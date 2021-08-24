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Новости Политика Украины
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Данилов (574) Киев (11120) Кличко (2477) СНБО (1763) вода (623)

Данилов: Кличко вызывали на СНБО из-за проблем с водой в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов: Кличко вызывали на СНБО из-за проблем с водой в Киеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, зачем на заседание Совета вызывали мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО, и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, которые касаются какого-то города, то соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего "пугающего" в этом нет.

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, - мы раз обратились, два обратились, три обратились - оно стоит все на месте. Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, - с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Также на вопрос, действительно ли Кличко получил приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за 2 часа до его начала, Данилов отметил, что Кличко предупредили об этом в 13.15, когда было определено, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.

"Заслушать - ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого-то инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", - сказал он.

Дату следующего заседания СНБО Данилов не назвал, лишь отметив, что его назначает президент.

Также читайте: Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа Кличко пригласили на заседание СНБО, но он ответил, что не сможет прийти, так как находится с поездкой в Черниговской области.

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Топ комментарии
+30
Дурник з булавою вирішив, що РНБО - чарівна паличка.
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24.08.2021 23:17
+26
Я конечно дико извиняюсь, НО ПРИ ЧЁМ ТУТ СНБО?

На передовой по одному украискому бойцу в день убивают русские снайперы - РАЗВЕ НЕ ЭТИМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СНБО?
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24.08.2021 23:38
+18
Может вам, Данилов, заняться безопасностью и обороной? Пока еще у вас есть шанс и время. А не заниматься всякой белебердой и хотелками Осла. Ответите ведь, Осел не вечен.
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24.08.2021 23:41
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Дурник з булавою вирішив, що РНБО - чарівна паличка.
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24.08.2021 23:17 Ответить
Когда занимаешься всем сразу, то ничего не выходит. СНБО превратился в затычку в любой дырке. Может на каких-то определённых направлениях сосредоточиться?
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24.08.2021 23:20 Ответить
СНБО превратился в затычку в бочке с г..м Бортничей Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 1300
на что не пойдешь чтобы скинуть Клыча !
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24.08.2021 23:37 Ответить
отдихают - вод..у п'ют
засєдают - воду льют
в целом свєтє бєз води
і нє туди, і нє сюди...
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24.08.2021 23:22 Ответить
По сортирах на Троєщині викликати будете?!
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24.08.2021 23:23 Ответить
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І правильно зробили. Мер Києва повинен відповідати насамперед за ситуацію в столиці, а не бігати по аеропортам і шукати Меркель для власного піару.
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24.08.2021 23:24 Ответить
А ты должен сидеть молча с закрытым ртом и не писать свои тупые комментарии. Ты понял, чмо?
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24.08.2021 23:28 Ответить
А статус столицы подразумевает, что и вкладывать в неё должны с бюджета страны. Правда пока зелень только тырить научилась Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 8214
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24.08.2021 23:29 Ответить
Кредит на ремонт бортницької станції давали японці - мабуть зелепухи ті гроші розікрали і тепер шукають крайнього
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25.08.2021 01:38 Ответить
Тебе зедебил и америки виднее.
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24.08.2021 23:30 Ответить
Шо зробили? А ну тут детальніше.
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24.08.2021 23:30 Ответить
не спится давно зебилку :
ну как же, ну как
подобраться к Кличку ?
боксёра держу на дистанции...
начну -ка ... с
Бортнической станции
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24.08.2021 23:24 Ответить
взагалі-то про тему засідання РНБО членів повідомляють за три дні (окрім нагальних). У всяк випадку, пригадую, читав про це, коли РНБО керував Турчинов. Якість київської води - це те питання, яке до нагальних важко віднести... бо це задавнена проблема, сам Данілов визнає. Тому і Кличка треба було повідомити за три дні. Ну, хоча би за два...
А так - це відмазка. Це брехня, Там якась інша "проблема стояла"... І ми здогадуємося, яка.
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24.08.2021 23:27 Ответить
Данилов забрехався - в Бортничах очищають сточні води перед скидання в Дніпро і до якості київської води станція немає ніякого відношення
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25.08.2021 01:41 Ответить
А шо, вода относится к национальной обороне и безопасности? И Кличко должен вам докладать? Дождетесь шо он таки придет на ваше собрание и наведет там порядок. Данилов, получишь больше всех.
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24.08.2021 23:28 Ответить
В Киеве живете ?
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24.08.2021 23:33 Ответить
Почему интересуетесь? С какой целью?
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24.08.2021 23:34 Ответить
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Помниться этот Педаль обещал как в Европе
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24.08.2021 23:29 Ответить
Не, он обещал "а кака разницца" Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 4220
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24.08.2021 23:30 Ответить
Вызывали!?
вы, ублюдки, кто вообще!?
ІДІТЬ У СРАКУ!
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24.08.2021 23:29 Ответить
Мне очень тяжело, что 73% выбрало эТО, но я терплю (ПОКА!)
Откройте ящик (пандоры) - типа нам покуй, что Вы кого то выбирали - и к вашему ублюдку (с его цыркофотографами) придем уже МЫ вместе с зверьком (песец)
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24.08.2021 23:51 Ответить
Дніпро цвіте, а винуватий Іванов.
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24.08.2021 23:30 Ответить
если в кране нет фоди значит випили ..... таки да !
памятаєте знамениті слова: профессор ми к Вам зашли и вот по какому поводу ?
Совет труда и оборони. Одні трудяги та оборонці.

