УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
72421 відвідувач онлайн
Новини Політика України
59602 588
Зеленський (10456) Порошенко (9203) Європейська Солідарність (797)

Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею

П’ятий Президент, лідер партії "Європейської Солідарності" Петро Порошенко одразу після участі у Марші патріотів виступив перед прихильниками на Співочому полі. Він подякував патріотам за потужний Марш захисників України і звернувся до Володимира Зеленського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу партії "Європейська солідарність".

"Не хотів цього говорити, але вимушений сказати. Володимире Олександровичу, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.

"Володимире Олександровичу, не бійтеся Порошенка. Не бійтеся цих десятків тисяч людей, які сьогодні зібралися тут для того, щоб відсвяткувати ювілей Незалежності. Для нас це свято, бо ми його вибороли, відстояли. І ви не уявляєте, що було б з вами, якби ви зіткнулися з такими труднощами, як наша країна зіткнулася в 2014-2015-му", – наголосив Порошенко.

"Ми тут всі – за Україну. Ми святкуємо своє свято, бо ми дуже її любимо. Ми повернемо останній клаптик української землі, хоч на Донбасі, хоч в Криму. Ми знову мобілізуємо весь світ навколо України, і буде історія успіху, яку зробить фантастичний український народ", – переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Нагадаємо, раніше Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+110
Лучше так: зеленая сопля, не пытайся нас остановить!
показати весь коментар
24.08.2021 19:58
+103
Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей - Цензор.НЕТ 6860
показати весь коментар
24.08.2021 20:00
+102
Нас багато! Зеленки у вас зєбілів не хватить на всіх! Все одно не позеленіємо!

Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей - Цензор.НЕТ 5485
показати весь коментар
24.08.2021 19:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
коментар відмічено як спам
Кажись нужны услуги психолога или даже психиатра( от что властолюбие делает с людьми совсем с кукухой плоховато
показати весь коментар
25.08.2021 02:01 Відповісти
Полиция установила личность мужчины, облившего зеленкой Порошенко.Как сообщили LB.ua источники в МВД, злоумышленник уже дал показания полиции. Он признался, что за нападение ему заплатили 800 долларов. Кто выступил заказчиком - пока неизвестно.
Жалкое мелкое и мстительное зеленое чмо...
показати весь коментар
25.08.2021 00:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
очень приятно, жалкое мелкое...длинная фамилия у тебя
показати весь коментар
25.08.2021 01:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
Жадный Петрусь расщедрился аж на 800 баксов в надежде поднять свой подувядший рейтинг? Ай, молодца!
показати весь коментар
25.08.2021 03:06 Відповісти
Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 4600
показати весь коментар
25.08.2021 00:40 Відповісти
коментар відмічено як спам
Бедный,совсем свихнулся...кому ты нужен и кто тебя боится с рейтингом 0,0001%.
показати весь коментар
25.08.2021 01:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
Просто Порох увидел,что Зеленский сегодня на вершине, а его обошли стороной так он в наглую примазывается к колоне ветеранов которые за него не голосовали в 2019г и не очень рады его заискиваниям.
показати весь коментар
25.08.2021 01:57 Відповісти
Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 8865
показати весь коментар
25.08.2021 02:14 Відповісти
Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 9929
показати весь коментар
25.08.2021 02:14 Відповісти
Ботяра, в спам!
показати весь коментар
25.08.2021 02:28 Відповісти
Это внукам, Собаки- Шарикова не понять.
показати весь коментар
25.08.2021 07:42 Відповісти
Схоже, в шапіто всезагальна істерика.
показати весь коментар
25.08.2021 04:40 Відповісти
коментар відмічено як спам
От порохотня завелась, раскукарекалась
показати весь коментар
25.08.2021 05:14 Відповісти
зелена шмаркля щезне і я в це вірю бажано сьогодні
показати весь коментар
25.08.2021 06:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
Кого бояться,Петя? Тебя? 73 украинца из 100 дали тебе оценку на выборах, имей мужество проиграть достойно.
показати весь коментар
25.08.2021 07:14 Відповісти
Бот Тупин - харош тупить
показати весь коментар
25.08.2021 08:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
А чому бот? Має право на власну думку.
показати весь коментар
25.08.2021 08:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
А як, що до об'єднання країни, пане Порошенко?
показати весь коментар
25.08.2021 07:16 Відповісти
Бот шурик, а что, страна роз"єднана??
показати весь коментар
25.08.2021 08:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
Порохозомби
Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 7933
показати весь коментар
25.08.2021 08:25 Відповісти
Подгорает,зесрань,что гопника зекрысы словили и скрутили ветераны,которые участвовали в Марше?)понимаю,так обосраться вместе с зекретином надо уметь -но пора привыкнуть ,зебил)))
показати весь коментар
25.08.2021 08:44 Відповісти
Зебільний бот шкандибає в спам))
показати весь коментар
25.08.2021 08:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну, такое…
Эта зелёнка на лице неприлично скромная цена за 30 лет пребывания в органах высшей государственной власти и за нажитые на госслужбе 1,5млрд.$ активов.
Интересно, чем отмывался? Говорят перекись водорода хорошо. И средство для снятия маникюрного лака. Но ацетон на лицо не хорошо. Особенно на публичное.)
показати весь коментар
25.08.2021 08:49 Відповісти
))))да нет -эта зеЛенка крах вашим стараниям угробить Украину ,точка невозврата для вас,малоросов...как же показательно атошники повели себя ,а лозунг на Марше :"путен *****!Зеленский ***** и сцыкло",а Одесса вчера вся в плакатах"Зеленский *****",а десятки тыщ человек на выступлении Пороха после зеЛенки -так что можете топиться все скопом,т к совсем скоро у вас начнется жизнь-боль
показати весь коментар
25.08.2021 10:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
Эскапизм чистой воды! Загугли термин. Это когда бежишь от реальности, замыкаясь в выдуманной. Ты в принципе нормально фиксируешь какие-то события и факты, но далее придумываешь к ним собственные фантастические интерпретации.
Никто не отрицает наличие электората у Петра Алексеевича. Вы есть!!! )) В том числе наверняка и в кругу ветеранов. Ваше существование- факт! Но далее ты просто всё себе напридумала.
показати весь коментар
25.08.2021 12:12 Відповісти
Может то ,что когда мудака скрутили ветераны и передали полиции ,а те потащили его в опу?так сотни свидетелей этому )или может то ,что оно рассказал ,шо ему заплатили?...так что додумываешь себе ты ,а на деле истерика зекрысы(с чего бы это?если у него все ок) и оплата им гопника -а то что ты пытаешься сюда "гнев нарида"-чушь
показати весь коментар
25.08.2021 12:52 Відповісти
Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 9560
показати весь коментар
26.08.2021 01:11 Відповісти
у нас тоже !!!!! Николаев
показати весь коментар
26.08.2021 21:37 Відповісти
Сам Порошенко перекрашиваться с сине-жовтого в зеленое не хотел, попробовали насильно.
