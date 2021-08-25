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Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, как ожидается, вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.

Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На заседании не будут присутствовать участники процесса, будет оглашено решение", - сказала собеседница агентства.

Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.

Читайте: Зеленский предложил Дуде вместе бороться против "Северного потока-2"

Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

Также читайте: Странам придется конкурировать за право транзита российского газа, - Лавров

К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, уточнили ранее в пресс-службе суда.

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Топ комментарии
+13
Так кацапы не просто хотят его достроить, а ещё и полностью им управлять, но "газовые" законы ЕС не позволяют так делать. Странно одно - немцы в упор не хотят замечать, что кацапы не столько газ хотят продавать, сколько всех на трубе вертеть.
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25.08.2021 00:29
+5
Попав в экстремальную ситуацию в период великой Депресии в США с 29 октября 1929 года,американцы нашли простой выход...,в 1932 году американцы выгнали из власти Герберта Гувера не справмвшегося с ситуацией,избрав президентом Франклина Делано Рузвельта....,в принципе Украина сейчас почти в таком же состоянии,что США в 1929 году....,выход есть из любой ситуации Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 2376но не с командой сегодняшних популистов ...
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25.08.2021 01:00
+5
Хлопчику! Нам у Будапешті теж "гарантірували"? І де ті "гарантії"?!!!
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25.08.2021 05:26
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Вы что то долго резину тянете, его кацапы скоро достроят.
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25.08.2021 00:21 Ответить
Так кацапы не просто хотят его достроить, а ещё и полностью им управлять, но "газовые" законы ЕС не позволяют так делать. Странно одно - немцы в упор не хотят замечать, что кацапы не столько газ хотят продавать, сколько всех на трубе вертеть.
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25.08.2021 00:29 Ответить
все они видят, но немцев крутят на трубе ихние же газовые монополии
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25.08.2021 00:34 Ответить
Да конечно, ага Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 3688 .Много вы знаете за немцев. Во-первых, немцы гарантируют Украине прокачку газа на 10лет и в этом плане Украина защищена полностью. Иначе "этот" суд вынесет не тот вердикт для РФ по запуску "СП2". Во-вторых, через десять лет не очень то и нужны будут эти углеводороды. Потому что уже отказываются от двигателей внутреннего сгорания, его и выпускать то не будут. В целом, вся Европа озабоченна, чтоб вообще отказаться от сжигания углеводородов. Так что не читаете "советских газет" до обеда, а следите за тенденцией)
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25.08.2021 01:08 Ответить
Меркель сказала, что в 30годах Германия избавится от зависимости. По тенденциям видно, что это не трёп.
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25.08.2021 02:53 Ответить
Треп. Планируя избавиться от алкогольной зависимости, не планируют наращивать закупки алкоголя.
Да и мало ли, что сказала Меркель. В 30х годах она уже давно будет никто и все стрелки будет переводить на "наступників", которые не выполнили ее планы.
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25.08.2021 05:50 Ответить
А что будет базой для электроэнергетики? Ни ветряки, ни солнце на эту роль не годятся, поскольку никто не знает, сколько ими будет произведено завтра и хватит ли этого. АЭС Германия закрывает. ГЭС строить негде. Остаются тепловые электростанции. Уголь признан неэкологичным, от него отказываются. И? Что остается в сухом остатке? Газовые ТЭС ...
PS Ах да, фантазеры рассказывают от термояде. Ну так термоядерные реакторы обещают "вот-вот" с середины 60-х годов прошлого века, и сейчас мир нисколько не ближе к промышленной эксплуатации термоядерных реакторов, чем 60 лет назад. Ну ладно, подождем ещё 60 лет. Но электроэнергия ведь нужна сейчас...
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25.08.2021 09:47 Ответить
Ну можна теоретично сонячними станціями виробляти водень і потім його спалювати вночі. Такий собі аналог ГАЕС. А вітрова енергетика сама по собі достатньо добре регулює виробництво та і вітер у Німеччини на узберіжжі достатнім буде завжди.
Хоча АЕС як на мене виводити з виробництва зовсім - то є помилка
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25.08.2021 11:56 Ответить
