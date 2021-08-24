Сегодня XVІ летние Паралимпийские игры торжественно откроют в Токио
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Во вторник, 24 августа, состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020. Украину будут представлять 143 спортсменов в 15 видах спорта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Церемония открытия состоится на Олимпийском стадионе в Токио. Общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ будет транслировать открытие в прямом эфире. Начало - в 14:00.
Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсменов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Знаменосцами на церемонии открытия станут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.
XVI летние Паралимпийские игры - седьмые по счету для национальной паралимпийской сборной, начинаются 24 августа 2021 года. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.
Для национальной паралимпийской сборной Украины очень символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в День 30-летия Независимости Украины и в день 25-летия со дня завоевания Украиной первой золотой паралимпийской медали.
Национальная паралимпийская сборная Украины будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта. Это - бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.
Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых - бадминтон и тхэквондо - впервые вошли в программу Паралимпийских игр.
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Україна вірить в вас !!!
От МОК комментариев по этому поводу пока что не поступало, как и от представителей Организационного комитета Токио-2020. Местные инвесторы получат возможность покрыть затраты, если японцы заработают золото, и сама Олимпиада пройдет без проблем.
Майк Пейн, который раньше был маркетинг-директором МОК, сообщил, что чем ближе Игры, тем больше хлопот, и так было всегда. В 2016 году перед Олимпиадой в Бразилии вспыхнула лихорадка Зика, что никак не повлияло на посетителей, поэтому может и Covid-19 не так страшен. Тем более спонсорам еще можно рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе.
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