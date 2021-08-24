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Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ

Государственный российский холдинг "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) не может получить из Германии двигатели для пароходов.

Об этом заявил на брифинге глава ОСК Алексей Рахманов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание finanz.ru.

"Есть у нас, например, один пароход, по которому немецкий поставщик двигателей объявил отзывную кампанию, нас об этом уведомил, и уже пятый месяц не приезжает", - сказал он.

По словам Рахманова, проблема нарастает с каждым днем: становится все больше задержек с поставками продукции и полных отказов в обслуживании со стороны иностранных подрядчиков.

Объединенная судостроительная корпорация на 100% принадлежит государству. Она объединяет 40 конструкторских бюро, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.

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Ранее, в марте, поставки силовых установок для российских кораблей заблокировала Норвегия.

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Топ комментарии
+28
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6540
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24.08.2021 20:46
+28
Сименс. Не покупаем ничего с просравшейся маркой.
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24.08.2021 20:52
+19
Больше сварщиков...хороших и разных... Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 3593
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24.08.2021 20:46
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А шо - до этого обслуживали? Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 7356
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24.08.2021 20:42 Ответить
Сименс. Не покупаем ничего с просравшейся маркой.
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24.08.2021 20:52 Ответить
ок. не буду
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24.08.2021 21:27 Ответить
к черту германские запчасти, "Гребца" садите на пароходы ! Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 4723
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24.08.2021 22:18 Ответить
...и чтобы сдох раSSейский флот
всего то - объяви бойкот !
а там, глядишь - подохнет скот
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24.08.2021 20:45 Ответить
Больше сварщиков...хороших и разных... Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 3593
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24.08.2021 20:46 Ответить
У 1784-1791 рр. російський винахідник І. П. Кулібін збудував «самокатку», яка мала своєрідну коробку передач, маховик, механічні гальма, роликові підшипники.

Кацяпи, воскрешай самородка, раз німці відмовляються.
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24.08.2021 21:03 Ответить
Кулибин против Даймлера ?
не думаю.... Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2880
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24.08.2021 22:19 Ответить
В детстве читал в книжке: Казанцев, на кого ты замахнулся? На самого Вестингауза! Речь шла о ЖД тормозах. Там пропаганда в ноль разметала буржуйскую технику, и я верил... А сейчас - нет.
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24.08.2021 23:46 Ответить
Щось у лісі здохло....
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24.08.2021 20:45 Ответить
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6633
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24.08.2021 20:45 Ответить
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6540
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24.08.2021 20:46 Ответить
визитку Яроша нашли у лётчика в кабине,
на ней слова лишь : " Д.А. " и : " Слава Україні! " Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7765
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24.08.2021 21:03 Ответить
Д.Я мабуть? Тобто Дмитро Ярош?
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24.08.2021 21:59 Ответить
Дмитро Анатолійович ... мається на увазі що "Ярош" - згоріло на візитці, з літаком... Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 6513
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24.08.2021 22:07 Ответить
Вот это в каца подгорело. Не хер Скабееву про Путин-***** перед взлётом смотреть)
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24.08.2021 21:08 Ответить
як гарно Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 1792
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24.08.2021 21:58 Ответить
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 8166
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24.08.2021 23:04 Ответить
сгорів підпаленим у декількох місцях )))
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25.08.2021 09:49 Ответить
как говорят што сгорит, то не утонет.
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24.08.2021 21:13 Ответить
шо сгорить - те не згниє
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25.08.2021 09:50 Ответить
Пароход - Кузя, что ли?
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24.08.2021 20:47 Ответить
тю...та німці вже давно для пароплавів ничого не виробляють...заказали б хоча б дізель Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 9056.
та поки дупля відіб'єте,то дізелів робить не будуть
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24.08.2021 20:47 Ответить
теперь фрицы мокшан будут обслуживать в частном порядке...
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24.08.2021 20:48 Ответить
У кЕтайцев намечается халтурка...
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24.08.2021 20:54 Ответить
200 китайців вже пакують весла
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24.08.2021 21:59 Ответить
Таки я думаю эта ни праблема для раши - возьмут они свои наноболты и слепят движок сами - иначе как, как!, они победили проклятых фашистов то, биз моторов?
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24.08.2021 20:49 Ответить
кабельные суда «Волга» и «Вятка» проекта 15310 (разработчиком проекта являлось ООО «ХС «Морское проектирование» из Северодвинска) были официально заложены 6 января 2015 года и должны были быть спущены в 2018 году, но из-за санкций животорящих "Волгу" спустили на воду в августе 2021 года, без заказанного европейского спецоборудования, а "Вятку" вообще затормозили и работы не ведутся..

