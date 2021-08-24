УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
72421 відвідувач онлайн
Новини Політика України
50985 249
Нацполіція (8851) Порошенко (9203) хуліганство (150)

Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який хлюпнув зеленку в обличчя п'ятого президента України Петру Порошенко.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. Зараз із ним проводяться першочергові слідчі дії", - сказано в повідомленні.

Дії зловмисника кваліфіковано як хуліганство. Йому загрожує до п'яти років обмеження волі.

Як повідомлялося, у вівторок у центрі Києва невідомий облив зеленкою Порошенка. Правоохоронці затримали порушника і доставили в Печерське управління поліції.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+106
бо 22-річний зебіл і йому також Порошенко в штани насрав .........
показати весь коментар
24.08.2021 19:42
+78
Тобто дегенерат, якому, коли розпочалась війна, було 15 років, облив зеленкою людину, що майже з нуля створила армію, яка не дозволила кацапам вбити того дегенерата. Логічно...
показати весь коментар
24.08.2021 19:48
+66
За 100$ клоун нанятый.
показати весь коментар
24.08.2021 19:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Испортил нам праздник, себе - жизнь Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 822
показати весь коментар
24.08.2021 22:26 Відповісти
Вместо мамкиных пирожков вату едят что-ли.
показати весь коментар
24.08.2021 22:27 Відповісти
20 ку дать усиленного без удо - и норм.
показати весь коментар
24.08.2021 22:28 Відповісти
Козел дірявий.
показати весь коментар
24.08.2021 22:31 Відповісти
Думаю, що після допиту - цей зелений покидьок поїде до дому ногами вперед.
показати весь коментар
24.08.2021 22:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Петро Олексійович і так постраждав, за що його на допит? Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 9957
показати весь коментар
25.08.2021 00:25 Відповісти
Чекаємо головної версії про особисту неприязнь))) мовляв , звільнили незаслужено з заводу Рошен його батьків, чи зїла його кохана цукерки рошен і блювала два дні, або кортеж Пороха їхав і обляпав його бабусю що в цей час стояла на узбіччі. І хлопець вирішив помститися..
показати весь коментар
24.08.2021 22:50 Відповісти
коментар відмічено як спам
Вот так всегда бывает когда на параде вдруг забыл что нужно - "гражданских отсечь" Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 5826
показати весь коментар
24.08.2021 23:33 Відповісти
Полиция установила личность мужчины, облившего зеленкой Порошенко.Как сообщили LB.ua источники в МВД, злоумышленник уже дал показания полиции. Он признался, что за нападение ему заплатили 800 долларов. Кто выступил заказчиком - пока неизвестно.
Жалкое мстительное зеленое чмо...
показати весь коментар
25.08.2021 00:07 Відповісти
коментар відмічено як спам
есперанса, тобі б для ********** тексти писати, а не ошиватися тут.
показати весь коментар
25.08.2021 00:28 Відповісти
Тебя, ботяра, спросить забыла, что мне делать! вали под лавку, набутылочник, здесь водки нет!
показати весь коментар
25.08.2021 00:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
А злоумышленник наверняка никуда и не прятался по-серьёзному. Проект на том, чтобы его поймали и он "все рассказал". Мошенничество явное.
показати весь коментар
25.08.2021 00:28 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не удивлюсь,если Порошенко сам себя и заказал,чтоб облили зелёнкой.
Чего только не сделаешь,чтоб поднять себе рейтинг.
показати весь коментар
25.08.2021 03:11 Відповісти
так у Порошенка і так рейтинг дуже солідний... не порівняти з ЗЕленим віслюком з його арабєскамі...
показати весь коментар
25.08.2021 04:06 Відповісти
Да причем рейтинг?Нужно смотреть на нынешнего членоигрального ******** тупого.Какие же вы **** тупые выбрали нарика и говном обливаете Порошенка.Зачат по пьяной,мозга ноль
показати весь коментар
25.08.2021 09:02 Відповісти
