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Зеленкой Порошенко облил 22-летний уроженец Черниговщины, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленкой Порошенко облил 22-летний уроженец Черниговщины, - полиция

Правохранители установили личность мужчины, плеснувшего зеленку в лицо пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия", - сказано в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы как хулиганство. Ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Читайте: Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Нападавший задержан, - Нацполиция

Как сообщалось, во вторник в центре Киева неизвестный облил зеленкой Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя и доставили в Печерское управление полиции.

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Топ комментарии
+106
бо 22-річний зебіл і йому також Порошенко в штани насрав .........
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24.08.2021 19:42
+78
Тобто дегенерат, якому, коли розпочалась війна, було 15 років, облив зеленкою людину, що майже з нуля створила армію, яка не дозволила кацапам вбити того дегенерата. Логічно...
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24.08.2021 19:48
+66
За 100$ клоун нанятый.
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24.08.2021 19:43
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Испортил нам праздник, себе - жизнь Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 822
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24.08.2021 22:26 Ответить
Вместо мамкиных пирожков вату едят что-ли.
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24.08.2021 22:27 Ответить
20 ку дать усиленного без удо - и норм.
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24.08.2021 22:28 Ответить
Козел дірявий.
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24.08.2021 22:31 Ответить
Думаю, що після допиту - цей зелений покидьок поїде до дому ногами вперед.
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24.08.2021 22:35 Ответить
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Петро Олексійович і так постраждав, за що його на допит? Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 9957
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25.08.2021 00:25 Ответить
Чекаємо головної версії про особисту неприязнь))) мовляв , звільнили незаслужено з заводу Рошен його батьків, чи зїла його кохана цукерки рошен і блювала два дні, або кортеж Пороха їхав і обляпав його бабусю що в цей час стояла на узбіччі. І хлопець вирішив помститися..
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24.08.2021 22:50 Ответить
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Вот так всегда бывает когда на параде вдруг забыл что нужно - "гражданских отсечь" Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 5826
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24.08.2021 23:33 Ответить
Полиция установила личность мужчины, облившего зеленкой Порошенко.Как сообщили LB.ua источники в МВД, злоумышленник уже дал показания полиции. Он признался, что за нападение ему заплатили 800 долларов. Кто выступил заказчиком - пока неизвестно.
Жалкое мстительное зеленое чмо...
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25.08.2021 00:07 Ответить
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есперанса, тобі б для ********** тексти писати, а не ошиватися тут.
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25.08.2021 00:28 Ответить
Тебя, ботяра, спросить забыла, что мне делать! вали под лавку, набутылочник, здесь водки нет!
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25.08.2021 00:51 Ответить
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А злоумышленник наверняка никуда и не прятался по-серьёзному. Проект на том, чтобы его поймали и он "все рассказал". Мошенничество явное.
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25.08.2021 00:28 Ответить
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Не удивлюсь,если Порошенко сам себя и заказал,чтоб облили зелёнкой.
Чего только не сделаешь,чтоб поднять себе рейтинг.
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25.08.2021 03:11 Ответить
так у Порошенка і так рейтинг дуже солідний... не порівняти з ЗЕленим віслюком з його арабєскамі...
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25.08.2021 04:06 Ответить
Да причем рейтинг?Нужно смотреть на нынешнего членоигрального ******** тупого.Какие же вы **** тупые выбрали нарика и говном обливаете Порошенка.Зачат по пьяной,мозга ноль
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25.08.2021 09:02 Ответить
У тебя с головой все в порядке?Ты понять не можешь написаного выше,обьсню тупоголовому.Меня волнует членоигральный и его команда и большая жопа,куда он нас тянет,а тебе порох приелся.Реально ты из стада голосовашего за зебила
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25.08.2021 09:54 Ответить
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Его никто не посадит. Великодушный Порошенко объявит, что он его прощает.
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25.08.2021 00:43 Ответить
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За розірваний пальтрет ПОПа хлопчина два роки отримав. Так що послідовний і миролюбний нікого не пробачить.
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25.08.2021 03:21 Ответить
Поизучай материалы дела, его не за портрет посадили Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 9448
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25.08.2021 10:46 Ответить
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)))Подивимось ..Порох ще оцінює всі за і проти ..))Головне що більше принесе дивідендів на виборах..Ну все постарому і ні хріна не змінилось ...Як що хлопчик скаже що він це зробив по приказу Зеленського то ні чого йому не буде ..ще і бабла дадуть ...У Порошенка старі методи ...барижник одним словом
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25.08.2021 12:14 Ответить
в 14-м этому ушлёпку было 15 лет...
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25.08.2021 08:34 Ответить
Зебіл безмозглий
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25.08.2021 08:58 Ответить
Юный ЗЕбил
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25.08.2021 10:18 Ответить
Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 7279
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25.08.2021 10:43 Ответить
ОПА-ЖОПА-БЛОК поработал.
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25.08.2021 11:13 Ответить
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А можна я Порошенка на Х пошлю...???? "Петро Олексійович ідіть на Х..."
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25.08.2021 12:09 Ответить
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Ну що сраколизи порошенковські знов забаните на 3 дні???? )))) Сраколизи так я повернусь )))) Знов і знов і знов...)))
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25.08.2021 12:10 Ответить
Чи в жопі був що так смердіти почав?
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25.08.2021 12:59 Ответить
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Ні на параді був промарширував...все класно от тільки одне не встиг ...першим Петрусі ******...
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25.08.2021 13:02 Ответить
Нормально так кацапы бабла в антиукраинскую пропаганду влили. Этот чепушила при порохе в школу ходил - и его зацепило
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25.08.2021 12:10 Ответить
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Хто буде наступний Порошенка обливати лийте гівно..Гівно пороху до лиця більше.йде
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25.08.2021 12:39 Ответить
Стаття 296 Кримінального кодексу - ... А в чому "неповага до суспільства", якщо напевно більшість вітає цей вчинок, бо хоч щось було запроваджено цьому брехлу, зраднику і баризі. Але питання в іншому, чому в інших випадках застосування зеленки "неповагою до суспільства" не визнається.

Зеленкою Порошенка облив 22-річний уродженець Чернігівщини, - поліція - Цензор.НЕТ 1501
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25.08.2021 14:13 Ответить
пусть идиот до 40ка лет посидит, подумает что обменял на пару рублей и стакан зеленки.
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25.08.2021 16:32 Ответить
Треба опублікувати всі дані цього чмошника у засобах масової інформації,і нехай воно потім з цим живе. Якщо зможе..
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25.08.2021 17:14 Ответить
выпускайте!!! Чернобыльская зона ждет "бойца"...
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25.08.2021 19:00 Ответить
Отправить в штрафбат подонк@
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26.08.2021 07:45 Ответить
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат. "І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента. "Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на замомлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
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26.08.2021 18:03 Ответить
Заява адвокатів Петра Порошенка щодо скарги до Печерського райсуду про бездіяльність поліції, що полягає у відмові реєстрації злочину про напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" 24.08.2021р. у Києві, скоєний через його політичну діяльність.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
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26.08.2021 18:04 Ответить
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