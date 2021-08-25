Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що нові українські закони нібито вже не дозволяють виконати мінські угоди. Особливо в частині особливого статусу Донбасу, амністії бойовиків і організації виборів.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська влада нібито "підпорядкована ультранаціоналістичним нацистським ідеям, які втілюються в законах".

"Закони про освіту, мову, корінні народи. Нові закони, які зараз обговорюються під рубрикою "державна політика перехідного періоду", - просто викорчовують все, що від них вимагають зробити мінські домовленості... Закони, які вже ухваені, не дозволяють виконати те, що зобов'язалася виконати Україна щодо особливого статусу Донбасу, включно з мовними та культурними правами. Щодо амністії та організації вільних виборів на Донбасі під наглядом ОБСЄ", - заявив Лавров.

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