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Сьогодні XVІ літні Паралімпійські ігри урочисто відкриють у Токіо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Сьогодні XVІ літні Паралімпійські ігри урочисто відкриють у Токіо

У вівторок, 24 серпня, відбудеться церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020. Україну представлятимуть 143 спортсмени у 15 видах спорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Церемонія відкриття відбудеться на Олімпійському стадіоні у Токіо. Суспільний телеканал UA:ПЕРШИЙ транслюватиме відкриття у прямому ефірі. Початок – о 14:00.

Україну на цих Паралімпійських іграх представлятимуть 143 спортсмени, що змагатимуться у 15 видах спорту. Прапороносцями на церемонії відкриття стануть плавці Єлизавета Мерешко та Віктор Смирнов.

XVІ літні Паралімпійські ігри – сьомі за рахунком для національної паралімпійської збірної, розпочинаються 24 серпня 2021 року. Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

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Для національної паралімпійської збірної України дуже символічно, що XVI літні Паралімпійські ігри розпочнуться в День 30-річчя Незалежності України та у 25-річчя з дня завоювання українцями першої золотої паралімпійської медалі.

Національна паралімпійська збірна України братиме участь у Токіо-2020 у 15 із 22 видів спорту. Це – бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Україна дебютуватиме у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.

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Це надія України.Адже вони не борються за вкладених у них грошей.А параолімпіада вказує на можливості українських спортсенів а не на тих здорових які сидять на стимуляторах та на яких завжди не хватає грошей.
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24.08.2021 09:22 Відповісти
Удачі, перемог, сили і наснаги... спортсмени-паралімпійці, Люди з надможливостями !!!
Сьогодні XVІ літні Паралімпійські ігри урочисто відкриють у Токіо - Цензор.НЕТ 7960

Україна вірить в вас !!!
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24.08.2021 10:06 Відповісти
Удачи! И победы!!
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24.08.2021 12:55 Відповісти
Как показали результаты опроса компании LEVCASINOPAY.COM, лишь 22% жителей столицы Японии желают смотреть Игры в живую. Больше 2-х третей боятся заразиться коронавирусом на таком масштабном мероприятии.
От МОК комментариев по этому поводу пока что не поступало, как и от представителей Организационного комитета Токио-2020. Местные инвесторы получат возможность покрыть затраты, если японцы заработают золото, и сама Олимпиада пройдет без проблем.
Майк Пейн, который раньше был маркетинг-директором МОК, сообщил, что чем ближе Игры, тем больше хлопот, и так было всегда. В 2016 году перед Олимпиадой в Бразилии вспыхнула лихорадка Зика, что никак не повлияло на посетителей, поэтому может и Covid-19 не так страшен. Тем более спонсорам еще можно рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе.
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28.08.2021 11:05 Відповісти
 
 