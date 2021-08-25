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Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров

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Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що нові українські закони нібито вже не дозволяють виконати мінські угоди. Особливо в частині особливого статусу Донбасу, амністії бойовиків і організації виборів.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська влада нібито "підпорядкована ультранаціоналістичним нацистським ідеям, які втілюються в законах".

"Закони про освіту, мову, корінні народи. Нові закони, які зараз обговорюються під рубрикою "державна політика перехідного періоду", - просто викорчовують все, що від них вимагають зробити мінські домовленості... Закони, які вже ухваені, не дозволяють виконати те, що зобов'язалася виконати Україна щодо особливого статусу Донбасу, включно з мовними та культурними правами. Щодо амністії та організації вільних виборів на Донбасі під наглядом ОБСЄ", - заявив Лавров.

Також читайте: У Зеленського був шанс стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента, - Лукашенко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+20
Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1447 Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 494
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25.08.2021 14:29
+15
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
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25.08.2021 14:44
+10
Можете не выполнять, просто свалите с наших территорий.
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25.08.2021 14:26
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25.08.2021 14:26 Відповісти
смешно слышать о национализме от грузинского армянина, не знавшего кто его папа Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 5128



Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин[1][2], по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян[3]. О матери известно, что она была сотрудницей Министерства внешней торговли СССР. На сайте МИД России указывается, что Лавров - русский


