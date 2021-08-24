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Новини Політика України
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Данілов (591) Київ (8956) Кличко (2179) РНБО (1273) вода (596)

Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов пояснив, навіщо на засідання Ради викликали мера Києва Віталія Кличка.

Про це він сказав у коментарі журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступне засідання РНБО, та чи будуть на нього знову запрошувати Кличка, Данілов зазначив, що якщо виникають питання, які стосуються якогось міста, то відповідного міського голову можуть запрошувати, аби "з'ясувати, що відбувається в його місті", і нічого "лячного" в цьому немає.

"Ми з Кличком маємо зараз розбиратися, що відбувається в Києві з водою. Я можу сказати: те, що відбувається з водою, - ми раз звернулися, два звернулися, три звернулися - воно стоїть все на місці. Про цю Бортницьку станцію вже скільки я в політиці, стільки про неї чую, - з 1994 року. Її як не було, так і немає. Хай визначаються, що вони з цим мають робити. Це ж здоров'я киян", - наголосив секретар РНБО.

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Також на запитання, чи дійсно Кличку прийшло запрошення на засідання РНБО 20 серпня лише за 2 години до його початку, Данілов зазначив, що Кличка попередили про це о 13:15, коли було визначено, що відповідне питання необхідно заслухати.

"Заслухати - нічого страшного немає... Зробили з РНБО якогось інквізитора. Ми там нічого не робимо, ми спокійно розглядаємо ті чи інші питання", - сказав він.

Дату наступного засідання РНБО Данілов не назвав, лише зазначивши, що його призначає президент.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня Кличка запросили на засідання РНБО, але він відповів, що не зможе прийти, оскільки перебуває з поїздкою в Чернігівській області.

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Топ коментарі
+30
Дурник з булавою вирішив, що РНБО - чарівна паличка.
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24.08.2021 23:17
+26
Я конечно дико извиняюсь, НО ПРИ ЧЁМ ТУТ СНБО?

На передовой по одному украискому бойцу в день убивают русские снайперы - РАЗВЕ НЕ ЭТИМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СНБО?
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24.08.2021 23:38
+18
Может вам, Данилов, заняться безопасностью и обороной? Пока еще у вас есть шанс и время. А не заниматься всякой белебердой и хотелками Осла. Ответите ведь, Осел не вечен.
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24.08.2021 23:41
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Дурник з булавою вирішив, що РНБО - чарівна паличка.
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24.08.2021 23:17 Відповісти
Когда занимаешься всем сразу, то ничего не выходит. СНБО превратился в затычку в любой дырке. Может на каких-то определённых направлениях сосредоточиться?
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24.08.2021 23:20 Відповісти
СНБО превратился в затычку в бочке с г..м Бортничей Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 1300
на что не пойдешь чтобы скинуть Клыча !
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24.08.2021 23:37 Відповісти
отдихают - вод..у п'ют
засєдают - воду льют
в целом свєтє бєз води
і нє туди, і нє сюди...
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24.08.2021 23:22 Відповісти
По сортирах на Троєщині викликати будете?!
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24.08.2021 23:23 Відповісти
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І правильно зробили. Мер Києва повинен відповідати насамперед за ситуацію в столиці, а не бігати по аеропортам і шукати Меркель для власного піару.
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24.08.2021 23:24 Відповісти
А ты должен сидеть молча с закрытым ртом и не писать свои тупые комментарии. Ты понял, чмо?
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24.08.2021 23:28 Відповісти
А статус столицы подразумевает, что и вкладывать в неё должны с бюджета страны. Правда пока зелень только тырить научилась Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 8214
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24.08.2021 23:29 Відповісти
Кредит на ремонт бортницької станції давали японці - мабуть зелепухи ті гроші розікрали і тепер шукають крайнього
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25.08.2021 01:38 Відповісти
Тебе зедебил и америки виднее.
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24.08.2021 23:30 Відповісти
Шо зробили? А ну тут детальніше.
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24.08.2021 23:30 Відповісти
не спится давно зебилку :
ну как же, ну как
подобраться к Кличку ?
боксёра держу на дистанции...
начну -ка ... с
Бортнической станции
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24.08.2021 23:24 Відповісти
взагалі-то про тему засідання РНБО членів повідомляють за три дні (окрім нагальних). У всяк випадку, пригадую, читав про це, коли РНБО керував Турчинов. Якість київської води - це те питання, яке до нагальних важко віднести... бо це задавнена проблема, сам Данілов визнає. Тому і Кличка треба було повідомити за три дні. Ну, хоча би за два...
А так - це відмазка. Це брехня, Там якась інша "проблема стояла"... І ми здогадуємося, яка.
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24.08.2021 23:27 Відповісти
Данилов забрехався - в Бортничах очищають сточні води перед скидання в Дніпро і до якості київської води станція немає ніякого відношення
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25.08.2021 01:41 Відповісти
А шо, вода относится к национальной обороне и безопасности? И Кличко должен вам докладать? Дождетесь шо он таки придет на ваше собрание и наведет там порядок. Данилов, получишь больше всех.
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24.08.2021 23:28 Відповісти
В Киеве живете ?
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24.08.2021 23:33 Відповісти
Почему интересуетесь? С какой целью?
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24.08.2021 23:34 Відповісти
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Помниться этот Педаль обещал как в Европе
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24.08.2021 23:29 Відповісти
Не, он обещал "а кака разницца" Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 4220
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24.08.2021 23:30 Відповісти
Вызывали!?
вы, ублюдки, кто вообще!?
ІДІТЬ У СРАКУ!
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24.08.2021 23:29 Відповісти
Мне очень тяжело, что 73% выбрало эТО, но я терплю (ПОКА!)
Откройте ящик (пандоры) - типа нам покуй, что Вы кого то выбирали - и к вашему ублюдку (с его цыркофотографами) придем уже МЫ вместе с зверьком (песец)
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24.08.2021 23:51 Відповісти
Дніпро цвіте, а винуватий Іванов.
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24.08.2021 23:30 Відповісти
если в кране нет фоди значит випили ..... таки да !
памятаєте знамениті слова: профессор ми к Вам зашли и вот по какому поводу ?
Совет труда и оборони. Одні трудяги та оборонці.

