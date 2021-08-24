Данилов: Кличко вызывали на СНБО из-за проблем с водой в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, зачем на заседание Совета вызывали мэра Киева Виталия Кличко.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Отвечая на вопрос, когда состоится следующее заседание СНБО, и будут ли на него снова приглашать Кличко, Данилов отметил, что если возникают вопросы, которые касаются какого-то города, то соответствующего городского голову могут приглашать, чтобы "выяснить, что происходит в его городе", и ничего "пугающего" в этом нет.
"Мы с Кличко должны сейчас разбираться, что происходит в Киеве с водой. Я могу сказать: то, что происходит с водой, - мы раз обратились, два обратились, три обратились - оно стоит все на месте. Об этой Бортнической станции уже сколько я в политике, столько о ней слышу, - с 1994 года. Ее как не было, так и нет. Пусть определяются, что они с этим должны делать. Это же здоровье киевлян", - подчеркнул секретарь СНБО.
Также на вопрос, действительно ли Кличко получил приглашение на заседание СНБО 20 августа лишь за 2 часа до его начала, Данилов отметил, что Кличко предупредили об этом в 13.15, когда было определено, что соответствующий вопрос необходимо заслушать.
"Заслушать - ничего страшного нет... Сделали из СНБО какого-то инквизитора. Мы там ничего не делаем, мы спокойно рассматриваем те или иные вопросы", - сказал он.
Дату следующего заседания СНБО Данилов не назвал, лишь отметив, что его назначает президент.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа Кличко пригласили на заседание СНБО, но он ответил, что не сможет прийти, так как находится с поездкой в Черниговской области.
Пожалуйста, подождите...
на что не пойдешь чтобы скинуть Клыча !
засєдают - воду льют
в целом свєтє бєз води
і нє туди, і нє сюди...
ну как же, ну как
подобраться к Кличку ?
боксёра держу на дистанции...
начну -ка ... с
Бортнической станции
А так - це відмазка. Це брехня, Там якась інша "проблема стояла"... І ми здогадуємося, яка.
вы, ублюдки, кто вообще!?
ІДІТЬ У СРАКУ!
Откройте ящик (пандоры) - типа нам покуй, что Вы кого то выбирали - и к вашему ублюдку (с его цыркофотографами) придем уже МЫ вместе с зверьком (песец)
памятаєте знамениті слова: профессор ми к Вам зашли и вот по какому поводу ?
Совет труда и оборони. Одні трудяги та оборонці.
С этажа 9го)))
На передовой по одному украискому бойцу в день убивают русские снайперы - РАЗВЕ НЕ ЭТИМ ДОЛЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СНБО?
совсем другое дело - мэр Владимир Кличко...
І що не так з водою у Києві? я киянин, взагалі не чув, щоб були проблеми з водопостачанням у Києві.
Якщо маєте наувазі сморід від Бортницької станції - то це проблеми не водоапостачання, а каналізації. І там треба не Кличка викликати, а інвестувати або в реконструкцію станції або в переніс її в інше місце.
Если преЗЕдент не вынесет это на рассмотрение совета национальной безопасности и обороны Украины - ******!!!!!
його начальник президент Зеленський. Данілов взагалі не розуміє де він знаходиться, і якими питаннями має опікуватись. Тобто . Рівень розумових здібностей Данілова не відповідає рівневі займаної Даніловим посади. Звідси і виклики Кличка на РНБО , і дурниці з ворами в законі, і накладання санкцій на громадян України Якби Данілов був розумною людиною, то перед тим як викликати кудись Кличка хоча б прочитав Закон України про місцеве самоврядування.
Цирк на дроті
РНБО перед тим як визивати на засідання Кличка могли б хоча б підготовитись самим