а мне кажется, что Лавров по национальности (по маме по крайней мере) - сотрудник Министерства внешней торговли СССР Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 6914
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25.08.2021 14:33 Відповісти
це кагебе, а не міністерство
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25.08.2021 14:35 Відповісти
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
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25.08.2021 14:44 Відповісти
дрг Вейшнории...Буває.. Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4502
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25.08.2021 15:58 Відповісти
1- їх - підполковників ОС РФ - там немає Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4118
2- ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 90091 - дата регистрации - 01.08.2003организация ликвидирована 18.07.2016 ... Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 3506
3- Дарьяльский учебный центр - інша назва - найдіть згадки після 18.07.2016 Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 5772
Фейк - однозначно ! Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4491
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25.08.2021 20:39 Відповісти
Можете не выполнять, просто свалите с наших территорий.
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25.08.2021 14:26 Відповісти
Головне, чи що написання та прийняття цих законів, що так не подобаються Пуйлові та Коняці, напевне будуть примазуватися Зєйло та зєйлюпінці. Чи не так?
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25.08.2021 14:55 Відповісти
Да ну а по старым вам что мешало выполнить???
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25.08.2021 14:26 Відповісти
нет, так нет!
гуляйте лесом!
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25.08.2021 14:26 Відповісти
видайте цій конячці дозвіл срати на вулиці, нехай не рюмсає
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25.08.2021 14:28 Відповісти
Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1447 Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 494
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25.08.2021 14:29 Відповісти
пічалька... ходи сюди, конячко, морквину дам...
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25.08.2021 14:29 Відповісти
Поведение Рашки напоминает насильника который захватив квартиру спеленав супругов рассказывает им что и как они могут в таком состоянии делать в постели...
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25.08.2021 14:30 Відповісти
Ультранационалистически нацистский - такое же тупое словосочетание как и его автор.
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25.08.2021 14:30 Відповісти
ну вот ! ))) как жеж так?))) выполняли-выполняли 7 лет)))...а тут Украина какие-то новые законы выдумала....и куды теперя бечь? ))))
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25.08.2021 14:31 Відповісти
Сумма конячка Лавров
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25.08.2021 14:32 Відповісти
А для чего жителям Украины мнение этого ублюдка?
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25.08.2021 14:33 Відповісти
а вони самі (касапи, *****, лошадь, окупанти, прочая) - вільні від міжнародних зобов'язань і законодавства. Навіть власні "закони" з цього приводу запровадили.
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25.08.2021 14:34 Відповісти
хто всрався? невiстка.
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25.08.2021 14:36 Відповісти
"новые рашистские законы" в 2014 году разрешили не выполнять Будапештскую бумагу и Хельсинский акт , на которых стоят рашистские подписи о всемирном ихнем на,,,,палове и начать оккупацию украинского Крыма
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25.08.2021 14:36 Відповісти
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4369
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25.08.2021 14:37 Відповісти
Второе имя Калантаряна(Лаврова)- ведро(размер головы).О чем болтает "ведро",провалившее Ливию,Ирак,Ливан,Египет и др.Член тайной канцеллярии Кремля(ТКК),захватившей власть с 1927г, поучает других? И еще про какието выборы в России говорят....??
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25.08.2021 15:36 Відповісти
Песков с Лавровым - шкуры для интерьера.
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25.08.2021 14:38 Відповісти
Ну и гуляй по шпалам,лошадка. Жуй овёс.
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25.08.2021 14:38 Відповісти
Так свободных выборов или не свободных? Если свободных хочешь, так освобождай.
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25.08.2021 14:39 Відповісти
Малчать, фашист проклятый! Кто тебе разрешил пасть открывать?
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25.08.2021 14:39 Відповісти
Нацизм, Лавруша, это, когда в 1938 2021 году говорили, что немцы и австрийцы русские и украинцы - один народ.
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25.08.2021 14:40 Відповісти
Минские это аборт забудь и двигаемся дальше...
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25.08.2021 14:40 Відповісти
Дуже смішно спостерігати, як тупе, думає що воно хитре Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 2784
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25.08.2021 14:41 Відповісти
Сивый мерин Лаврик подчинён ультрашизофреническим психическим расстройствам.
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25.08.2021 14:42 Відповісти
Домбаснутые начнут требовать признать их коренным народом. Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 805
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25.08.2021 14:44 Відповісти
Братцций Договор Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 года дрочит РЮССКИХ БАРАНОВ даже 80 лет...,сеггодня даже КИТАЙЦев...вы не обдурите бараны КОНЧЕННЫЕ... Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 905 Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 905
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25.08.2021 14:45 Відповісти
ну,то есть лавроконь отказывается выполнять минские договоренности?
ну так на это дело санкции имеются Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 9784.животворящие
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25.08.2021 14:45 Відповісти
А какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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25.08.2021 14:48 Відповісти
Плачь конячка.
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25.08.2021 14:50 Відповісти
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4169
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25.08.2021 14:52 Відповісти
Ай-я-яй!!! Лавруша хотел так как в Афганистане...
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25.08.2021 14:56 Відповісти
Чтобы приступить к первому пункту минский договоренностей верните под контроль Украины Дебальцево и прилегающие районы для начала
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25.08.2021 14:58 Відповісти
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 5718
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25.08.2021 15:03 Відповісти
..
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 15:12 Відповісти
ультранационалистические?))
это как адик что ли?)
ну вроде пока его сторонники в питере собирались))
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25.08.2021 15:14 Відповісти
адик и его сторонники в питере, это нацисты, нацыки. ничего общего с национализмом.
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25.08.2021 15:38 Відповісти
Не надо спешить, ты жди! Только очень жди! К тому времени либо шах помрет, либо говорящая лошадь сдохет, а ты жди!
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25.08.2021 15:14 Відповісти
Нацизм то в вашій расеі ,скільки можна говорити ні про що ,невже наша влада не може чітко сказати ніякоі амністіі терористам не буде ,ніяких виборів коли там рашиські маріонетки не буде ,все має бути за укранським законодавством і повинен як мінімум п'ять років перехідний період для деокупаціі. Невже не зрозумілі цілі рашистів впихнути лднр для розвалу Украіни.
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25.08.2021 15:18 Відповісти
Это из области"Тот кто хочет делает.А тот кто не хочет,ищет причины,не делать".Лавруша нашёл причину в Законах Украины Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 1350
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25.08.2021 15:32 Відповісти
что-то много тут этого коня кокаинового.
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25.08.2021 15:52 Відповісти
Можна домовитись навіть з хижим звіром,але не можна домовитись з терористом і вбивцею,його можна тільки знищити. Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 2634
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25.08.2021 16:03 Відповісти
Ну и слава Богу! Хотя не стоит недоценивать усилия Зели. Он сейчас попробует изменить обстановку в пользу Московии.
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25.08.2021 17:44 Відповісти
А Будапештський меморандум и устав ООН не мешают выполнять?
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25.08.2021 18:33 Відповісти
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 9608
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4584
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25.08.2021 18:42 Відповісти
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 1280
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25.08.2021 18:43 Відповісти
 
 