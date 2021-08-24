Данилов: Кличко вызывали на СНБО из-за проблем с водой в Киеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, зачем на заседание Совета вызывали мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО, и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, которые касаются какого-то города, то соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего "пугающего" в этом нет.

"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, - мы раз обратились, два обратились, три обратились - оно стоит все на месте. Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, - с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", - подчеркнул секретарь СНБО.

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Также на вопрос, действительно ли Кличко получил приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за 2 часа до его начала, Данилов отметил, что Кличко предупредили об этом в 13.15, когда было определено, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.

"Заслушать - ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого-то инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", - сказал он.

Дату следующего заседания СНБО Данилов не назвал, лишь отметив, что его назначает президент.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа Кличко пригласили на заседание СНБО, но он ответил, что не сможет прийти, так как находится с поездкой в Черниговской области.