Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель

Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", - заявила она.

Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать.

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