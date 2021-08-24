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Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ

Державний російський холдинг "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) не може отримати з Німеччини двигуни для пароплавів.

Про це заявив на брифінгу глава ОСК Олексій Рахманов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання finanz.ru.

"Є у нас, наприклад, один пароплав, щодо якого німецький постачальник двигунів оголосив відкличну кампанію, нас про це повідомив, і вже п'ятий місяць не приїжджає", - сказав він.

За словами Рахманова, проблема наростає з кожним днем: стає дедалі більше затримок з поставками продукції і повних відмов в обслуговуванні з боку іноземних підрядників.

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Об'єднана суднобудівна корпорація на 100% належить державі. Вона об'єднує 40 конструкторських бюро, верфей, судноремонтних і машинобудівних підприємств.

Раніше, в березні, поставки силових установок для російських кораблів заблокувала Норвегія.

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Топ коментарі
+28
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6540
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24.08.2021 20:46
+28
Сименс. Не покупаем ничего с просравшейся маркой.
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24.08.2021 20:52
+19
Больше сварщиков...хороших и разных... Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 3593
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24.08.2021 20:46
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А шо - до этого обслуживали? Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 7356
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24.08.2021 20:42 Відповісти
Сименс. Не покупаем ничего с просравшейся маркой.
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24.08.2021 20:52 Відповісти
ок. не буду
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24.08.2021 21:27 Відповісти
к черту германские запчасти, "Гребца" садите на пароходы ! Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 4723
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24.08.2021 22:18 Відповісти
...и чтобы сдох раSSейский флот
всего то - объяви бойкот !
а там, глядишь - подохнет скот
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24.08.2021 20:45 Відповісти
Больше сварщиков...хороших и разных... Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 3593
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24.08.2021 20:46 Відповісти
У 1784-1791 рр. російський винахідник І. П. Кулібін збудував «самокатку», яка мала своєрідну коробку передач, маховик, механічні гальма, роликові підшипники.

Кацяпи, воскрешай самородка, раз німці відмовляються.
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24.08.2021 21:03 Відповісти
Кулибин против Даймлера ?
не думаю.... Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2880
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24.08.2021 22:19 Відповісти
В детстве читал в книжке: Казанцев, на кого ты замахнулся? На самого Вестингауза! Речь шла о ЖД тормозах. Там пропаганда в ноль разметала буржуйскую технику, и я верил... А сейчас - нет.
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24.08.2021 23:46 Відповісти
Щось у лісі здохло....
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24.08.2021 20:45 Відповісти
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6633
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24.08.2021 20:45 Відповісти
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6540
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24.08.2021 20:46 Відповісти
визитку Яроша нашли у лётчика в кабине,
на ней слова лишь : " Д.А. " и : " Слава Україні! " Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7765
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24.08.2021 21:03 Відповісти
Д.Я мабуть? Тобто Дмитро Ярош?
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24.08.2021 21:59 Відповісти
Дмитро Анатолійович ... мається на увазі що "Ярош" - згоріло на візитці, з літаком... Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 6513
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24.08.2021 22:07 Відповісти
Вот это в каца подгорело. Не хер Скабееву про Путин-***** перед взлётом смотреть)
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24.08.2021 21:08 Відповісти
як гарно Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 1792
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24.08.2021 21:58 Відповісти
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 8166
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24.08.2021 23:04 Відповісти
сгорів підпаленим у декількох місцях )))
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25.08.2021 09:49 Відповісти
как говорят што сгорит, то не утонет.
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24.08.2021 21:13 Відповісти
шо сгорить - те не згниє
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25.08.2021 09:50 Відповісти
Пароход - Кузя, что ли?
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24.08.2021 20:47 Відповісти
тю...та німці вже давно для пароплавів ничого не виробляють...заказали б хоча б дізель Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 9056.
та поки дупля відіб'єте,то дізелів робить не будуть
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24.08.2021 20:47 Відповісти
теперь фрицы мокшан будут обслуживать в частном порядке...
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24.08.2021 20:48 Відповісти
У кЕтайцев намечается халтурка...
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24.08.2021 20:54 Відповісти
200 китайців вже пакують весла
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24.08.2021 21:59 Відповісти
Таки я думаю эта ни праблема для раши - возьмут они свои наноболты и слепят движок сами - иначе как, как!, они победили проклятых фашистов то, биз моторов?
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24.08.2021 20:49 Відповісти
кабельные суда «Волга» и «Вятка» проекта 15310 (разработчиком проекта являлось ООО «ХС «Морское проектирование» из Северодвинска) были официально заложены 6 января 2015 года и должны были быть спущены в 2018 году, но из-за санкций животорящих "Волгу" спустили на воду в августе 2021 года, без заказанного европейского спецоборудования, а "Вятку" вообще затормозили и работы не ведутся..

