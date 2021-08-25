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Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые украинские законы якобы уже не позволяют выполнить минские соглашения. Особенно в части особого статуса Донбасса, амнистии боевиков и организации выборов.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, украинская власть якобы "подчинена ультранационалистическим нацистским идеям, который воплощаются в законах".

"Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой "государственная политика переходного периода", - просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать минские договоренности… Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ", - заявил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского был шанс стать миротворцем. Путин очень хорошо воспринял выборы нового президента, - Лукашенко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1447 Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 494
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25.08.2021 14:29
+15
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
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25.08.2021 14:44
+10
Можете не выполнять, просто свалите с наших территорий.
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25.08.2021 14:26
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хник-хник ))
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25.08.2021 14:26 Ответить
смешно слышать о национализме от грузинского армянина, не знавшего кто его папа Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 5128



Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин[1][2], по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян[3]. О матери известно, что она была сотрудницей Министерства внешней торговли СССР. На сайте МИД России указывается, что Лавров - русский


а мне кажется, что Лавров по национальности (по маме по крайней мере) - сотрудник Министерства внешней торговли СССР Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 6914
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25.08.2021 14:33 Ответить
це кагебе, а не міністерство
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25.08.2021 14:35 Ответить
А тем временем:
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...

Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
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25.08.2021 14:44 Ответить
дрг Вейшнории...Буває.. Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4502
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25.08.2021 15:58 Ответить
1- їх - підполковників ОС РФ - там немає Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4118
2- ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 90091 - дата регистрации - 01.08.2003организация ликвидирована 18.07.2016 ... Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 3506
3- Дарьяльский учебный центр - інша назва - найдіть згадки після 18.07.2016 Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 5772
Фейк - однозначно ! Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4491
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25.08.2021 20:39 Ответить
Можете не выполнять, просто свалите с наших территорий.
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25.08.2021 14:26 Ответить
Головне, чи що написання та прийняття цих законів, що так не подобаються Пуйлові та Коняці, напевне будуть примазуватися Зєйло та зєйлюпінці. Чи не так?
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25.08.2021 14:55 Ответить
Да ну а по старым вам что мешало выполнить???
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25.08.2021 14:26 Ответить
нет, так нет!
гуляйте лесом!
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25.08.2021 14:26 Ответить
видайте цій конячці дозвіл срати на вулиці, нехай не рюмсає
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25.08.2021 14:28 Ответить
Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 1447 Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров - Цензор.НЕТ 494
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25.08.2021 14:29 Ответить
пічалька... ходи сюди, конячко, морквину дам...
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25.08.2021 14:29 Ответить
Поведение Рашки напоминает насильника который захватив квартиру спеленав супругов рассказывает им что и как они могут в таком состоянии делать в постели...
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25.08.2021 14:30 Ответить
Ультранационалистически нацистский - такое же тупое словосочетание как и его автор.
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25.08.2021 14:30 Ответить
ну вот ! ))) как жеж так?))) выполняли-выполняли 7 лет)))...а тут Украина какие-то новые законы выдумала....и куды теперя бечь? ))))
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25.08.2021 14:31 Ответить
Сумма конячка Лавров
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25.08.2021 14:32 Ответить
А для чего жителям Украины мнение этого ублюдка?
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25.08.2021 14:33 Ответить
а вони самі (касапи, *****, лошадь, окупанти, прочая) - вільні від міжнародних зобов'язань і законодавства. Навіть власні "закони" з цього приводу запровадили.
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25.08.2021 14:34 Ответить
хто всрався? невiстка.
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25.08.2021 14:36 Ответить
"новые рашистские законы" в 2014 году разрешили не выполнять Будапештскую бумагу и Хельсинский акт , на которых стоят рашистские подписи о всемирном ихнем на,,,,палове и начать оккупацию украинского Крыма
