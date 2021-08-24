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суд (4052) Янукович (9707) запобіжний захід (260)

Обрання запобіжного заходу Януковичу відклали до 16 вересня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обрання запобіжного заходу Януковичу відклали до 16 вересня

Печерський районний суд Києва переніс на 16 вересня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє громадська організація "Адвокатська дорадча група", інформує Цензор.НЕТ.

На останньому засіданні у справу вступила нова адвокатка об'єднання "Авер Лекс", що захищає Януковича, Андріана Фозекош. Захисники вкотре клопотали про виклик Януковича в порядку міжнародно-правової допомоги, але суд не став розглядати це клопотання, оскільки раніше вже відмовляв їм у задоволенні аналогічних прохань.

Новий адвокат Андріана Фозекош просила суд надати їй кілька днів на ознайомлення зі справою, проте суддя вирішив надати захиснику 3 години на ознайомлення з матеріалами клопотання, після чого продовжив розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу по суті.

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Після цього Фозекош заявила клопотання про проведення перевірки обставин винесення постанови про оголошення в міжнародний розшук від 29 травня 2019 року стосовно Януковича і невнесення цієї постанови в ЄРДР.

Суд частково задовольнив її клопотання і зобов'язав компетентних уповноважених посадових осіб Офісу генпрокурора провести перевірку інформації про внесення відомостей про перебування Януковича в міжнародному розшуку до ЄРДР.

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Топ коментарі
+3
пипец сложность, это вам не патриотов сажать...
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24.08.2021 00:47
+3
7 лет прошло , а они всё ищут доказательства ...А те что творили беспредел живут припевая ..на расеи Здесь или народ Украины идиот , или с народа , власть, пытается сделать идиотов. Уже оскому набили все эти власть имущие...Сколько можно выбирать мразей Ведь все они думают только о себе..Народ Украины им нужен только на выборах. Неужели трудно это понять.....
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24.08.2021 01:38
+2
Чучело, ты в канаде так и не смогло нагуглить конституцию Украины?
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24.08.2021 06:43
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пипец сложность, это вам не патриотов сажать...
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24.08.2021 00:47 Відповісти
7 лет прошло , а они всё ищут доказательства ...А те что творили беспредел живут припевая ..на расеи Здесь или народ Украины идиот , или с народа , власть, пытается сделать идиотов. Уже оскому набили все эти власть имущие...Сколько можно выбирать мразей Ведь все они думают только о себе..Народ Украины им нужен только на выборах. Неужели трудно это понять.....
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24.08.2021 01:38 Відповісти
Чучело, ты в канаде так и не смогло нагуглить конституцию Украины?
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24.08.2021 06:43 Відповісти
У зелоха половина бригады - это бывшие рыги. Не сложно догадаться, что снятие санкций и уголовных дел с петуховича - дело времени.
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24.08.2021 06:45 Відповісти
Письмо Индюковича Путлеру от 1 марта 2014 года посол РАБссии в ООН Виталий Чуркин зачитал на заседании СовБЕЗА ООН 4 марта 2014 игода....,это была явка с повинной Мавзолейных баранов Путлера...,а медальку эту гначали чеканить на РАБссии задолго до Майдана...20 февраля 2014 г.Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 8456
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24.08.2021 06:53 Відповісти
Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 3385 Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 5561
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24.08.2021 06:55 Відповісти
Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 6406 Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 6945Индюкович и Путлер 17 декабря 2013 года...,успешная "сдача" Украины за 3 ярда долларов
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24.08.2021 06:57 Відповісти
Скоро в Афганистане Путлер назначит нового Вихтара Индюковича талибанца...цена вопроса не 3 ярда долларов...Инфляцыя Чуваки...минимум 10 ярдов Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 3949
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24.08.2021 07:00 Відповісти
Самолет Патрушева в Кабул за Наркодурью ждем-с.... Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 7767
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24.08.2021 07:05 Відповісти
Сложно комментировать.😂
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24.08.2021 08:34 Відповісти
 
 