)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Выступление_В._М._Молотова_по_радио_22_июня_1941_года

Читай, слепой, что объявил твой благородный Гитлер. Надеюсь осилишь, как раз твои две извилины в мозгу на две ссылки...
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22.08.2021 22:17 Відповісти
Скажи чесно, ти дебіл? Тільки чесно відповідай. Бо така манера розмови як у тебе- це рівень бидла на кортах із сємками.

Давай ще більше посилань на заяви комуністів. А ще давай посилання на заяви пєскова з ******.
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22.08.2021 22:34 Відповісти
Носковский, ты не просто слепой, ты, туповатый, даже не знаешь что на Польшу напал и Сталин и Гитлер, все также без объявления войны. И поэтому был только один вопрос: кто нападет первым. Поэтому наши войска были сосредоточены у границ, поэтому Сталин не верил разведке о нападении Германии, поэтому потеряв всю группировку в многочисленных котлах перепуганный Сталин издал приказ 221 о расстрелах за отступление и плен.
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22.08.2021 22:44 Відповісти
Змішались люди, коні... Піди проспись, опудало.
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22.08.2021 22:53 Відповісти
Доречі, а ти віриш усьому, що белькоче скабєєва, соловйов та кісєльов?)))
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22.08.2021 22:03 Відповісти
Уночі 22 червня 1941 року нарком закордонних справ СРСР В'ячеслав Молотов прийняв німецького посла у Москві Фрідріха-Вернера фон Шуленбурґа. Під час зустрічі Шуленбурґ передав Молотову ноту про початок війни.
О 4 годині ранку того самого дня у німецькому МЗС міністр закордонних справ Райху Йоахім фон Ріббентроп повідомив радянського посла у Берліні Володимира Деканозова про початок війни та вручив письмовий меморандум, де було викладено претензії німецького уряду до СРСР та пояснення причин нападу. (С) копіпаста.

Вся інформація є у відкритому доступі.
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22.08.2021 21:55 Відповісти
посилання на сайт. без ніяких претензій.
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22.08.2021 21:57 Відповісти
Тут трохи більше.
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22.08.2021 21:58 Відповісти
Дякую. Я це все знаю, читав, бачив. Але я хочу побачити той самий письмовий меморандум про початок війни, між союзниками. я вже досить довгий час сперичаюсь на цей рахунок зі спеціалістами.
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22.08.2021 22:10 Відповісти
Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 5068
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22.08.2021 22:12 Відповісти
Насправді тут є дві версії. За першою версією (нацистів) Шуленбург передав ноту близько 03:00, і там був перелік претензій до більшовиків. За версією Молотова ноту передали вже о 05:30. Оригіналу ми ніколи не побачимо, бо згадка про оголошення війни була лише одноразовою і до кінця війни вживалась теза "віроломно, без оголошення" (тому-що нацисти були обурені тим, що більшовики окупували країни, на які розраховував Гітлер). Проте Рібентроп передав таку ж ноту о 04:00, отже війна і де-юре і де-факто була розпочата.
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22.08.2021 22:19 Відповісти
правда одна. і ми її ніколи не взнаємо. були ноти, оголошення війни як такої не було. Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 2939
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22.08.2021 22:24 Відповісти
коли архіви які зараз на росії відкриють тоді і подискутуємо.
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22.08.2021 22:28 Відповісти
Будемо сподіватись, що відкриють (колись), якщо документ не знищено. Бо мемуарам вірити складно.
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22.08.2021 22:36 Відповісти
не відкриють. бо весь міф про магучий савєцкій саюз аплот міра і бєзопасності , як і міф , що члєнін створив Україну піде в тар тарари. Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 5633 а поки є , що є. і срср так і не оголосив війну германії. як і Україна росії. яка напала з під тишка. ну як завжди. по кацапські.
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22.08.2021 22:40 Відповісти
Наскільки мені відомо- війну оголошує нападник. Ми на расєю не нападали.
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22.08.2021 22:44 Відповісти
фінська війна?
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22.08.2021 22:49 Відповісти
Виключення з правил. Хоча рішення й сміливе, проте не надто розумне. Так само як і ми, оголосивши війну т.з. Росії, розв'яжемо руки ***** до повномасштабного вторгнення з приводом : "ми лішь защіщаємся".
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22.08.2021 22:58 Відповісти
застосувати контр-міри це є оголошенням війни? тут можна подискутувати.... все таки ж фашисти та рашисти були союзниками.
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22.08.2021 22:15 Відповісти
ПізДно розродилася і напевно вже в літаку,відлітаючи від *****..
А на чиїх колінах перший "мінск" пи(і)сався ??
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22.08.2021 15:03 Відповісти
Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе котрая убила около 15000 граждан Украины .Убийственная рашистская тишина,которую совместно с жабоедами Украине и ее народу навязала Меркель
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22.08.2021 15:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
По данным ООН. Так, в результате войны погибло от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков.

