Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею

П’ятий Президент, лідер партії "Європейської Солідарності" Петро Порошенко одразу після участі у Марші патріотів виступив перед прихильниками на Співочому полі. Він подякував патріотам за потужний Марш захисників України і звернувся до Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

"Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.

"Володимире Олександровичу, не бійтеся Порошенка. Не бійтеся цих десятків тисяч людей, які сьогодні зібралися тут для того, щоб відсвяткувати ювілей Незалежності. Для нас це свято, бо ми його вибороли, відстояли. І ви не уявляєте, що було б з вами, якби ви зіткнулися з такими труднощами, як наша країна зіткнулася в 2014-2015-му", – наголосив Порошенко.

"Ми тут всі – за Україну. Ми святкуємо своє свято, бо ми дуже її любимо. Ми повернемо останній клаптик української землі, хоч на Донбасі, хоч в Криму. Ми знову мобілізуємо весь світ навколо України, і буде історія успіху, яку зробить фантастичний український народ", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, раніше Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.