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24.08.2021 23:30 Відповісти
Этот, похоже, хочет чичетку сбацать
С этажа 9го)))
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24.08.2021 23:30 Відповісти
Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 4788
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24.08.2021 23:35 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, НО ПРИ ЧЁМ ТУТ СНБО?

На передовой по одному украискому бойцу в день убивают русские снайперы - РАЗВЕ НЕ ЭТИМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СНБО?
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24.08.2021 23:38 Відповісти
Может вам, Данилов, заняться безопасностью и обороной? Пока еще у вас есть шанс и время. А не заниматься всякой белебердой и хотелками Осла. Ответите ведь, Осел не вечен.
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24.08.2021 23:41 Відповісти
оборона- это смертельно опасно, сложно и далеко,
совсем другое дело - мэр Владимир Кличко...
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24.08.2021 23:58 Відповісти
Питання води в Києві - це питання, що стосується безпеки і оборони України? Інших питань безпеки і оборони вже немає, усе вирішено?
І що не так з водою у Києві? я киянин, взагалі не чув, щоб були проблеми з водопостачанням у Києві.
Якщо маєте наувазі сморід від Бортницької станції - то це проблеми не водоапостачання, а каналізації. І там треба не Кличка викликати, а інвестувати або в реконструкцію станції або в переніс її в інше місце.
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24.08.2021 23:54 Відповісти
решение есть, просто японское бабло поделить не могут! Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 5708
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25.08.2021 00:09 Відповісти
У нас тоже уже два месяца нет горячей воды! Данилов, созывай СНБО!!! Нужно принимать меры!¡
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24.08.2021 23:54 Відповісти
СНБО - что за *****? У меня мозоль на левом мизинце!!!!!
Если преЗЕдент не вынесет это на рассмотрение совета национальной безопасности и обороны Украины - ******!!!!!
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25.08.2021 00:01 Відповісти
а какое отношение снбо имеет к проблемам с водой в Киеве?
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25.08.2021 00:14 Відповісти
точно такое же как и обещания Педалика к самому Педалику - Кличко, когда заходил на свой первый срок обещал воду из крана в Киеве сделать питьевой как в Европе
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25.08.2021 01:06 Відповісти
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Та плевать Веталю на здоровье киевлян
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25.08.2021 00:16 Відповісти
Вот тебя, зепил, уже и не вылечить, хотя ты не киевлянин
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25.08.2021 01:06 Відповісти
Какое отношение Бортническая станция аэрации имеет к здоровью киевлян, да и к питьевой воде вообще?
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25.08.2021 01:25 Відповісти
ну если учесть, что водозабор в краны Киева происходит из Днепра, а очистка этой воды происходит вроде уже по "упрощенной" схеме, то чем в Днепре грязнее, тем "лучше" оно будет и в кранах, а Бортническая станция аэрации тут канечно не причём Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 8717
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25.08.2021 01:34 Відповісти
Ну для тех лохов, которые не знают, что Бортничи расположены на юге Киева, то есть ниже по течению Днепра, объяснение сойдет. И да, Кличко должен ответить, почему с 1994 года ничего не сделал.
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25.08.2021 01:42 Відповісти
а ну да, но те лохи, которые живут ниже по течению и тоже берут воду из Днепра никому не интересны, а станция всё таки относится к хозяйству города Киева, но заниматься ею видать экономически не выгодно