показати весь коментар
25.08.2021 09:08 Відповісти
Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 6052
показати весь коментар
25.08.2021 10:09 Відповісти
коментар відмічено як спам
О от і правильна назва Зеленомордий гоблін..А то гетьман...гетьман .О..просто файно...
показати весь коментар
25.08.2021 12:56 Відповісти
А ще це називаєтьбся так- ДОБРЕ ХОЧ В ТЕ ЗЕЛЕНЕ ГІВНО НЕ ВСТУПИВ,,,
показати весь коментар
25.08.2021 19:23 Відповісти
коментар відмічено як спам
До сих пор не может поверить что он не президент. Лксикон ( не достойный цивилизованного человека) выдает жуткую обиду и непонимание своего проигрыша. Его никогда уже не изберут.
показати весь коментар
25.08.2021 10:23 Відповісти
вас и на выборах было 73% из 40%,дегенерат,а теперь вообще практически нет -пинать оно кого то собралось))))))
показати весь коментар
25.08.2021 13:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 5839
показати весь коментар
25.08.2021 15:28 Відповісти
ванька лапотник на своего ***** выкладывай давай ..чучело кацапское
показати весь коментар
25.08.2021 20:17 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ну Порох и интриган...занервничал...чувствует мусорный контейнер уже рядом..)))
...а секта слюнями давится от своего кумира
показати весь коментар
25.08.2021 11:05 Відповісти
Так "мусорный контейнер",т к бочка с дерьмом ждёт таких ,как ты -и ничего вы с этим не сделаете,т к вчера была показательная реакция на вашу помойную зелёную шоблу по все Украине)если раньше было :"путен ***** и Зеленский Вова тоже",то теперь стало "путен *****!зеленский ***** и сцыкло!"
показати весь коментар
25.08.2021 11:16 Відповісти
коментар відмічено як спам
Порошенко как всегда лживый,циничный и ксенофобный.Сам это организовал потому,что его не вспомнил Зеленский как президента,вместе с Януковичем."гетьман всея Украины" никак не успокоится.Это очередной раз характеризует его как человека без совести и чести."Мы вернем,мы организуем весь мир",он уже вернул и организовал в своё время,обещал за две недели вернуть Донбасс,1000 гривен в день воинам на передовой,миллиарды инвестиций,миллионы рабочих мест и т.д.
показати весь коментар
25.08.2021 11:24 Відповісти
Ото у кацапа горит от Порошенка..
показати весь коментар
25.08.2021 20:18 Відповісти
Порошенко найефективніший, Угода про асоціацію та безвіз - найбільші досягнення: експерти оцінили зовнішню політику за 30 років*
Незалежний аналітичний центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Українська призма" провів опитування серед 100 експертів аналітичних центрів і журналістів-міжнародників. За результатами цього опитування:
-П'ятий президент П.Порошенко визнаний найефективнішим Главою держави - керівником зовнішньополітичної діяльності. За Петра Порошенка проголосували 75% експертів, за Леоніда Кучму - 14%, Леоніда Кравчука - 5%, Володимира Зеленського - 4%, Віктора Ющенка - 2%.
- найбільшим досягненням України у сфері зовнішньої політики за 30 років є підписання Угоди про асоціацію - так вважає майже половина (45%) учасників експертного опитування. Ще 24% учасників опитування назвали головним досягненням безвіз.
- Здобуття та збереження незалежності, суверенітету та міжнародної суб'єктності відзначили 13%, формування міжнародної коаліції з протидії російській агресії - 11%, 4% відзначили прогрес у євроінтеграції.
- Основними провалами років незалежності вважають Будапештський меморандум (15%), відмову в наданні Україні Плану дій щодо членства в НАТО (12%), неспроможність нейтралізувати російську загрозу (11%), Харківські угоди (6%) та втрату Україною ядерного статусу (4%).
- Найефективнішим міністром закордонних справ експерти вважають міністра часів Порошенка Павла Клімкіна (31%). Загалом з 14 міністрів закордонних справ незалежної України до п'ятірки найефективніших увійшли також Геннадій Удовенко, Анатолій Зленко, Дмитро Кулеба і Борис Тарасюк.
- Переважна більшість експертів основним стратегічним партнером вважає США (54%). А також Польщу (26%), Канаду (14%), Литву (12%) і Велику Британію (6%).
Водночас успішно відстоювати свої інтереси Україні найкраще вдавалося в Європейському Союзі, Центрально-Східній Європі, США і Канаді, Чорноморському регіоні.
- А найбільш успішною і сталою впродовж останніх 30 років була діяльність держави в напрямах європейської та євроатлантичної інтеграції, у питаннях міжнародної безпеки, економічній і публічній дипломатії.
показати весь коментар
25.08.2021 11:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
Петру Олексійовичу зеленка до лиця...))) А коричньовий колір пішовби йоу більше...особливо зd колір с запашком і грудочками...
показати весь коментар
25.08.2021 12:50 Відповісти
это шо сейчас полными ложками жрёт ЗЕскот от своего кермлёвского шута ??
показати весь коментар
25.08.2021 20:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
Це просто жах. Сьогодні зеленка, а завтра сміттєвий бачок. Оце метаморфози.
показати весь коментар
25.08.2021 14:47 Відповісти
Петр как всегда выше этого, он то небось с дауна зеленого смеется, как то обменял наш статус транзитера газа, на гору обісцяннь. Давитесь зеленой соплей, как раз ваше ненависть его подживит.
показати весь коментар
25.08.2021 16:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... Для ума." (с)
показати весь коментар
25.08.2021 16:30 Відповісти
Посольство США засудило напад на Порошенка*