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24.08.2021 23:30 Ответить
Этот, похоже, хочет чичетку сбацать
С этажа 9го)))
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24.08.2021 23:30 Ответить
Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 4788
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24.08.2021 23:35 Ответить
Я конечно дико извиняюсь, НО ПРИ ЧЁМ ТУТ СНБО?

На передовой по одному украискому бойцу в день убивают русские снайперы - РАЗВЕ НЕ ЭТИМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СНБО?
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24.08.2021 23:38 Ответить
Может вам, Данилов, заняться безопасностью и обороной? Пока еще у вас есть шанс и время. А не заниматься всякой белебердой и хотелками Осла. Ответите ведь, Осел не вечен.
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24.08.2021 23:41 Ответить
оборона- это смертельно опасно, сложно и далеко,
совсем другое дело - мэр Владимир Кличко...
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24.08.2021 23:58 Ответить
Питання води в Києві - це питання, що стосується безпеки і оборони України? Інших питань безпеки і оборони вже немає, усе вирішено?
І що не так з водою у Києві? я киянин, взагалі не чув, щоб були проблеми з водопостачанням у Києві.
Якщо маєте наувазі сморід від Бортницької станції - то це проблеми не водоапостачання, а каналізації. І там треба не Кличка викликати, а інвестувати або в реконструкцію станції або в переніс її в інше місце.
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24.08.2021 23:54 Ответить
решение есть, просто японское бабло поделить не могут! Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 5708
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25.08.2021 00:09 Ответить
У нас тоже уже два месяца нет горячей воды! Данилов, созывай СНБО!!! Нужно принимать меры!¡
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24.08.2021 23:54 Ответить
СНБО - что за *****? У меня мозоль на левом мизинце!!!!!
Если преЗЕдент не вынесет это на рассмотрение совета национальной безопасности и обороны Украины - ******!!!!!
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25.08.2021 00:01 Ответить
а какое отношение снбо имеет к проблемам с водой в Киеве?
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25.08.2021 00:14 Ответить
точно такое же как и обещания Педалика к самому Педалику - Кличко, когда заходил на свой первый срок обещал воду из крана в Киеве сделать питьевой как в Европе
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25.08.2021 01:06 Ответить
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Та плевать Веталю на здоровье киевлян
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25.08.2021 00:16 Ответить
Вот тебя, зепил, уже и не вылечить, хотя ты не киевлянин
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25.08.2021 01:06 Ответить
Какое отношение Бортническая станция аэрации имеет к здоровью киевлян, да и к питьевой воде вообще?
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25.08.2021 01:25 Ответить
ну если учесть, что водозабор в краны Киева происходит из Днепра, а очистка этой воды происходит вроде уже по "упрощенной" схеме, то чем в Днепре грязнее, тем "лучше" оно будет и в кранах, а Бортническая станция аэрации тут канечно не причём Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 8717
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25.08.2021 01:34 Ответить
Ну для тех лохов, которые не знают, что Бортничи расположены на юге Киева, то есть ниже по течению Днепра, объяснение сойдет. И да, Кличко должен ответить, почему с 1994 года ничего не сделал.
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25.08.2021 01:42 Ответить
а ну да, но те лохи, которые живут ниже по течению и тоже берут воду из Днепра никому не интересны, а станция всё таки относится к хозяйству города Киева, но заниматься ею видать экономически не выгодно
