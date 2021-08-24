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Зеленкой Порошенко облил 22-летний уроженец Черниговщины, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правохранители установили личность мужчины, плеснувшего зеленку в лицо пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.
Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.
Как сообщалось, во вторник в центре Киева неизвестный облил зеленкой Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя и доставили в Печерское управление полиции.
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Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат. "І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента. "Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на замомлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.