Водородные накопители так и остались интересным, но никак не реализуемым технически проектом. Хранить водород очень сложно. Факелом горит он плохо, всё время норовит взорваться, поэтому впрямую именно "сжигать" не очень получается. Есть достаточно отработанная технология водородных топливных ячеек, в которых водород окисляется на катализаторе, впрямую вырабатывая электричество с очень неплохим КПД, гораздо выше, чем если тупо крутить паром турбины. Одно плохо, единственный известный человечеству катализатор для этого - платина, очень дорогая только потому, что добыча её в мире ограничена и нет ни одной возможности быстро её нарастить - это металл редкий и "месторождений" у него не бывает в принципе. Так что сделать водородный топливный элемент на сотню мегаватт вряд ли когда-нибудь получится чисто по финансовым причинам.
Если что-то генерить электричеством, то лучше тогда метанол - его и хранить проще, и топливные элементы на метаноле куда дешевле, при сравнимо тоже достаточно высоком КПД. И, самое главное, для промышленной энергетики нет никаких ограничений связанных с человеческим фактором - там его просто контролировать, чтобы никто сам не пил и не воровал, чтобы напоить других. Потому что проекты электромобилей на метаноле умерли, не родившись, именно по этой причине, никто не пустит метанол на потребительский рынок, ни под каким видом. А ведь как топливо для прямого преобразования в электричество в топливных элементах на транспорте метанол очень, очень хорош. Если забыть, насколько он ядовит и насколько трудно различить метанол и этанол.
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26.08.2021 01:48 Ответить
Ну отруйний він тільки ж у випадку потрапляння у стравохід чи при диханні також?
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28.08.2021 07:28 Ответить
Пари метанолу в повітрі теж дуже отруйні. Саме з цієї причини в Євросоюзі метанол заборонений в рідинах для омивача скла в автомобілях. Є велика ймовірність потрапляння пару в салон. У нас теж ніби то заборонений, але ніхто за цим не стежить. А у кацапів він і взагалі дозволений, так там тисячами на рік отруєння саме рідиною для омивача.
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28.08.2021 17:20 Ответить
ну ті ж бухають все що горить.
У нас з цим нібито простіше
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31.08.2021 07:40 Ответить
Ні, я мав на увазі якраз отруєння випарами від рідини. Особливо водії фур, сотнями сліпнуть від парів метанолу.
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31.08.2021 16:54 Ответить
Хлопчику! Нам у Будапешті теж "гарантірували"? І де ті "гарантії"?!!!
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25.08.2021 05:26 Ответить
Коли і як Мокшарій щось зупиняло від порушення будь яких зобов'язань? И що зробить Фрау, у випадку порушення прокачки газу через Україну, вкотре «озабоченно» сяде на шпагат?
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25.08.2021 08:04 Ответить
Тут речь о газе, причем тут ДВС? Суд у ФРН готовий винести рішення у справі "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 336
Про "немцы гарантируют Украине прокачку газа на 10 лет и в этом плане Украина защищена полностью" - особенно поржал Суд у ФРН готовий винести рішення у справі "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6067
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25.08.2021 12:42 Ответить
На бую кацапы видели законы ЕС. Будет все,как хочет Путин, и наверное никто не удивится увидев после отставки фрау Меркель в составе акционеров Газпрома.
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25.08.2021 07:30 Ответить
Шредер- приклад..
Макрєль- наступна...
Ага..
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25.08.2021 00:26 Ответить
Печерский дюссельдорфский суд ?
ну-ну....
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25.08.2021 00:32 Ответить
Попав в экстремальную ситуацию в период великой Депресии в США с 29 октября 1929 года,американцы нашли простой выход...,в 1932 году американцы выгнали из власти Герберта Гувера не справмвшегося с ситуацией,избрав президентом Франклина Делано Рузвельта....,в принципе Украина сейчас почти в таком же состоянии,что США в 1929 году....,выход есть из любой ситуации Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2" - Цензор.НЕТ 2376но не с командой сегодняшних популистов ...
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25.08.2021 01:00 Ответить
"Традиционно Гувера принято обвинять как президента, не сумевшего предложить эффективной стратегии выхода из ситуации, наподобие Нового курса его преемника Рузвельта.
Многие историки, однако, считают, что Гуверу просто не повезло: на пике кризиса никакие меры не помогали, и самый деятельный президент наткнулся бы на границы своих полномочий, а реформы Рузвельта были осуществлены и стали эффективными, когда высшая точка депрессии была уже позади.
Кроме того, Рузвельт продолжил и значительно усилил ряд мер, предпринятых ещё администрацией Гувера."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гувер,_Герберт
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25.08.2021 09:34 Ответить
и решение это известно - ЗАПУСКАЕМ!!!!!!
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25.08.2021 09:19 Ответить
 
 