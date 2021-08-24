Сьогодні XVІ літні Паралімпійські ігри урочисто відкриють у Токіо

У вівторок, 24 серпня, відбудеться церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020. Україну представлятимуть 143 спортсмени у 15 видах спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Церемонія відкриття відбудеться на Олімпійському стадіоні у Токіо. Суспільний телеканал UA:ПЕРШИЙ транслюватиме відкриття у прямому ефірі. Початок – о 14:00.

Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, що змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стануть плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов.

XVІ літні Паралімпійські ігри – сьомі за рахунком для національної паралімпійської збірної, розпочинаються 24 серпня 2021 року. Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

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Для національної паралімпійської збірної України дуже символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.

Національна паралімпійська збірна України братиме участь у Токіо-2020 у 15 із 22 видів спорту. Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.