ибо санкции!..
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 2559
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24.08.2021 20:50 Ответить
у "сверхдержавы" не хватает спецоборудования?
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24.08.2021 20:57 Ответить
таки да.. "Волгу" спустили на воду, но сколько лет её будут достраивать на воде, не известно..
ибо санкции.. а своего спец оборудование не производят.. пуфф!.. вот и вся смехдержава)
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24.08.2021 21:01 Ответить
ВАЗ остановил производство, так как из забугорья не привезли всягоко чтобы было чем работу работать
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24.08.2021 21:26 Ответить
Які нахер пароходи, це ЦН тупить?
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24.08.2021 20:50 Ответить
та может лапти и дирижабли по тихому всё ещё юзают или строить собрались...
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24.08.2021 20:54 Ответить
Нет, так у лаптеногих написано))
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24.08.2021 21:24 Ответить
вони новини з кацапії переписують, тому тупиш ти.
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24.08.2021 22:05 Ответить
Це значить, що німецька компанія нарешті признала, що путін все таки *****.
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24.08.2021 20:50 Ответить
Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ - Цензор.НЕТ 6818
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24.08.2021 20:53 Ответить
можно слепить из навоза и палок росиянский на заводе имени клары крупской))
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24.08.2021 20:53 Ответить
Да что вы все ноете, рабсияне, не жлобтесь, поставьте движки с Циркона на свои парохеды. И будет у вас добро как у АН-12 с вертолетными движками. Тут главное темп не сбавлять, рабсияне должны эти все "птичкопады" считать нормой. Спасет вас, мокшанцев, только поп со святой водой, да и то до первого взлета...
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24.08.2021 20:53 Ответить
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 9204 Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 3675
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24.08.2021 20:57 Ответить
Та це дєза , не вірьте ) Фріци вже давно під Іванами , а зверху Меркель агент ФСБ та ГРУ
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24.08.2021 20:54 Ответить
це типу як ти під турком,а зверху німець.
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24.08.2021 21:37 Ответить
ничего, меркельша договориться......
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24.08.2021 21:02 Ответить
та просто немцы угольные и дровяные котлы уже не обслуживают Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 4098
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24.08.2021 22:10 Ответить
Какая-то неправильная компания😁😁😁😁
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24.08.2021 21:04 Ответить
Пароходы?
Ну тогда нужно отказаться и обслуживать галеры.
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24.08.2021 21:08 Ответить
Государственный российский холдинг "Объединенная судостроительная корпорация":

Есть у нас, например, один пароход

Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7163
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24.08.2021 21:12 Ответить
А зачем кацапам двигатели из ГейЕвропы?
У кацапов есть двигатели не имеющие аналогов ... На пердячем паре!
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 942
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24.08.2021 21:13 Ответить
ударим проходом по бездорожью. Ці хлопаки завжди думають "о вечном двигателе"
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24.08.2021 23:09 Ответить
Вот и решение проблемы, не нужно ни двигателей ни весел, только боярой или стекломоем заправляй.
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25.08.2021 13:07 Ответить
а кто русне из фольксдойчей моторы поставлял? дойтз?
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24.08.2021 21:16 Ответить
предлагаю топить!
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24.08.2021 21:27 Ответить
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2849 Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7163
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24.08.2021 21:34 Ответить
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 6625
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24.08.2021 21:59 Ответить
Так и есть как ни странно. 90% запусков рф обеспечивает самарский "Прогресс" с небольшими вкраплениями мытищинских и воронежских ракетостроителей.
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24.08.2021 22:41 Ответить
В самарской губернии лесные пожары. И их, как всегда в стране-помойке, никто не тушит. Наверное, двигателей не хватает ....
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24.08.2021 23:03 Ответить
Россия большая !
Всю не спалите ! Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 3980
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25.08.2021 00:00 Ответить
самара,самара ... щось не чути, щоб корейці останнім часом запускали ракети, невже кінчились движки самарські.
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24.08.2021 23:11 Ответить
Гараж для пепелаци.
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25.08.2021 12:51 Ответить
Якщо нема парових двигунів, хай переходять на весла Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2118
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24.08.2021 22:16 Ответить
Ну, значит, надо ставить последние, новейшие, секретные, не имеющие аналогов в Мире русские движки "********" и "********".
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24.08.2021 22:20 Ответить
Макс это только разные модели движка "Галерный пахарь" Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 5703