ибо санкции!..
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 2559
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24.08.2021 20:50 Відповісти
у "сверхдержавы" не хватает спецоборудования?
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24.08.2021 20:57 Відповісти
таки да.. "Волгу" спустили на воду, но сколько лет её будут достраивать на воде, не известно..
ибо санкции.. а своего спец оборудование не производят.. пуфф!.. вот и вся смехдержава)
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24.08.2021 21:01 Відповісти
ВАЗ остановил производство, так как из забугорья не привезли всягоко чтобы было чем работу работать
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24.08.2021 21:26 Відповісти
Які нахер пароходи, це ЦН тупить?
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24.08.2021 20:50 Відповісти
та может лапти и дирижабли по тихому всё ещё юзают или строить собрались...
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24.08.2021 20:54 Відповісти
Нет, так у лаптеногих написано))
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24.08.2021 21:24 Відповісти
вони новини з кацапії переписують, тому тупиш ти.
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24.08.2021 22:05 Відповісти
Це значить, що німецька компанія нарешті признала, що путін все таки *****.
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24.08.2021 20:50 Відповісти
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6818
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24.08.2021 20:53 Відповісти
можно слепить из навоза и палок росиянский на заводе имени клары крупской))
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24.08.2021 20:53 Відповісти
Да что вы все ноете, рабсияне, не жлобтесь, поставьте движки с Циркона на свои парохеды. И будет у вас добро как у АН-12 с вертолетными движками. Тут главное темп не сбавлять, рабсияне должны эти все "птичкопады" считать нормой. Спасет вас, мокшанцев, только поп со святой водой, да и то до первого взлета...
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24.08.2021 20:53 Відповісти
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 9204 Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 3675
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24.08.2021 20:57 Відповісти
Та це дєза , не вірьте ) Фріци вже давно під Іванами , а зверху Меркель агент ФСБ та ГРУ
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24.08.2021 20:54 Відповісти
це типу як ти під турком,а зверху німець.
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24.08.2021 21:37 Відповісти
ничего, меркельша договориться......
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24.08.2021 21:02 Відповісти
та просто немцы угольные и дровяные котлы уже не обслуживают Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 4098
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24.08.2021 22:10 Відповісти
Какая-то неправильная компания😁😁😁😁
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24.08.2021 21:04 Відповісти
Пароходы?
Ну тогда нужно отказаться и обслуживать галеры.
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24.08.2021 21:08 Відповісти
Государственный российский холдинг "Объединенная судостроительная корпорация":

Есть у нас, например, один пароход

Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7163
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24.08.2021 21:12 Відповісти
А зачем кацапам двигатели из ГейЕвропы?
У кацапов есть двигатели не имеющие аналогов ... На пердячем паре!
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 942
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24.08.2021 21:13 Відповісти
ударим проходом по бездорожью. Ці хлопаки завжди думають "о вечном двигателе"
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24.08.2021 23:09 Відповісти
Вот и решение проблемы, не нужно ни двигателей ни весел, только боярой или стекломоем заправляй.
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25.08.2021 13:07 Відповісти
а кто русне из фольксдойчей моторы поставлял? дойтз?
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24.08.2021 21:16 Відповісти
предлагаю топить!
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24.08.2021 21:27 Відповісти
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2849 Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7163
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24.08.2021 21:34 Відповісти
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 6625
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24.08.2021 21:59 Відповісти
Так и есть как ни странно. 90% запусков рф обеспечивает самарский "Прогресс" с небольшими вкраплениями мытищинских и воронежских ракетостроителей.
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24.08.2021 22:41 Відповісти
В самарской губернии лесные пожары. И их, как всегда в стране-помойке, никто не тушит. Наверное, двигателей не хватает ....
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24.08.2021 23:03 Відповісти
Россия большая !
Всю не спалите ! Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 3980
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25.08.2021 00:00 Відповісти
самара,самара ... щось не чути, щоб корейці останнім часом запускали ракети, невже кінчились движки самарські.
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24.08.2021 23:11 Відповісти
Гараж для пепелаци.
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25.08.2021 12:51 Відповісти
Якщо нема парових двигунів, хай переходять на весла Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2118
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24.08.2021 22:16 Відповісти
Ну, значит, надо ставить последние, новейшие, секретные, не имеющие аналогов в Мире русские движки "********" и "********".
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24.08.2021 22:20 Відповісти
Макс это только разные модели движка "Галерный пахарь" Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 5703

