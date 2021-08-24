Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ

Державний російський холдинг "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) не може отримати з Німеччини двигуни для пароплавів.

Про це заявив на брифінгу глава ОСК Олексій Рахманов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання finanz.ru.

"Є у нас, наприклад, один пароплав, щодо якого німецький постачальник двигунів оголосив відкличну кампанію, нас про це повідомив, і вже п'ятий місяць не приїжджає", - сказав він.

За словами Рахманова, проблема наростає з кожним днем: стає дедалі більше затримок з поставками продукції і повних відмов в обслуговуванні з боку іноземних підрядників.

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Об'єднана суднобудівна корпорація на 100% належить державі. Вона об'єднує 40 конструкторських бюро, верфей, судноремонтних і машинобудівних підприємств.

Раніше, в березні, поставки силових установок для російських кораблів заблокувала Норвегія.