Новые законы Украины не позволяют выполнить минские договоренности, - Лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что новые украинские законы якобы уже не позволяют выполнить минские соглашения. Особенно в части особого статуса Донбасса, амнистии боевиков и организации выборов.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, украинская власть якобы "подчинена ультранационалистическим нацистским идеям, который воплощаются в законах".
"Законы об образовании, языке, коренных народах. Новые законы, которые сейчас обсуждаются под рубрикой "государственная политика переходного периода", - просто выкорчевывают все, что от них требуют сделать минские договоренности… Законы, которые уже приняты, не позволяют выполнить то, что обязалась выполнить Украина в отношении особого статуса Донбасса, включая языковые и культурные права. В отношении амнистии и организации свободных выборов на Донбассе под присмотром ОБСЕ", - заявил Лавров.
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Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин[1][2], по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян[3]. О матери известно, что она была сотрудницей Министерства внешней торговли СССР. На сайте МИД России указывается, что Лавров - русский
а мне кажется, что Лавров по национальности (по маме по крайней мере) - сотрудник Министерства внешней торговли СССР
На Донбассе снайпер убил подполковника спецназа ВС РФ...
Блогер из «Твиттера» «tZE inform» сегодня сообщил, что в военный госпиталь Ростова-на-Дону с оккупированного Донбасса доставлен труп подполковника Вооруженных сил Российской Федерации Манакова Кагыза Александровича 1985 года рождения: «Причина смерти - не совместимое с жизнью одиночное пулевой ранение». Смотри скрин.Еще вчера «tZE inform» написал: «Украинский снайпер на Донбассе подстрелил что-то крупное. Там визг такой стоит… Выясняем, кого».Покойный якобы был заместителем начальника курса специальной подготовки 54-го центра подготовки разведывательных подразделений ВС РФ (Владикавказ, военная часть 90091): «Группа (оккупантов) готовилась к учениям ОДКБ в сентябре. Приехала (на Донбасс) "подышать порохом". Подышали…».
2- ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 90091 - дата регистрации - 01.08.2003организация ликвидирована 18.07.2016 ...
3- Дарьяльский учебный центр - інша назва - найдіть згадки після 18.07.2016
Фейк - однозначно !
гуляйте лесом!
19382021 году говорили, что немцы и австрийцырусские и украинцы - один народ.
ну так на это дело санкции имеются .животворящие
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
это как адик что ли?)
ну вроде пока его сторонники в питере собирались))