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Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября

Печерский районный суд Киева перенес на 16 сентября рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщает общественная организация "Адвокатская совещательная группа", информирует Цензор.НЕТ.

На последнем заседании в дело вступила новая адвокат защищающего Януковича объединения "Авер Лекс" Андриана Фозекош. Защитнки в очередной ходатайствовали о вызове Януковича в порядке международно-правовой помощи, но суд не стал рассматривать это ходатайство, так как ранее уже отказывал им в удовлетворении аналогичных просьб.

Новый адвокат Андриана Фозекош просила суд предоставить ей несколько дней на ознакомление с делом, однако судья решил предоставить защитнику 3 часа на ознакомление с материалами ходатайства, после чего продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения по существу.

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После этого Фозекош заявила ходатайство о проведении проверки обстоятельств вынесения постановления об объявлении в международный розыск от 29 мая 2019 года в отношении Януковича и невнесения этого постановления в ЕРДР.

Суд частично удовлетворил ее ходатайство и обязал компетентных уполномоченных должностных лиц Офиса генпрокурора провести проверку информации о внесении сведений о пребывании Януковича в международном розыске в ЕРДР.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+3
пипец сложность, это вам не патриотов сажать...
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24.08.2021 00:47
+3
7 лет прошло , а они всё ищут доказательства ...А те что творили беспредел живут припевая ..на расеи Здесь или народ Украины идиот , или с народа , власть, пытается сделать идиотов. Уже оскому набили все эти власть имущие...Сколько можно выбирать мразей Ведь все они думают только о себе..Народ Украины им нужен только на выборах. Неужели трудно это понять.....
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24.08.2021 01:38
+2
Чучело, ты в канаде так и не смогло нагуглить конституцию Украины?
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24.08.2021 06:43
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пипец сложность, это вам не патриотов сажать...
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24.08.2021 00:47 Ответить
7 лет прошло , а они всё ищут доказательства ...А те что творили беспредел живут припевая ..на расеи Здесь или народ Украины идиот , или с народа , власть, пытается сделать идиотов. Уже оскому набили все эти власть имущие...Сколько можно выбирать мразей Ведь все они думают только о себе..Народ Украины им нужен только на выборах. Неужели трудно это понять.....
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24.08.2021 01:38 Ответить
Чучело, ты в канаде так и не смогло нагуглить конституцию Украины?
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24.08.2021 06:43 Ответить
У зелоха половина бригады - это бывшие рыги. Не сложно догадаться, что снятие санкций и уголовных дел с петуховича - дело времени.
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24.08.2021 06:45 Ответить
Письмо Индюковича Путлеру от 1 марта 2014 года посол РАБссии в ООН Виталий Чуркин зачитал на заседании СовБЕЗА ООН 4 марта 2014 игода....,это была явка с повинной Мавзолейных баранов Путлера...,а медальку эту гначали чеканить на РАБссии задолго до Майдана...20 февраля 2014 г.Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 8456
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24.08.2021 06:53 Ответить
Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 3385 Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 5561
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24.08.2021 06:55 Ответить
Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 6406 Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 6945Индюкович и Путлер 17 декабря 2013 года...,успешная "сдача" Украины за 3 ярда долларов
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24.08.2021 06:57 Ответить
Скоро в Афганистане Путлер назначит нового Вихтара Индюковича талибанца...цена вопроса не 3 ярда долларов...Инфляцыя Чуваки...минимум 10 ярдов Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 3949
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24.08.2021 07:00 Ответить
Самолет Патрушева в Кабул за Наркодурью ждем-с.... Избрание меры пресечения Януковичу отложили до 16 сентября - Цензор.НЕТ 7767
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24.08.2021 07:05 Ответить
Сложно комментировать.😂
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24.08.2021 08:34 Ответить
 
 