Венедиктова: За оккупацию Крыма заочно вынесено 40 приговоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина в вопросе привлечения к ответственности виновных в оккупации Крыма надеется на международные суды.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала во время выступления на саммите Крымской платформы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За годы работы в условиях оккупации, без доступа к территории, направлено в суд более 300 обвинительных актов по преступлениям, связанным с вооружённой агрессией РФ: захватом государственной власти, свержением конституционного строя и суверенитета на территории полуострова Крым", - сказала генпрокурор.
Она подчеркнула, что среди лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности – судьи Конституционного суда РФ, руководство Министерства обороны и генерального штаба РФ, представители командного состава Черноморского флота РФ, советник президента Путина, который обеспечивал и организовывал сепаратистские референдумы на территории Крыма.
По словам Венедиктовой, в рамках заочного суждения вынесено около 40 приговоров.
"Украина возлагает большие надежды на международные суды. Мы сейчас отстаиваем свои интересы в трех международных институтах: Международный уголовный суд (МУС), Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН", - напомнила генпрокурор.
Она уточнила, что в Международный Уголовный Суд направлено 12 информационных сообщений, последнее из которых касается военных преступлений против объектов культурного наследия на временно оккупированной территории полуострова Крым.
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Эта тварь должна всю жизнь бояться, что его даже в глубокой старости выдадут Украине и свои дни он кончит за решёткой!
А треба сотні тисяч вироків! Це що, саботаж, лише 40 винних в окупації? Російські військовослужбовці порушили закони України? Порушили. Так що, вони Крим в 40 людей взяли?
На російських смітниках будеш дискусію в бік уводити...
А тут, аж 40 человек!
Прямо титанический труд.
**** портновская...
Это нельзя сказать об Украине....
-Мойша, когда тебя нет дома, соседи про тебя такое говорят!..
- Ой, когда меня нет дома, так пусть они меня даже бьют!
Когда их нет в Украине, их даже сажают!