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25.08.2021 14:36 Ответить
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4369
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25.08.2021 14:37 Ответить
Второе имя Калантаряна(Лаврова)- ведро(размер головы).О чем болтает "ведро",провалившее Ливию,Ирак,Ливан,Египет и др.Член тайной канцеллярии Кремля(ТКК),захватившей власть с 1927г, поучает других? И еще про какието выборы в России говорят....??
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25.08.2021 15:36 Ответить
Песков с Лавровым - шкуры для интерьера.
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25.08.2021 14:38 Ответить
Ну и гуляй по шпалам,лошадка. Жуй овёс.
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25.08.2021 14:38 Ответить
Так свободных выборов или не свободных? Если свободных хочешь, так освобождай.
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25.08.2021 14:39 Ответить
Малчать, фашист проклятый! Кто тебе разрешил пасть открывать?
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25.08.2021 14:39 Ответить
Нацизм, Лавруша, это, когда в 1938 2021 году говорили, что немцы и австрийцы русские и украинцы - один народ.
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25.08.2021 14:40 Ответить
Минские это аборт забудь и двигаемся дальше...
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25.08.2021 14:40 Ответить
Дуже смішно спостерігати, як тупе, думає що воно хитре Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 2784
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25.08.2021 14:41 Ответить
Сивый мерин Лаврик подчинён ультрашизофреническим психическим расстройствам.
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25.08.2021 14:42 Ответить
Домбаснутые начнут требовать признать их коренным народом. Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 805
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25.08.2021 14:44 Ответить
Братцций Договор Молотов-Риббентроп 23 августа 1939 года дрочит РЮССКИХ БАРАНОВ даже 80 лет...,сеггодня даже КИТАЙЦев...вы не обдурите бараны КОНЧЕННЫЕ... Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 905 Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 905
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25.08.2021 14:45 Ответить
ну,то есть лавроконь отказывается выполнять минские договоренности?
ну так на это дело санкции имеются Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 9784.животворящие
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25.08.2021 14:45 Ответить
А какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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25.08.2021 14:48 Ответить
Плачь конячка.
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25.08.2021 14:50 Ответить
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4169
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25.08.2021 14:52 Ответить
Ай-я-яй!!! Лавруша хотел так как в Афганистане...
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25.08.2021 14:56 Ответить
Чтобы приступить к первому пункту минский договоренностей верните под контроль Украины Дебальцево и прилегающие районы для начала
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25.08.2021 14:58 Ответить
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 5718
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25.08.2021 15:03 Ответить
..
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 15:12 Ответить
ультранационалистические?))
это как адик что ли?)
ну вроде пока его сторонники в питере собирались))
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25.08.2021 15:14 Ответить
адик и его сторонники в питере, это нацисты, нацыки. ничего общего с национализмом.
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25.08.2021 15:38 Ответить
Не надо спешить, ты жди! Только очень жди! К тому времени либо шах помрет, либо говорящая лошадь сдохет, а ты жди!
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25.08.2021 15:14 Ответить
Нацизм то в вашій расеі ,скільки можна говорити ні про що ,невже наша влада не може чітко сказати ніякоі амністіі терористам не буде ,ніяких виборів коли там рашиські маріонетки не буде ,все має бути за укранським законодавством і повинен як мінімум п'ять років перехідний період для деокупаціі. Невже не зрозумілі цілі рашистів впихнути лднр для розвалу Украіни.
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25.08.2021 15:18 Ответить
Это из области"Тот кто хочет делает.А тот кто не хочет,ищет причины,не делать".Лавруша нашёл причину в Законах Украины Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 1350
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25.08.2021 15:32 Ответить
что-то много тут этого коня кокаинового.
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25.08.2021 15:52 Ответить
Можна домовитись навіть з хижим звіром,але не можна домовитись з терористом і вбивцею,його можна тільки знищити. Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 2634
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25.08.2021 16:03 Ответить
Ну и слава Богу! Хотя не стоит недоценивать усилия Зели. Он сейчас попробует изменить обстановку в пользу Московии.
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25.08.2021 17:44 Ответить
А Будапештський меморандум и устав ООН не мешают выполнять?
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25.08.2021 18:33 Ответить
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 9608
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 4584
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25.08.2021 18:42 Ответить
Нові закони України не дозволяють виконати мінські домовленості, - Лавров - Цензор.НЕТ 1280
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25.08.2021 18:43 Ответить
 
 