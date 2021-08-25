Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що нові українські закони нібито вже не дозволяють виконати мінські угоди. Особливо в частині особливого статусу Донбасу, амністії бойовиків і організації виборів.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, українська влада нібито "підпорядкована ультранаціоналістичним нацистським ідеям, які втілюються в законах".
"Закони про освіту, мову, корінні народи. Нові закони, які зараз обговорюються під рубрикою "державна політика перехідного періоду", - просто викорчовують все, що від них вимагають зробити мінські домовленості... Закони, які вже ухваені, не дозволяють виконати те, що зобов'язалася виконати Україна щодо особливого статусу Донбасу, включно з мовними та культурними правами. Щодо амністії та організації вільних виборів на Донбасі під наглядом ОБСЄ", - заявив Лавров.
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Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин[1][2], по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян[3]. О матери известно, что она была сотрудницей Министерства внешней торговли СССР. На сайте МИД России указывается, что Лавров - русский
а мне кажется, что Лавров по национальности (по маме по крайней мере) - сотрудник Министерства внешней торговли СССР
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...
Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
2- ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 90091 - дата регистрации - 01.08.2003организация ликвидирована 18.07.2016 ...
3- Дарьяльский учебный центр - інша назва - найдіть згадки після 18.07.2016
Фейк - однозначно !
гуляйте лесом!
19382021 году говорили, что немцы и австрийцырусские и украинцы - один народ.
ну так на это дело санкции имеются .животворящие
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
это как адик что ли?)
ну вроде пока его сторонники в питере собирались))