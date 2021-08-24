Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Державний російський холдинг "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) не може отримати з Німеччини двигуни для пароплавів.
Про це заявив на брифінгу глава ОСК Олексій Рахманов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання finanz.ru.
"Є у нас, наприклад, один пароплав, щодо якого німецький постачальник двигунів оголосив відкличну кампанію, нас про це повідомив, і вже п'ятий місяць не приїжджає", - сказав він.
За словами Рахманова, проблема наростає з кожним днем: стає дедалі більше затримок з поставками продукції і повних відмов в обслуговуванні з боку іноземних підрядників.
Об'єднана суднобудівна корпорація на 100% належить державі. Вона об'єднує 40 конструкторських бюро, верфей, судноремонтних і машинобудівних підприємств.
Раніше, в березні, поставки силових установок для російських кораблів заблокувала Норвегія.
Будь ласка, зачекайте...
всего то - объяви бойкот !
а там, глядишь - подохнет скот
Кацяпи, воскрешай самородка, раз німці відмовляються.
не думаю....
на ней слова лишь : " Д.А. " и : " Слава Україні! "
та поки дупля відіб'єте,то дізелів робить не будуть
ибо санкции!..
ибо санкции.. а своего спец оборудование не производят.. пуфф!.. вот и вся смехдержава)
Ну тогда нужно отказаться и обслуживать галеры.
Есть у нас, например, один пароход
У кацапов есть двигатели не имеющие аналогов ... На пердячем паре!
Всю не спалите !
Оба выражения: «пахать» и «как на галерах» по смыслу обозначают одно и то: делать изнурительную физическую работу, но в разных местах - в первом случае на земле, а во втором на воде.
Исторический момент
Объединение двух иносказательных выражений в одно произошло во временном масштабе не так давно. Известны и автор, и даже точная дата рождения нового фразеологизма: 14 февраля 2008 года. Именно тогда в Кремле прошла большая итоговая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4 часа 41 минуту в присутствии 1364 человек, свыше двухсот из которых - представители зарубежных СМИ. Для них специально работали синхронные переводчики на английский, немецкий, французский и японский языки. Именно тогда из уст автора фразеологизма В. В. Путина прозвучало это идиоматическое выражение, незамедлительно вошедшее в заголовки газет: «Владимир ПУТИН: Все эти годы я пахал, как раб на галерах. И доволен результатами»
http://cyclowiki.org/wiki/
директором будинку культури радянсько-німецької дружби.
А так як на більше не був здатний,підробляв в НДРівської
"Штазі". Себто двійний агент! Там більше платили. А як що
б він сказав в ти часи про світову трагедію розвалу сесесері,
то негайно б залетів на галери Колими. Ось там би він пахав!
как смеялся ил-112в на сырых вертолетных движках..
ЗЫ.. кстати, после падения ил-112в, приостановили эксплуатацию ми-38, у которого те же движки, которые до сих пор не выдают установленные ТТХ..
а вы говорите, столько разных движков..
воспроизводить созданные в Совке движки они могут, а вот шаг в сторону, и уже нет конструкторской школы, разорвана связь поколений, и в итоге самолеты/вертолеты взлетают на пропаганде и на опыте старых летчиков/испытателей ,поголовье которых упрямо сокращается..