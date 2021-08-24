Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею
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П’ятий Президент, лідер партії "Європейської Солідарності" Петро Порошенко одразу після участі у Марші патріотів виступив перед прихильниками на Співочому полі. Він подякував патріотам за потужний Марш захисників України і звернувся до Володимира Зеленського.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".
"Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.
"Володимире Олександровичу, не бійтеся Порошенка. Не бійтеся цих десятків тисяч людей, які сьогодні зібралися тут для того, щоб відсвяткувати ювілей Незалежності. Для нас це свято, бо ми його вибороли, відстояли. І ви не уявляєте, що було б з вами, якби ви зіткнулися з такими труднощами, як наша країна зіткнулася в 2014-2015-му", – наголосив Порошенко.
"Ми тут всі – за Україну. Ми святкуємо своє свято, бо ми дуже її любимо. Ми повернемо останній клаптик української землі, хоч на Донбасі, хоч в Криму. Ми знову мобілізуємо весь світ навколо України, і буде історія успіху, яку зробить фантастичний український народ", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".
Нагадаємо, раніше Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.
Будь ласка, зачекайте...
Жалкое мелкое и мстительное зеленое чмо...
Эта зелёнка на лице неприлично скромная цена за 30 лет пребывания в органах высшей государственной власти и за нажитые на госслужбе 1,5млрд.$ активов.
Интересно, чем отмывался? Говорят перекись водорода хорошо. И средство для снятия маникюрного лака. Но ацетон на лицо не хорошо. Особенно на публичное.)
Никто не отрицает наличие электората у Петра Алексеевича. Вы есть!!! )) В том числе наверняка и в кругу ветеранов. Ваше существование- факт! Но далее ты просто всё себе напридумала.
...а секта слюнями давится от своего кумира
Незалежний аналітичний центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Українська призма" провів опитування серед 100 експертів аналітичних центрів і журналістів-міжнародників. За результатами цього опитування:
-П'ятий президент П.Порошенко визнаний найефективнішим Главою держави - керівником зовнішньополітичної діяльності. За Петра Порошенка проголосували 75% експертів, за Леоніда Кучму - 14%, Леоніда Кравчука - 5%, Володимира Зеленського - 4%, Віктора Ющенка - 2%.
- найбільшим досягненням України у сфері зовнішньої політики за 30 років є підписання Угоди про асоціацію - так вважає майже половина (45%) учасників експертного опитування. Ще 24% учасників опитування назвали головним досягненням безвіз.
- Здобуття та збереження незалежності, суверенітету та міжнародної суб'єктності відзначили 13%, формування міжнародної коаліції з протидії російській агресії - 11%, 4% відзначили прогрес у євроінтеграції.
- Основними провалами років незалежності вважають Будапештський меморандум (15%), відмову в наданні Україні Плану дій щодо членства в НАТО (12%), неспроможність нейтралізувати російську загрозу (11%), Харківські угоди (6%) та втрату Україною ядерного статусу (4%).
- Найефективнішим міністром закордонних справ експерти вважають міністра часів Порошенка Павла Клімкіна (31%). Загалом з 14 міністрів закордонних справ незалежної України до п'ятірки найефективніших увійшли також Геннадій Удовенко, Анатолій Зленко, Дмитро Кулеба і Борис Тарасюк.
- Переважна більшість експертів основним стратегічним партнером вважає США (54%). А також Польщу (26%), Канаду (14%), Литву (12%) і Велику Британію (6%).
Водночас успішно відстоювати свої інтереси Україні найкраще вдавалося в Європейському Союзі, Центрально-Східній Європі, США і Канаді, Чорноморському регіоні.
- А найбільш успішною і сталою впродовж останніх 30 років була діяльність держави в напрямах європейської та євроатлантичної інтеграції, у питаннях міжнародної безпеки, економічній і публічній дипломатії.
Посольство Сполучених Штатів Америки засудило вчорашній напад на п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.
"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", - йдеться у повідомленні Посольства, опублікованому у Twitter.
Так, опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня.
На думку експертів найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики є саме Порошенко - так вважає 75 опитаних.
На другому місці Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. Третій Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий - Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.
Порох дипломат , він не міг напряму обізвати діючого президента, а от 73 відосткам , вірніш тим, що від них залишилося, він сказав прямо, кого вони обрали...
пандемия,
скоро карантин,
бюджет - с 2014 не был так пуст , вы еще живы?
Отключим вам тепло и электроэнергию с водой этой зимой!
Будет весело!!!!!!!!!!!
А ось Зе клоун як був клоуном так і залишився
И прийдется его поддерживать..выбора нет ((((
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
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Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.