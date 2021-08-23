Венедіктова: За окупацію Криму заочно винесено 40 вироків

Україна в питанні притягнення до відповідальності причетних до окупації Криму сподівається на міжнародні суди.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова сказала під час виступу на саміті Кримської платформи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За роки роботи в умовах окупації, без доступу до території, направлено до суду понад 300 обвинувальних актів за злочинами, пов'язаними з озброєною агресією РФ: захопленням державної влади, поваленням конституційного ладу та суверенітету на території півострова Крим", - сказала генпрокурорка.

Вона наголосила, що серед осіб, яких притягують до кримінальної відповідальності, - судді Конституційного Суду РФ, керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу РФ, представники командного складу Чорноморського флоту РФ, радник президента Путіна, який забезпечував та організовував сепаратистські референдуми на території Криму.

За словами Венедіктової, в рамках заочного засудження винесено приблизно 40 вироків.

"Україна покладає великі сподівання на міжнародні суди. Ми наразі відстоюємо свої інтереси в трьох міжнародних інститутах: Міжнародний кримінальний суд (МКС), Європейський суд з прав людини та Міжнародний суд ООН", - нагадала генпрокурорка.

Вона уточнила, що до МКС направлено 12 інформаційних повідомлень, останнє з яких стосується військових злочинів проти об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території півострова Крим.

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