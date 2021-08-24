Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, навіщо на засідання Ради викликали мера Києва Віталія Кличка.
Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
Відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступне засідання РНБО, та чи будуть на нього знову запрошувати Кличка, Данілов зазначив, що якщо виникають питання, які стосуються якогось міста, то відповідного міського голову можуть запрошувати, аби "з'ясувати, що відбувається в його місті", і нічого "лячного" в цьому немає.
"Ми з Кличком маємо зараз розбиратися, що відбувається в Києві з водою. Я можу сказати: те, що відбувається з водою, - ми раз звернулися, два звернулися, три звернулися - воно стоїть все на місці. Про цю Бортницьку станцію вже скільки я в політиці, стільки про неї чую, - з 1994 року. Її як не було, так і немає. Хай визначаються, що вони з цим мають робити. Це ж здоров'я киян", - наголосив секретар РНБО.
Також на запитання, чи дійсно Кличку прийшло запрошення на засідання РНБО 20 серпня лише за 2 години до його початку, Данілов зазначив, що Кличка попередили про це о 13:15, коли було визначено, що відповідне питання необхідно заслухати.
"Заслухати - нічого страшного немає... Зробили з РНБО якогось інквізитора. Ми там нічого не робимо, ми спокійно розглядаємо ті чи інші питання", - сказав він.
Дату наступного засідання РНБО Данілов не назвав, лише зазначивши, що його призначає президент.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня Кличка запросили на засідання РНБО, але він відповів, що не зможе прийти, оскільки перебуває з поїздкою в Чернігівській області.
Будь ласка, зачекайте...
на что не пойдешь чтобы скинуть Клыча !
засєдают - воду льют
в целом свєтє бєз води
і нє туди, і нє сюди...
ну как же, ну как
подобраться к Кличку ?
боксёра держу на дистанции...
начну -ка ... с
Бортнической станции
А так - це відмазка. Це брехня, Там якась інша "проблема стояла"... І ми здогадуємося, яка.
вы, ублюдки, кто вообще!?
ІДІТЬ У СРАКУ!
Откройте ящик (пандоры) - типа нам покуй, что Вы кого то выбирали - и к вашему ублюдку (с его цыркофотографами) придем уже МЫ вместе с зверьком (песец)
памятаєте знамениті слова: профессор ми к Вам зашли и вот по какому поводу ?
Совет труда и оборони. Одні трудяги та оборонці.
С этажа 9го)))
На передовой по одному украискому бойцу в день убивают русские снайперы - РАЗВЕ НЕ ЭТИМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СНБО?
совсем другое дело - мэр Владимир Кличко...
І що не так з водою у Києві? я киянин, взагалі не чув, щоб були проблеми з водопостачанням у Києві.
Якщо маєте наувазі сморід від Бортницької станції - то це проблеми не водоапостачання, а каналізації. І там треба не Кличка викликати, а інвестувати або в реконструкцію станції або в переніс її в інше місце.
Если преЗЕдент не вынесет это на рассмотрение совета национальной безопасности и обороны Украины - ******!!!!!
його начальник президент Зеленський. Данілов взагалі не розуміє де він знаходиться, і якими питаннями має опікуватись. Тобто . Рівень розумових здібностей Данілова не відповідає рівневі займаної Даніловим посади. Звідси і виклики Кличка на РНБО , і дурниці з ворами в законі, і накладання санкцій на громадян України Якби Данілов був розумною людиною, то перед тим як викликати кудись Кличка хоча б прочитав Закон України про місцеве самоврядування.
Цирк на дроті
РНБО перед тим як визивати на засідання Кличка могли б хоча б підготовитись самим