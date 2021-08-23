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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Венедіктова: За окупацію Криму заочно винесено 40 вироків

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова: За окупацію Криму заочно винесено 40 вироків

Україна в питанні притягнення до відповідальності причетних до окупації Криму сподівається на міжнародні суди.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сказала під час виступу на саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За роки роботи в умовах окупації, без доступу до території, направлено до суду понад 300 обвинувальних актів за злочинами, пов'язаними з озброєною агресією РФ: захопленням державної влади, поваленням конституційного ладу та суверенітету на території півострова Крим", - сказала генпрокурорка.

Вона наголосила, що серед осіб, яких притягують до кримінальної відповідальності, - судді Конституційного Суду РФ, керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу РФ, представники командного складу Чорноморського флоту РФ, радник президента Путіна, який забезпечував та організовував сепаратистські референдуми на території Криму.

За словами Венедіктової, в рамках заочного засудження винесено приблизно 40 вироків.

"Україна покладає великі сподівання на міжнародні суди. Ми наразі відстоюємо свої інтереси в трьох міжнародних інститутах: Міжнародний кримінальний суд (МКС), Європейський суд з прав людини та Міжнародний суд ООН", - нагадала генпрокурорка.

Вона уточнила, що до МКС направлено 12 інформаційних повідомлень, останнє з яких стосується військових злочинів проти об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території півострова Крим.

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Топ коментарі
+3
тысячи военных Украины, сотни сотрудников сбу, куча госслужащих, предали Украинский народ! десятки тысяч госслужащих и военных рф, бравшие участия с начала в "референдумах" потом в захвате власти, теперь в репрессиях! тысячи незаконных пересечений границы кораблями и самолетами не говоря о авто и пешком!!! 40 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ??? чем то не тем вы занимаетесь, мадам.....
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23.08.2021 19:48
+2
А что по главному предателю Березовскому?
Эта тварь должна всю жизнь бояться, что его даже в глубокой старости выдадут Украине и свои дни он кончит за решёткой!
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23.08.2021 19:09
+2
"За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров"
А треба сотні тисяч вироків! Це що, саботаж, лише 40 винних в окупації? Російські військовослужбовці порушили закони України? Порушили. Так що, вони Крим в 40 людей взяли?
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23.08.2021 19:10
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А что по главному предателю Березовскому?
Эта тварь должна всю жизнь бояться, что его даже в глубокой старости выдадут Украине и свои дни он кончит за решёткой!
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23.08.2021 19:09 Відповісти
"За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров"
А треба сотні тисяч вироків! Це що, саботаж, лише 40 винних в окупації? Російські військовослужбовці порушили закони України? Порушили. Так що, вони Крим в 40 людей взяли?
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23.08.2021 19:10 Відповісти
Зараз в бан вилетиш зі своїм Путіним...
На російських смітниках будеш дискусію в бік уводити...
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23.08.2021 19:21 Відповісти
Продам балалайку..недорого
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23.08.2021 19:43 Відповісти
тысячи военных Украины, сотни сотрудников сбу, куча госслужащих, предали Украинский народ! десятки тысяч госслужащих и военных рф, бравшие участия с начала в "референдумах" потом в захвате власти, теперь в репрессиях! тысячи незаконных пересечений границы кораблями и самолетами не говоря о авто и пешком!!! 40 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ??? чем то не тем вы занимаетесь, мадам.....
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23.08.2021 19:48 Відповісти
Союзники, после окончания ВМВ, вынесли приговоры тысячам нацистов, если не десяткам тысяч.
А тут, аж 40 человек!
Прямо титанический труд.
**** портновская...
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23.08.2021 19:57 Відповісти
Вы по-видимому забыли , что союзники были победителями в той войне и были вольны делать, что хотели.
Это нельзя сказать об Украине....
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23.08.2021 20:19 Відповісти
Навеяло:-
-Мойша, когда тебя нет дома, соседи про тебя такое говорят!..
- Ой, когда меня нет дома, так пусть они меня даже бьют!
Когда их нет в Украине, их даже сажают!
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23.08.2021 20:19 Відповісти
Ну так заочно и сидеть будут .Меркадер ,АУ!
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23.08.2021 21:05 Відповісти
дивно, так мало зрадили присязі, чи винедиктова позакривала справи, там десятки тисяч чиновників та силовиків
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23.08.2021 21:49 Відповісти
Гнида пиарится на событии
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25.08.2021 20:52 Відповісти
 
 