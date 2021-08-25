Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые украинские законы якобы уже не позволяют выполнить минские соглашения. Особенно в части особого статуса Донбасса, амнистии боевиков и организации выборов.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинская власть якобы "подчинена ультранационалистическим нацистским идеям, который воплощаются в законах".

"Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой "государственная политика переходного периода", - просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать минские договоренности… Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ", - заявил Лавров.

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