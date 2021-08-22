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Росія є учасником конфлікту на Донбасі, - Меркель
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна правильно робить, що відмовляється вести прямі переговори з представниками ОРДЛО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Росія є учасником конфлікту, правильно, що відмовляєються вести прямі переговори з представниками сепаратистів", - заявила вона.
Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі, і над цим треба постійно працювати.
Топ коментарі
+24 Ан Мур
показати весь коментар22.08.2021 15:03
+18 Вальд Ще
показати весь коментар22.08.2021 14:54
+15 саша паламарчук
показати весь коментар22.08.2021 15:00
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Будь ласка, зачекайте...
От, якби вона вжила словосполучення "стороною конфлікту" а не "учасником"... Бо учасником може бути і посередник, яким ото є ОБСЄ
Ото ж бо воно...
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.Источник: https://censor.net/ru/n3284092
Первая ласточка из стаи указаний тупина, которую привезла Меркель кловану.
замороженный -это приднестровье,которое до конфликта имело население 900 000,а сейчас еле 400 000
Тим більше, що вона - неофіційна, неоголошена, гібрідна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выступление_В._М._Молотова_по_радио_22_июня_1941_года
Читай, слепой, что объявил твой благородный Гитлер. Надеюсь осилишь, как раз твои две извилины в мозгу на две ссылки...
Давай ще більше посилань на заяви комуністів. А ще давай посилання на заяви пєскова з ******.
О 4 годині ранку того самого дня у німецькому МЗС міністр закордонних справ Райху Йоахім фон Ріббентроп повідомив радянського посла у Берліні Володимира Деканозова про початок війни та вручив письмовий меморандум, де було викладено претензії німецького уряду до СРСР та пояснення причин нападу. (С) копіпаста.
Вся інформація є у відкритому доступі.
А на чиїх колінах перший "мінск" пи(і)сався ??
Откуда вы вакавыриваете эти 15000?
Это тебе не рашка, вася! в которой засекретили потери "ихтамнетов".
из этих денег 6.8 млн потратили на "крымскую платформу". предлагаю ознакомиться
т.е. это все будет исполнять ОДИН ФОП
Чётенько посчитали, чтобы не вылезть за лимит
Интересно, какой штат сотрудников у этого ФОП-а, который за 10 дней снимет и смонтирует 73 (!) видеоролика и один клип?! И это не считая всяких там мультимедийных кубов, галерей и инетрактивных фотозон!
Так несподівано.
Тепер сон у мене пропаде.
Як мені це пережити?
А тим часом великі дяді роблять бізнес з росією, будують трубопроводи, ну молодці, гроші не пахнуть і чхати на закон і мораль🤮🤮🤮