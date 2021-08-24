Немецкая компания отказалась обслуживать двигатели для флота РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Государственный российский холдинг "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) не может получить из Германии двигатели для пароходов.
Об этом заявил на брифинге глава ОСК Алексей Рахманов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание finanz.ru.
"Есть у нас, например, один пароход, по которому немецкий поставщик двигателей объявил отзывную кампанию, нас об этом уведомил, и уже пятый месяц не приезжает", - сказал он.
По словам Рахманова, проблема нарастает с каждым днем: становится все больше задержек с поставками продукции и полных отказов в обслуживании со стороны иностранных подрядчиков.
Объединенная судостроительная корпорация на 100% принадлежит государству. Она объединяет 40 конструкторских бюро, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.
Ранее, в марте, поставки силовых установок для российских кораблей заблокировала Норвегия.
Пожалуйста, подождите...
всего то - объяви бойкот !
а там, глядишь - подохнет скот
Кацяпи, воскрешай самородка, раз німці відмовляються.
не думаю....
на ней слова лишь : " Д.А. " и : " Слава Україні! "
та поки дупля відіб'єте,то дізелів робить не будуть
ибо санкции!..
ибо санкции.. а своего спец оборудование не производят.. пуфф!.. вот и вся смехдержава)
Ну тогда нужно отказаться и обслуживать галеры.
Есть у нас, например, один пароход
У кацапов есть двигатели не имеющие аналогов ... На пердячем паре!
Всю не спалите !
Оба выражения: «пахать» и «как на галерах» по смыслу обозначают одно и то: делать изнурительную физическую работу, но в разных местах - в первом случае на земле, а во втором на воде.
Исторический момент
Объединение двух иносказательных выражений в одно произошло во временном масштабе не так давно. Известны и автор, и даже точная дата рождения нового фразеологизма: 14 февраля 2008 года. Именно тогда в Кремле прошла большая итоговая пресс-конференция Владимира Путина, которая длилась 4 часа 41 минуту в присутствии 1364 человек, свыше двухсот из которых - представители зарубежных СМИ. Для них специально работали синхронные переводчики на английский, немецкий, французский и японский языки. Именно тогда из уст автора фразеологизма В. В. Путина прозвучало это идиоматическое выражение, незамедлительно вошедшее в заголовки газет: «Владимир ПУТИН: Все эти годы я пахал, как раб на галерах. И доволен результатами»
http://cyclowiki.org/wiki/
директором будинку культури радянсько-німецької дружби.
А так як на більше не був здатний,підробляв в НДРівської
"Штазі". Себто двійний агент! Там більше платили. А як що
б він сказав в ти часи про світову трагедію розвалу сесесері,
то негайно б залетів на галери Колими. Ось там би він пахав!
как смеялся ил-112в на сырых вертолетных движках..
ЗЫ.. кстати, после падения ил-112в, приостановили эксплуатацию ми-38, у которого те же движки, которые до сих пор не выдают установленные ТТХ..
а вы говорите, столько разных движков..
воспроизводить созданные в Совке движки они могут, а вот шаг в сторону, и уже нет конструкторской школы, разорвана связь поколений, и в итоге самолеты/вертолеты взлетают на пропаганде и на опыте старых летчиков/испытателей ,поголовье которых упрямо сокращается..