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило вчорашній напад на п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.
"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", - йдеться у повідомленні Посольства, опублікованому у Twitter.
показати весь коментар
25.08.2021 18:14 Відповісти
дослідження незалежного аналітичного центр у сфері зовнішньої політики та міжнародної безпеки "Українська призма":
Так, опитування серед 100 експертів проводилося в період з 16 по 20 серпня.
На думку експертів найефективнішим президентом у питаннях зовнішньої політики є саме Порошенко - так вважає 75 опитаних.
На другому місці Леонід Кучма, за нього віддали голоси 14 експертів. Третій Леонід Кравчук (5 голосів), четвертий - Володимир Зеленський (4 голоси), а Віктора Ющенка підтримали лише два експерти.
показати весь коментар
25.08.2021 19:42 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ой вай вай вай... пятого образили ..вавку йому помазали зельоночкою... Незя опзоція ..складова демократії...Так де там опозиція ..брудосрали і гівноноси а не опозиція... Політичний труп він ане опозиція... барижник диведентів на крові.. українських вояків... Йог разом з Медведчуком на фарш треба а не опозицією виставляти
показати весь коментар
25.08.2021 19:42 Відповісти
Судя по комментариям, над головой Порошенко наблюдается нимб Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 7247
показати весь коментар
25.08.2021 18:49 Відповісти
Німб не німб але у нього є з чим увійти в історію, а от вові доводиться герби тупі вводити, дату народження України вдруге придумувати ... а оно усьо как-то не клеїться...
показати весь коментар
25.08.2021 19:26 Відповісти
В историю можно войти по-разному.
показати весь коментар
25.08.2021 20:41 Відповісти
та да - четвертый и шестой - просто - вляпались...
показати весь коментар
25.08.2021 22:10 Відповісти
Вам кацапам це дупу розриває Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 344
показати весь коментар
25.08.2021 20:09 Відповісти
оно и видно, что вам кацапам нимб над Петиной головой что-то рвёт Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 9159
показати весь коментар
25.08.2021 20:37 Відповісти
ну это тебе не хреном по роялю..знаеш ли Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 985
показати весь коментар
25.08.2021 20:21 Відповісти
Ну от що тут ще можна додати... Та нічого,***...
показати весь коментар
25.08.2021 18:57 Відповісти
"Лучше так: зеленая сопля, не пытайся нас остановить!"