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25.08.2021 01:46 Відповісти
Так это только Кличка проблема? Бортничи половину Киевской области обслуживают, если что. До прихода Клоунов Япония деньги на реконструкцию выделяла, тендер на реконструкцию был объявлен. А сейчас у нас "велике флагівництво" по всей стране. Кому те Бортничи нужны?
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25.08.2021 08:51 Відповісти
по-перше, не киян, а Конче-Засповців. По-друге, серед Конче-Засповців є Клоун. По-третє Клоун вирішує свої особисті проблеми із питною водою на засіданні державної РНБО, що не відповідає статусу цього органу влади
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25.08.2021 10:57 Відповісти
Особливо сподобались слова Данілова. Зробили з РНБО якогось інквізитора. Ми там нічого не робим а просто спокійно розглядаємо ті чи інші питання. Той Данілов взагалі при своєму розумі???? Він спокійно признався в тому, що вони там в тому РНБО абсолютно нічого не роблять, і привратили Раду Нац безпеки і Оборони в якійсь балаган і шапіто 95 кварталу. А колись секретар РНБО кровавий пастор Турчинов займався координацією посилення обороноздатності Держави. Саме за Турчинова у війська почали поставлятись нові Українські танки, на бойове чергування стали нові ракетні комплекси. Стугни, корсари . Турчинов займався випробовуванням нових Українських крилатих ракет. Нічого хоч трошечки віддалено подібного тому чим займався Кровавий пастор в Данілова навідь і в думках немає. З цього напрошується один єдиний висновок. Данілов це такий же самий тупо розвинутий кретинічний ідіот , яким є
його начальник президент Зеленський. Данілов взагалі не розуміє де він знаходиться, і якими питаннями має опікуватись. Тобто . Рівень розумових здібностей Данілова не відповідає рівневі займаної Даніловим посади. Звідси і виклики Кличка на РНБО , і дурниці з ворами в законі, і накладання санкцій на громадян України Якби Данілов був розумною людиною, то перед тим як викликати кудись Кличка хоча б прочитав Закон України про місцеве самоврядування.
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25.08.2021 02:01 Відповісти
Бортницька станція аерації мабуть дуже перешкоджає націрнальній безпеці Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 8528
Цирк на дроті
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25.08.2021 10:54 Відповісти
Данілов, це просто такий же самий тупий дебіл яким є і його безпосередній шеф Зеленський. Нічого не зробиш. Але до влади в країні прийшла зграйка малоосвічених квартальних шутів, які просто не розуміють де вони знаходяться і якими питаннями повинні опікуватись. Сам Зеленський, це шут який перетворив країну в посмішище. Не одному президенту , які були до нього велосипедів не дарили.
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25.08.2021 11:07 Відповісти
....он, что дамбу перед Киевом соорудил?
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25.08.2021 05:07 Відповісти
Так собі отмазка. Але добре, що ці підараси поки що бояться вулиці
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25.08.2021 07:55 Відповісти
прошу бубочку вызвать на снбо нашего нач. жэка семеныча за плохое обслуживание дома !
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25.08.2021 08:58 Відповісти
Так а в чем проблема-то? Если с водой вообще, то так и скажи. Если же речь идет об отсутствии горячей воды, то это совсем другое дело.
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25.08.2021 09:07 Відповісти
Бортницька станція - це не водовід, а каналізація.
РНБО перед тим як визивати на засідання Кличка могли б хоча б підготовитись самим
Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 6551
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25.08.2021 10:53 Відповісти
 
 