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25.08.2021 01:46 Ответить
Так это только Кличка проблема? Бортничи половину Киевской области обслуживают, если что. До прихода Клоунов Япония деньги на реконструкцию выделяла, тендер на реконструкцию был объявлен. А сейчас у нас "велике флагівництво" по всей стране. Кому те Бортничи нужны?
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25.08.2021 08:51 Ответить
по-перше, не киян, а Конче-Засповців. По-друге, серед Конче-Засповців є Клоун. По-третє Клоун вирішує свої особисті проблеми із питною водою на засіданні державної РНБО, що не відповідає статусу цього органу влади
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25.08.2021 10:57 Ответить
Особливо сподобались слова Данілова. Зробили з РНБО якогось інквізитора. Ми там нічого не робим а просто спокійно розглядаємо ті чи інші питання. Той Данілов взагалі при своєму розумі???? Він спокійно признався в тому, що вони там в тому РНБО абсолютно нічого не роблять, і привратили Раду Нац безпеки і Оборони в якійсь балаган і шапіто 95 кварталу. А колись секретар РНБО кровавий пастор Турчинов займався координацією посилення обороноздатності Держави. Саме за Турчинова у війська почали поставлятись нові Українські танки, на бойове чергування стали нові ракетні комплекси. Стугни, корсари . Турчинов займався випробовуванням нових Українських крилатих ракет. Нічого хоч трошечки віддалено подібного тому чим займався Кровавий пастор в Данілова навідь і в думках немає. З цього напрошується один єдиний висновок. Данілов це такий же самий тупо розвинутий кретинічний ідіот , яким є
його начальник президент Зеленський. Данілов взагалі не розуміє де він знаходиться, і якими питаннями має опікуватись. Тобто . Рівень розумових здібностей Данілова не відповідає рівневі займаної Даніловим посади. Звідси і виклики Кличка на РНБО , і дурниці з ворами в законі, і накладання санкцій на громадян України Якби Данілов був розумною людиною, то перед тим як викликати кудись Кличка хоча б прочитав Закон України про місцеве самоврядування.
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25.08.2021 02:01 Ответить
Бортницька станція аерації мабуть дуже перешкоджає націрнальній безпеці Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 8528
Цирк на дроті
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25.08.2021 10:54 Ответить
Данілов, це просто такий же самий тупий дебіл яким є і його безпосередній шеф Зеленський. Нічого не зробиш. Але до влади в країні прийшла зграйка малоосвічених квартальних шутів, які просто не розуміють де вони знаходяться і якими питаннями повинні опікуватись. Сам Зеленський, це шут який перетворив країну в посмішище. Не одному президенту , які були до нього велосипедів не дарили.
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25.08.2021 11:07 Ответить
....он, что дамбу перед Киевом соорудил?
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25.08.2021 05:07 Ответить
Так собі отмазка. Але добре, що ці підараси поки що бояться вулиці
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25.08.2021 07:55 Ответить
прошу бубочку вызвать на снбо нашего нач. жэка семеныча за плохое обслуживание дома !
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25.08.2021 08:58 Ответить
Так а в чем проблема-то? Если с водой вообще, то так и скажи. Если же речь идет об отсутствии горячей воды, то это совсем другое дело.
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25.08.2021 09:07 Ответить
Бортницька станція - це не водовід, а каналізація.
РНБО перед тим як визивати на засідання Кличка могли б хоча б підготовитись самим
Данілов: Кличка викликали на РНБО через проблеми з водою в Києві - Цензор.НЕТ 6551
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25.08.2021 10:53 Ответить
 
 