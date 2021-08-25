Суд у ФРН готовий винести рішення у справі "Північного потоку-2"
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Вищий земельний суд Дюссельдорфа в середу, як очікується, винесе рішення за скаргою акціонерного товариства "Північний потік-2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur.
Про це повідомила представниця пресслужби суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На засіданні не будуть присутні учасники процесу, буде оголошено рішення", - сказала співрозмовниця агентства.
Оператор "Північного потоку-2" раніше оскаржив рішення регулятора не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом. Скарга була подана стосовно параграфа 28б закону про енергетичну економіку ФРН.
Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року.
Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, що його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.
До питання подальшого будівництва газопроводу рішення суду в Дюссельдорфі жодного стосунку не має, уточнили раніше в пресслужбі суду.
Будь ласка, зачекайте...
Да и мало ли, что сказала Меркель. В 30х годах она уже давно будет никто и все стрелки будет переводить на "наступників", которые не выполнили ее планы.
PS Ах да, фантазеры рассказывают от термояде. Ну так термоядерные реакторы обещают "вот-вот" с середины 60-х годов прошлого века, и сейчас мир нисколько не ближе к промышленной эксплуатации термоядерных реакторов, чем 60 лет назад. Ну ладно, подождем ещё 60 лет. Но электроэнергия ведь нужна сейчас...
Хоча АЕС як на мене виводити з виробництва зовсім - то є помилка
Если что-то генерить электричеством, то лучше тогда метанол - его и хранить проще, и топливные элементы на метаноле куда дешевле, при сравнимо тоже достаточно высоком КПД. И, самое главное, для промышленной энергетики нет никаких ограничений связанных с человеческим фактором - там его просто контролировать, чтобы никто сам не пил и не воровал, чтобы напоить других. Потому что проекты электромобилей на метаноле умерли, не родившись, именно по этой причине, никто не пустит метанол на потребительский рынок, ни под каким видом. А ведь как топливо для прямого преобразования в электричество в топливных элементах на транспорте метанол очень, очень хорош. Если забыть, насколько он ядовит и насколько трудно различить метанол и этанол.
У нас з цим нібито простіше
Про "немцы гарантируют Украине прокачку газа на 10 лет и в этом плане Украина защищена полностью" - особенно поржал
Макрєль- наступна...
Ага..
ну-ну....
Многие историки, однако, считают, что Гуверу просто не повезло: на пике кризиса никакие меры не помогали, и самый деятельный президент наткнулся бы на границы своих полномочий, а реформы Рузвельта были осуществлены и стали эффективными, когда высшая точка депрессии была уже позади.
Кроме того, Рузвельт продолжил и значительно усилил ряд мер, предпринятых ещё администрацией Гувера."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гувер,_Герберт