Порох дипломат , він не міг напряму обізвати діючого президента, а от 73 відосткам , вірніш тим, що від них залишилося, він сказав прямо, кого вони обрали...
показати весь коментар
25.08.2021 19:29 Відповісти
виявляється, ПустовгарЮ. - це тітушка з Козельця. Неодноразово був помічений під час рейдерських акцій; а в 2019-му був затриманий поліцією при рейдерському захоплені одного з сільгосппідприємств в Полтавській області
показати весь коментар
25.08.2021 19:29 Відповісти
Падение экономики,
пандемия,
скоро карантин,
бюджет - с 2014 не был так пуст , вы еще живы?
Отключим вам тепло и электроэнергию с водой этой зимой!
Будет весело!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.08.2021 22:15 Відповісти
Порох моцно задвігає, Порох не відсирів Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 3832
А ось Зе клоун як був клоуном так і залишився

Порошенко - Зеленському: Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею - Цензор.НЕТ 9434
показати весь коментар
25.08.2021 20:11 Відповісти
жесть конечно...выбор невелик...Зеленая сопля на нитках разнонаправленного сброда как прокацапского, так и нет...Пророссийские ОПЗЖопа и Жопоблок...И продолжатель дела Кучмы во внутренней политике, патриот во внешней Порошенко...
И прийдется его поддерживать..выбора нет ((((
показати весь коментар
25.08.2021 20:16 Відповісти
Петя красава..троль 80 лвл..1 фраза и малоросский прокацапский ЗЕскот на гавно исходит минимум неделю))))
показати весь коментар
25.08.2021 20:23 Відповісти
"Напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" у Києві, скоєний через його політичну діяльність; напад було здійснено групою осіб; акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського" - заявив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ під Печерським райвідділом поліції.
Він зазначив, що дії зловмисників загрожували життю та здоров'я лідера партії "Європейська Солідарність", проте правоохоронці переконують, що це звичайне ***********. "Людина, яка скоїла, виконала цей напад, - її вже відпустили. Її спочатку сховали в поліції. Як нам зараз повідомили, не пред'явлено підозру, не зроблено фактично нічого. Людину лише викликано, як нам сказали, на завтра для повідомлення про підозру. Чи це станеться, чи ні, можна робити ставку", - іронізує Головань.
"Що дуже важливо. Як натякнули нам у Національній поліції, до самого верху йде позиція, що це буле звичайне ***********. Хоча кожному притомному юристу зрозуміло, що напад на лідера опозиції, причому не просто напад, а напад небезпечний для життя і здоров'я", - наголосив адвокат."І документ про це зараз мій колега-адвокат передає до Національної поліції. Цей напад було скоєно у зв'язку з політичною діяльністю п'ятого Президента України і лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка. Це очевидно 346 стаття Кримінального Кодексу України, тобто напад на політичного діяча", - підкреслив Ігор Головань.
Він додав, що сторона захисту з'ясувала, що нападник діяв не сам. За його словами, у нього були декілька спільників.
"Однак така позиція до самого верху, тобто, як ми розуміємо і прокуратури Офісу Генерального прокурора і керівництва Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ і Офісу президента, що це звичайне ***********, а тому потрібно сховати і захистити цього нападника. І головне, і це фактично тут ми отримали цю інформацію - що це була група", - розповідає адвокат п'ятого Президента."Діяв цей нападник не сам, що мінімум з ним було ще три, наскільки ми з'ясували особи, з якими вони координувалися. Від себе ми додамо, що діяли вони під керівництвом і за допомогою влади, оскільки ми знаємо, що хода, в складі якої йшов п'ятий президент, вона направлялася Національною поліцією України", - заявив Ігор Головань.
"Тобто ми тут маємо, дуже яскраву ситуацію, коли влада покриває тих, хто на її на заломлення виконує забаганки і вчиняє напади на лідера опозиції", - додав Головань.
"Ми не дамо "замилити" цю справу. Ще раз нагадаю, що Нацполіція фактично саботувала розслідування нападу на Петра Порошенка, яке було скоєно біля будівлі ДБР два роки тому. Не розслідуються існуючі провадження про незаконне стеження за п'ятим Президентом, тобто це не може відбуватися інакше, як за керівництва найвищих щаблів нашої влади", - резюмує Ігор Головань.
показати весь коментар
26.08.2021 15:51 Відповісти
Заява адвокатів Петра Порошенка щодо скарги до Печерського райсуду про бездіяльність поліції, що полягає у відмові реєстрації злочину про напад на п'ятого Президента України Петра Порошенка під час "Маршу патріотів" 24.08.2021р. у Києві, скоєний через його політичну діяльність.
Відео
Нагадування: напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня в самому центрі столиці, де політик брав участь у багатотисячному Марші патріотів. П'ятий Президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу. Правоохоронці порушника затримали. До відділку з поліцейськими поїхав і сам лідер "Європейської Солідарності". З'ясувалося, до Києва зловмисник приїхав із Чернігівщини. Як стверджують адвокати, у натовпі діяв не сам. Але цей факт правоохоронці до уваги не взяли. Окремо генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко заявив, що нападник на Порошенка - кримінальник із наркозалежністю, який був завербований правоохоронними органами. Сьогодні адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань в інтерв'ю для представників ЗМІ заявив, що ця акція нападу координувалася представниками владної команди Зеленського.
Адвокати П.Порошенка заявляють, що турбуються про життя і здоров'я нападника; що вказані події в першу чергу загрожують його життю. Одночасно вони намагаються забезпечити правове переслідування нападника, щоб кожний тітушка знав: подібні випадки безкарно не минуться.
показати весь коментар
26.08.2021 18:01 Відповісти
Влада не зацікавлена розслідувати напад на Петра Порошенка на День Незалежності
Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.
показати весь коментар
31.08.2021 15:51 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 