Откуда вы вакавыриваете эти 15000?
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22.08.2021 15:14 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зачем ты ему картину портиш у него китайский щечек
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22.08.2021 15:20 Відповісти
Так, в результате войны погибло от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков.- "смурвик с ган конга" ось де рашистський бугалтер,с расейским щечиком- какулятором (два в одному),котрий мулюєт полотно расейскої брехливої бугалтерії Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 4843
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22.08.2021 21:49 Відповісти
А ООН откуда выковыривает свои? От слепо-глухо-немого ОБСЕ? Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 1127
Это тебе не рашка, вася! в которой засекретили потери "ихтамнетов". Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 6658
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22.08.2021 15:43 Відповісти
Рашистский фуфел ,одних хрюсских чудо-батыров было утилизировано от 50000 , от,а злые языки насчитали 70000-80000 . Поезжай на экскурсии по рашистским ипеням ,потоскуй на уходящих за горизонт кладбищах ихтамнетов ...
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22.08.2021 15:47 Відповісти
Иван Бездомный, а Вы не заметили что приказ не стрелять был отдан говнокомандущим? Иван Бездомный, а Вы не заметили что именно говнокомандующий так усиленно цепляется за Минские соглашения и в упор не видит Нормандского формата? а Вы не заметили что комсомолка ГДР выполняет хотелки тупина в обмен на свое досье времен ГДР, где случайным образом тогда был КГБешник тупин.
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22.08.2021 15:23 Відповісти
народ, в сеть выклали кошторис на те 5 млрд которые эти.... вывели за прозорро
из этих денег 6.8 млн потратили на "крымскую платформу". предлагаю ознакомиться

Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 8924
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22.08.2021 15:18 Відповісти
6,8млн на те, щоб нагадати світовій спільноті тезу "Крим - це Україна", сприйняття ними цієї тези (зважаючи на статус чиновників з країн, які запрошені), а також за санкції касапів, приміром, на Міністра Кулебу -- це майже даром.
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22.08.2021 15:43 Відповісти
это ОДИН договор
т.е. это все будет исполнять ОДИН ФОП
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22.08.2021 21:01 Відповісти
...интересно что у ФОП-а 3-й группы лимит по оборотам в год 7 млн грн. Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 4349
Чётенько посчитали, чтобы не вылезть за лимит Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 2688
Интересно, какой штат сотрудников у этого ФОП-а, который за 10 дней снимет и смонтирует 73 (!) видеоролика и один клип?! Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 4204 И это не считая всяких там мультимедийных кубов, галерей и инетрактивных фотозон! Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 4349
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22.08.2021 15:50 Відповісти
копiйки на таку важливу справу...
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22.08.2021 18:04 Відповісти
Паходу Меркель надоели картинки с медвежьими цитатами из кустов..
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22.08.2021 15:35 Відповісти
Та невже!?
Так несподівано.
Тепер сон у мене пропаде.
Як мені це пережити?
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22.08.2021 15:44 Відповісти
Ну і який сенс з цієї заяви фрау озвучила очевидний факт, але росія є не стороною"конфлікту", а ініціатором війни, яка своєю політикою черговий раз довела, що чхати вона хотіла на закони і різні меморандуми і поки захід сильно "обезпакоєн" наші хлопці віддають своє життя заради стримання "рускава мира".
А тим часом великі дяді роблять бізнес з росією, будують трубопроводи, ну молодці, гроші не пахнуть і чхати на закон і мораль🤮🤮🤮
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22.08.2021 16:14 Відповісти
сепаратистов??!! Там нет и никогда не было сепаратистов, соответственно нет гражданской войны! Там есть только российские оккупанты российские коллаборанты соответственно война российско-украинская!
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22.08.2021 16:16 Відповісти
Хоть так..( это я про слава Меркель) Но Рферия не сторона конфликта , а АГРЕССОР, и ОККУПАНТ. А в ОРДЛО не сепаратисты, а наемники РФерии ( которыми РФ руководит, оплачивает и нанимает, содержит, вооружает, снабжает).
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22.08.2021 16:54 Відповісти
У нас каждый день гибнут люди , а у Меркель - Тишина А где артист комического жанра ? Чего не опровёрг что там не тишины....Не пора ли ему сдружится с янеком...
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22.08.2021 18:04 Відповісти
верно сказала.
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23.08.2021 06:10 Відповісти
Фрау Меркелі перейшла у важку категорію садо-мазо? Їй Вова Пупкін за такі вислови по дупці наб'є.
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23.08.2021 08:10 Відповісти
 
 