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Сегодня XVІ летние Паралимпийские игры торжественно откроют в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Сегодня XVІ летние Паралимпийские игры торжественно откроют в Токио

Во вторник, 24 августа, состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020. Украину будут представлять 143 спортсменов в 15 видах спорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Церемония открытия состоится на Олимпийском стадионе в Токио. Общественный телеканал UA:ПЕРШИЙ будет транслировать открытие в прямом эфире. Начало - в 14:00.

Украину на этих Паралимпийских играх будут представлять 143 спортсменов, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. Знаменосцами на церемонии открытия станут пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

XVI летние Паралимпийские игры - седьмые по счету для национальной паралимпийской сборной, начинаются 24 августа 2021 года. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутцайт надеется, что Украина войдет в тройку лучших на Паралимпиаде в Токио: "Единственное, что может помешать - это ситуация с COVID-19"

Для национальной паралимпийской сборной Украины очень символично, что XVI летние Паралимпийские игры начнутся в День 30-летия Независимости Украины и в день 25-летия со дня завоевания Украиной первой золотой паралимпийской медали.

Национальная паралимпийская сборная Украины будет участвовать в Токио-2020 в 15 из 22 видов спорта. Это - бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканое, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование на колясках.

Украина дебютирует в трех видах спорта: голбол (мужская команда), бадминтон, тхэквондо, два из которых - бадминтон и тхэквондо - впервые вошли в программу Паралимпийских игр.

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Автор: Вадим Куц
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Це надія України.Адже вони не борються за вкладених у них грошей.А параолімпіада вказує на можливості українських спортсенів а не на тих здорових які сидять на стимуляторах та на яких завжди не хватає грошей.
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24.08.2021 09:22 Ответить
Удачі, перемог, сили і наснаги... спортсмени-паралімпійці, Люди з надможливостями !!!
Сьогодні XVІ літні Паралімпійські ігри урочисто відкриють у Токіо - Цензор.НЕТ 7960

Україна вірить в вас !!!
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24.08.2021 10:06 Ответить
Удачи! И победы!!
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24.08.2021 12:55 Ответить
Как показали результаты опроса компании LEVCASINOPAY.COM, лишь 22% жителей столицы Японии желают смотреть Игры в живую. Больше 2-х третей боятся заразиться коронавирусом на таком масштабном мероприятии.
От МОК комментариев по этому поводу пока что не поступало, как и от представителей Организационного комитета Токио-2020. Местные инвесторы получат возможность покрыть затраты, если японцы заработают золото, и сама Олимпиада пройдет без проблем.
Майк Пейн, который раньше был маркетинг-директором МОК, сообщил, что чем ближе Игры, тем больше хлопот, и так было всегда. В 2016 году перед Олимпиадой в Бразилии вспыхнула лихорадка Зика, что никак не повлияло на посетителей, поэтому может и Covid-19 не так страшен. Тем более спонсорам еще можно рассчитывать на прибыль в долгосрочной перспективе.
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28.08.2021 11:05 Ответить
Ого
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23.06.2023 11:57 Ответить
Как по мне, это отличная возможность для всех, конкретно для себя могу назвать плюсом то, что можно в подобного образа играх
https://aviatrix-game.com/ ставки делать, что дает возможность неплохого заработка. А какие вы способы дополнительного заработка имеете?
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23.06.2023 11:58 Ответить
 
 