Оба выражения: «пахать» и «как на галерах» по смыслу обозначают одно и то: делать изнурительную физическую работу, но в разных местах - в первом случае на земле, а во втором на воде.
Исторический момент
Объединение двух иносказательных выражений в одно произошло во временном масштабе не так давно. Известны и автор, и даже точная дата рождения нового фразеологизма: 14 февраля 2008 года. Именно тогда в Кремле прошла большая итоговая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4 часа 41 минуту в присутствии 1364 человек, свыше двухсот из которых - представители зарубежных СМИ. Для них специально работали синхронные переводчики на английский, немецкий, французский и японский языки. Именно тогда из уст автора фразеологизма В. В. Путина прозвучало это идиоматическое выражение, незамедлительно вошедшее в заголовки газет: «Владимир ПУТИН: Все эти годы я пахал, как раб на галерах. И доволен результатами»

http://cyclowiki.org/wiki/
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25.08.2021 00:06 Ответить
У них еще есть суперсекретные аналоговнетные системы навигации "*******!" и "*********!" Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 2316
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25.08.2021 00:09 Ответить
это типа русского кентавра "Тянитолкая" ? Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 111
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25.08.2021 00:53 Ответить
Цей чекістський "пахарь" дійсно горбатився в Дрездені,будучи
директором будинку культури радянсько-німецької дружби.
А так як на більше не був здатний,підробляв в НДРівської
"Штазі". Себто двійний агент! Там більше платили. А як що
б він сказав в ти часи про світову трагедію розвалу сесесері,
то негайно б залетів на галери Колими. Ось там би він пахав!
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 9278
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25.08.2021 14:47 Ответить
не понял, а как же импорто-замещение ? а ну поднатужились и скален !
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24.08.2021 22:29 Ответить
Сколько разных движков выпускается в роисси нам только мечтать. Они решат любую моторную проблему, пока купят у Китая.
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24.08.2021 22:37 Ответить
если это не тонкий тролинг, я бы усомниился в вашей объективности..
как смеялся ил-112в на сырых вертолетных движках..
ЗЫ.. кстати, после падения ил-112в, приостановили эксплуатацию ми-38, у которого те же движки, которые до сих пор не выдают установленные ТТХ..
а вы говорите, столько разных движков..
воспроизводить созданные в Совке движки они могут, а вот шаг в сторону, и уже нет конструкторской школы, разорвана связь поколений, и в итоге самолеты/вертолеты взлетают на пропаганде и на опыте старых летчиков/испытателей ,поголовье которых упрямо сокращается..
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24.08.2021 23:14 Ответить
Это не троллинг. Производство двигателей внутреннего сгорания в рф на порядки более массовое и разнообразное, чем у нас. Там производят движки от истребителей ракет, до подводных лодок, тепловозов, грузовиков и легковушек.
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25.08.2021 01:34 Ответить
"движки от истребителей ракет" Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 5133
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25.08.2021 12:12 Ответить
Плоди дипломатії Зеленського. Але над цим ще працювати і працювати.
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24.08.2021 23:20 Ответить
Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 7782
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25.08.2021 00:09 Ответить
Пусть сами делают. На дровах какой-нибудь движок сварганят, как пить дать Німецька компанія відмовилася обслуговувати двигуни для флоту РФ - Цензор.НЕТ 9450 ...
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24.08.2021 23:25 Ответить
Данке шон!
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25.08.2021 00:29 Ответить
Двигатели для пароходов? Я так понимаю, это те, которые на дровах? Адмиралу Кузе капец полный?
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25.08.2021 11:43 Ответить
Поставлят, только другим путем по примеру "Симменса".
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25.08.2021 12:53 Ответить
 
 