Оба выражения: «пахать» и «как на галерах» по смыслу обозначают одно и то: делать изнурительную физическую работу, но в разных местах - в первом случае на земле, а во втором на воде.
Исторический момент
Объединение двух иносказательных выражений в одно произошло во временном масштабе не так давно. Известны и автор, и даже точная дата рождения нового фразеологизма: 14 февраля 2008 года. Именно тогда в Кремле прошла большая итоговая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4 часа 41 минуту в присутствии 1364 человек, свыше двухсот из которых - представители зарубежных СМИ. Для них специально работали синхронные переводчики на английский, немецкий, французский и японский языки. Именно тогда из уст автора фразеологизма В. В. Путина прозвучало это идиоматическое выражение, незамедлительно вошедшее в заголовки газет: «Владимир ПУТИН: Все эти годы я пахал, как раб на галерах. И доволен результатами»

http://cyclowiki.org/wiki/
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25.08.2021 00:06 Відповісти
У них еще есть суперсекретные аналоговнетные системы навигации "*******!" и "*********!" Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2316
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25.08.2021 00:09 Відповісти
это типа русского кентавра "Тянитолкая" ? Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 111
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25.08.2021 00:53 Відповісти
Цей чекістський "пахарь" дійсно горбатився в Дрездені,будучи
директором будинку культури радянсько-німецької дружби.
А так як на більше не був здатний,підробляв в НДРівської
"Штазі". Себто двійний агент! Там більше платили. А як що
б він сказав в ти часи про світову трагедію розвалу сесесері,
то негайно б залетів на галери Колими. Ось там би він пахав!
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 9278
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25.08.2021 14:47 Відповісти
не понял, а как же импорто-замещение ? а ну поднатужились и скален !
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24.08.2021 22:29 Відповісти
Сколько разных движков выпускается в роисси нам только мечтать. Они решат любую моторную проблему, пока купят у Китая.
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24.08.2021 22:37 Відповісти
если это не тонкий тролинг, я бы усомниился в вашей объективности..
как смеялся ил-112в на сырых вертолетных движках..
ЗЫ.. кстати, после падения ил-112в, приостановили эксплуатацию ми-38, у которого те же движки, которые до сих пор не выдают установленные ТТХ..
а вы говорите, столько разных движков..
воспроизводить созданные в Совке движки они могут, а вот шаг в сторону, и уже нет конструкторской школы, разорвана связь поколений, и в итоге самолеты/вертолеты взлетают на пропаганде и на опыте старых летчиков/испытателей ,поголовье которых упрямо сокращается..
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24.08.2021 23:14 Відповісти
Это не троллинг. Производство двигателей внутреннего сгорания в рф на порядки более массовое и разнообразное, чем у нас. Там производят движки от истребителей ракет, до подводных лодок, тепловозов, грузовиков и легковушек.
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25.08.2021 01:34 Відповісти
"движки от истребителей ракет" Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 5133
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25.08.2021 12:12 Відповісти
Плоди дипломатії Зеленського. Але над цим ще працювати і працювати.
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24.08.2021 23:20 Відповісти
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7782
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25.08.2021 00:09 Відповісти
Пусть сами делают. На дровах какой-нибудь движок сварганят, как пить дать Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 9450 ...
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24.08.2021 23:25 Відповісти
Данке шон!
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25.08.2021 00:29 Відповісти
Двигатели для пароходов? Я так понимаю, это те, которые на дровах? Адмиралу Кузе капец полный?
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25.08.2021 11:43 Відповісти
Поставлят, только другим путем по примеру "Симменса".
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25.08.2021 12:53 Відповісти
 
 