Меркель назвала "європейсько-російським проєктом" газопровід "Північний потік-2"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час брифінгу за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським заявила, що газопровід "Північний потік-2" - це не "німецько-російський проєкт", а "європейсько-російський".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами канцлерки, спільну домовленість Німеччини і США щодо "Північного потоку-2" вона розглядає як "зобов'язання Німеччини" у зв'язку зі стурбованістю України, що газ може бути використаний як зброя.

"Треба сказати, що "Північний потік-2" - це не німецько-російський проєкт, там є фірми з Німеччини, Нідерландів і Франції. Тож це європейсько-російський проєкт. Він регулюється європейським правом, нормами Третього енергетичного пакета. Тому в регулюванні ми не зовсім вільні, але маємо посилатися саме на це. Ми не вели ці переговори з німецької сторони, але з європейської ми тільки підтримували переговори", - заявила Меркель.

Читайте також: Зеленський: "Північний потік-2" - небезпечна геополітична зброя Кремля

Водночас вона додала, що Німеччина "єдина з американцями в тому, що газ не можна використовувати як зброю", а якщо Росія спробує це зробити, то німецька сторона обіцяє санкції.

Зі свого боку, Зеленський зазначив, що Україна розглядає газопровід виключно "через призму безпеки".

"Ми ...вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля. Згідно з Угодою про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Європейською комісією і урядом ФРН найближчим часом", - підкреслив український президент.

Читайте також: Меркель: Ми хочемо якомога швидше продовжити договір про транзит газу через Україну