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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Венедиктова: За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венедиктова: За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров

Украина в вопросе привлечения к ответственности виновных в оккупации Крыма надеется на международные суды.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала во время выступления на саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За годы работы в условиях оккупации, без доступа к территории, направлено в суд более 300 обвинительных актов по преступлениям, связанным с вооружённой агрессией РФ: захватом государственной власти, свержением конституционного строя и суверенитета на территории полуострова Крым", - сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что среди лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности – судьи Конституционного суда РФ, руководство Министерства обороны и генерального штаба РФ, представители командного состава Черноморского флота РФ, советник президента Путина, который обеспечивал и организовывал сепаратистские референдумы на территории Крыма.

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По словам Венедиктовой, в рамках заочного суждения вынесено около 40 приговоров.

"Украина возлагает большие надежды на международные суды. Мы сейчас отстаиваем свои интересы в трех международных институтах: Международный уголовный суд (МУС), Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН", - напомнила генпрокурор.

Она уточнила, что в Международный Уголовный Суд направлено 12 информационных сообщений, последнее из которых касается военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Также читайте: НАТО полностью на стороне Украины и никогда не признает незаконной аннексии Крыма. Действия РФ - угроза мировому порядку, - замгенсека Альянса Джоанэ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
тысячи военных Украины, сотни сотрудников сбу, куча госслужащих, предали Украинский народ! десятки тысяч госслужащих и военных рф, бравшие участия с начала в "референдумах" потом в захвате власти, теперь в репрессиях! тысячи незаконных пересечений границы кораблями и самолетами не говоря о авто и пешком!!! 40 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ??? чем то не тем вы занимаетесь, мадам.....
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23.08.2021 19:48
+2
А что по главному предателю Березовскому?
Эта тварь должна всю жизнь бояться, что его даже в глубокой старости выдадут Украине и свои дни он кончит за решёткой!
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23.08.2021 19:09
+2
"За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров"
А треба сотні тисяч вироків! Це що, саботаж, лише 40 винних в окупації? Російські військовослужбовці порушили закони України? Порушили. Так що, вони Крим в 40 людей взяли?
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23.08.2021 19:10
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А что по главному предателю Березовскому?
Эта тварь должна всю жизнь бояться, что его даже в глубокой старости выдадут Украине и свои дни он кончит за решёткой!
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23.08.2021 19:09 Ответить
"За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров"
А треба сотні тисяч вироків! Це що, саботаж, лише 40 винних в окупації? Російські військовослужбовці порушили закони України? Порушили. Так що, вони Крим в 40 людей взяли?
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23.08.2021 19:10 Ответить
Зараз в бан вилетиш зі своїм Путіним...
На російських смітниках будеш дискусію в бік уводити...
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23.08.2021 19:21 Ответить
Продам балалайку..недорого
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23.08.2021 19:43 Ответить
тысячи военных Украины, сотни сотрудников сбу, куча госслужащих, предали Украинский народ! десятки тысяч госслужащих и военных рф, бравшие участия с начала в "референдумах" потом в захвате власти, теперь в репрессиях! тысячи незаконных пересечений границы кораблями и самолетами не говоря о авто и пешком!!! 40 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ??? чем то не тем вы занимаетесь, мадам.....
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23.08.2021 19:48 Ответить
Союзники, после окончания ВМВ, вынесли приговоры тысячам нацистов, если не десяткам тысяч.
А тут, аж 40 человек!
Прямо титанический труд.
**** портновская...
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23.08.2021 19:57 Ответить
Вы по-видимому забыли , что союзники были победителями в той войне и были вольны делать, что хотели.
Это нельзя сказать об Украине....
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23.08.2021 20:19 Ответить
Навеяло:-
-Мойша, когда тебя нет дома, соседи про тебя такое говорят!..
- Ой, когда меня нет дома, так пусть они меня даже бьют!
Когда их нет в Украине, их даже сажают!
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23.08.2021 20:19 Ответить
Ну так заочно и сидеть будут .Меркадер ,АУ!
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23.08.2021 21:05 Ответить
дивно, так мало зрадили присязі, чи винедиктова позакривала справи, там десятки тисяч чиновників та силовиків
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23.08.2021 21:49 Ответить
Гнида пиарится на событии
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25.08.2021 20:52 Ответить
 
 