У тебя с головой все в порядке?Ты понять не можешь написаного выше,обьсню тупоголовому.Меня волнует членоигральный и его команда и большая жопа,куда он нас тянет,а тебе порох приелся.Реально ты из стада голосовашего за зебила
показати весь коментар
25.08.2021 09:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
Его никто не посадит. Великодушный Порошенко объявит, что он его прощает.
показати весь коментар
25.08.2021 00:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
За розірваний пальтрет ПОПа хлопчина два роки отримав. Так що послідовний і миролюбний нікого не пробачить.
показати весь коментар
25.08.2021 03:21 Відповісти
Поизучай материалы дела, его не за портрет посадили Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 9448
показати весь коментар
25.08.2021 10:46 Відповісти
коментар відмічено як спам
)))Подивимось ..Порох ще оцінює всі за і проти ..))Головне що більше принесе дивідендів на виборах..Ну все постарому і ні хріна не змінилось ...Як що хлопчик скаже що він це зробив по приказу Зеленського то ні чого йому не буде ..ще і бабла дадуть ...У Порошенка старі методи ...барижник одним словом
показати весь коментар
25.08.2021 12:14 Відповісти
в 14-м этому ушлёпку было 15 лет...
показати весь коментар
25.08.2021 08:34 Відповісти
Зебіл безмозглий
показати весь коментар
25.08.2021 08:58 Відповісти
Юный ЗЕбил
показати весь коментар
25.08.2021 10:18 Відповісти
Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 7279
показати весь коментар
25.08.2021 10:43 Відповісти
ОПА-ЖОПА-БЛОК поработал.
показати весь коментар
25.08.2021 11:13 Відповісти
коментар відмічено як спам
А можна я Порошенка на Х пошлю...???? "Петро Олексійович ідіть на Х..."
показати весь коментар
25.08.2021 12:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну що сраколизи порошенковські знов забаните на 3 дні???? )))) Сраколизи так я повернусь )))) Знов і знов і знов...)))
показати весь коментар
25.08.2021 12:10 Відповісти
Чи в жопі був що так смердіти почав?
показати весь коментар
25.08.2021 12:59 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ні на параді був промарширував...все класно от тільки одне не встиг ...першим Петрусі ******...
показати весь коментар
25.08.2021 13:02 Відповісти
Нормально так кацапы бабла в антиукраинскую пропаганду влили. Этот чепушила при порохе в школу ходил - и его зацепило
показати весь коментар
25.08.2021 12:10 Відповісти
коментар відмічено як спам
Хто буде наступний Порошенка обливати лийте гівно..Гівно пороху до лиця більше.йде
показати весь коментар
25.08.2021 12:39 Відповісти
Стаття 296 Кримінального кодексу - ... А в чому "неповага до суспільства", якщо напевно більшість вітає цей вчинок, бо хоч щось було запроваджено цьому брехлу, зраднику і баризі. Але питання в іншому, чому в інших випадках застосування зеленки "неповагою до суспільства" не визнається.

Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 1501
показати весь коментар
25.08.2021 14:13 Відповісти
пусть идиот до 40ка лет посидит, подумает что обменял на пару рублей и стакан зеленки.
показати весь коментар
25.08.2021 16:32 Відповісти
Треба опублікувати всі дані цього чмошника у засобах масової інформації,і нехай воно потім з цим живе. Якщо зможе..
показати весь коментар
25.08.2021 17:14 Відповісти
выпускайте!!! Чернобыльская зона ждет "бойца"...
показати весь коментар
25.08.2021 19:00 Відповісти
Отправить в штрафбат подонк@
показати весь коментар
26.08.2021 07:45 Відповісти
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат. "І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента. "Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на замомлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
показати весь коментар
26.08.2021 18:03 Відповісти
Заява адвокатів Петра Порошенка щодо скарги до Печерського райсуду про бездіяльність поліції, що полягає у відмові реєстрації злочину про напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" 24.08.2021р. у Києві, скоєний через його політичну діяльність.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
показати весь коментар
26.08.2021 18:04 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 