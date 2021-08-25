Суд в ФРГ готов вынести решение по делу "Северного потока 2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Высший земельный суд Дюссельдорфа в среду, как ожидается, вынесет решение по жалобе акционерного общества "Северный поток 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur.
Об этом сообщила представитель пресс-службы суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На заседании не будут присутствовать участники процесса, будет оглашено решение", - сказала собеседница агентства.
Оператор "Северного потока 2" ранее обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, которая в Германии регулируется соответствующим национальным законом. Жалоба была подана в отношении параграфа 28б закона об энергетической экономике ФРГ.
Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до 23 мая 2019 года.
Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.
К вопросу дальнейшего строительства газопровода решение суда в Дюссельдорфе никакого отношения не имеет, уточнили ранее в пресс-службе суда.
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Да и мало ли, что сказала Меркель. В 30х годах она уже давно будет никто и все стрелки будет переводить на "наступників", которые не выполнили ее планы.
PS Ах да, фантазеры рассказывают от термояде. Ну так термоядерные реакторы обещают "вот-вот" с середины 60-х годов прошлого века, и сейчас мир нисколько не ближе к промышленной эксплуатации термоядерных реакторов, чем 60 лет назад. Ну ладно, подождем ещё 60 лет. Но электроэнергия ведь нужна сейчас...
Хоча АЕС як на мене виводити з виробництва зовсім - то є помилка
Если что-то генерить электричеством, то лучше тогда метанол - его и хранить проще, и топливные элементы на метаноле куда дешевле, при сравнимо тоже достаточно высоком КПД. И, самое главное, для промышленной энергетики нет никаких ограничений связанных с человеческим фактором - там его просто контролировать, чтобы никто сам не пил и не воровал, чтобы напоить других. Потому что проекты электромобилей на метаноле умерли, не родившись, именно по этой причине, никто не пустит метанол на потребительский рынок, ни под каким видом. А ведь как топливо для прямого преобразования в электричество в топливных элементах на транспорте метанол очень, очень хорош. Если забыть, насколько он ядовит и насколько трудно различить метанол и этанол.
У нас з цим нібито простіше
Про "немцы гарантируют Украине прокачку газа на 10 лет и в этом плане Украина защищена полностью" - особенно поржал
Макрєль- наступна...
Ага..
ну-ну....
Многие историки, однако, считают, что Гуверу просто не повезло: на пике кризиса никакие меры не помогали, и самый деятельный президент наткнулся бы на границы своих полномочий, а реформы Рузвельта были осуществлены и стали эффективными, когда высшая точка депрессии была уже позади.
Кроме того, Рузвельт продолжил и значительно усилил ряд мер, предпринятых ещё администрацией Гувера."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гувер,_Герберт