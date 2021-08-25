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Зеленський (17387) Порошенко (13228) Північний потік (1369)

Добудова "Північного потоку-2" - це результат хибної стратегії Зеленського, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Добудова

Некомпетентність, хаотичність і боротьба Зеленського з Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Перше, з чого почав Володимир Зеленський – це було те, що він хоче подивитися в очі Путіну, що він хоче зустрічі з ним тет-а-тет, що він хоче запропонувати йому зупинитися десь посередині – і там знайти компроміс. Це була хибна і помилкова стратегія. Зеленського чують лідери інших країн і думають: наші економіки недоотримують прибутки через санкції, якими на прохання Порошенка із солідарності з Україною запровадили проти Росії. Якщо Зеленський хоче їхати до Москви, то чому Макрон, чи Меркель, чи Пленкович, чи Рютте, чи будь-який інший лідер не може поїхати і сепаратно віч-на-віч говорити з Путіним? Це не поясниш ні власним виборцям, ні світу", – зауважує лідер "ЄС".

За словами п'ятого президента, "некомпетентність, хаотичність і боротьба з внутрішнім ворогом Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків".

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"Саме тому з’явилася можливість добудовувати "Північний потік-2", випустити Росію з-під санкцій, забезпечивши їм отримання збільшених доходів від постачання російського газу в Європу. Саме тому не можна зараз провести нові рішення по санкціям проти Російської Федерації. Саме тому зруйнувалася та блокада, яка була нами організована в 2014, 2015, 2016 роках, коли Путіну не подавали руки, його не запрошували на міжнародні зустрічі", – додав Порошенко.

Лідер "ЄС" додав, що питання "Північного потоку" - це дуже болюче питання існуючої урядової коаліції в Німеччині.

"У вересні – нові вибори. Буде нова коаліція в Німеччині. І можливо, що в складі цієї коаліції не буде політичної сили, яка ставила першим пріоритетом "Північний потік-2"... Порада: дотягніть до вересня і потім у зв’язку зі зміною політичної ситуації, маючи дві третини країн-членів Європейського Союзу як своїх союзників по "Північному потоку", поставте це питання. А зараз зробіть все, щоб заблокувати", – наголошує Порошенко.

Порошенко також нагадав, що за його каденції вдалося стримувати будівництво "Північного потоку 2": "За п’ять років з 2014 по 2019 роки вони збудували трохи більше 30%. І за два роки Зеленського вони збудували майже 70%. Друзі, а що ви робили весь цей час? Як ви це дозволили? Де були позиції Європейського Союзу? Де були позиції вашого впливу у Німеччині? Яким чином формувалися ? А Сполучені Штати?".

"Очевидні інтереси були програні. "Північний потік-2" – це великі гроші. 2 мільярди доларів на рік після запуску "Північного потоку" втратить Україна. Хочу наголосити, що за наших часів ми отримали від РАО "Газпром" 4,5 мільярди виграшу в Стокгольмському арбітражі. Ми – отримали, вони – програли", – нагадав п’ятий президент.
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Топ коментарі
+37
А до Зеленського ПП-2 будувався виключно завдяки грамотній зовнішній політиці Порошенка.
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25.08.2021 17:28
+25
А начало строительства - ошибочная политика ***?
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25.08.2021 17:27
+24
ЗеЛенка - это еще бОльшая ошибка. Не стоило клоуну открывать этот пузырь Пандоры.
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25.08.2021 17:27
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Потому что ничего путевого ты ответить не можешь! А правильный ответ в том что ни Зеленский ни его избиратели ни вся Украина никак на достройку СП-2 повлиять не могли о чем я написал выше.
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25.08.2021 18:35 Відповісти
И влиять зекретин даже не пытался-оно просто отдыхало и жрало,как обычно...неужели не ясно,что в этом самая подлая хрень от зекрысы?
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25.08.2021 18:42 Відповісти
Там даже если бы он бегал, прыгал и сидел на жесткой диете все закончилось бы все равно так как закончилось.
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25.08.2021 18:53 Відповісти
Если бы он бегал и прыгал в нужную сторону -работал,а не отдыхал по три раза в месяц,то и претензий ,в этом случае,к нему не было бы
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25.08.2021 19:13 Відповісти
Да-да. Всё именно так и было. Ты главное не нервничай так .
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25.08.2021 18:42 Відповісти
Шо тваріцца! Срач по всій гілці, а наркоші ніколи мислити стратегічно. Воно само сказало.
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25.08.2021 18:06 Відповісти
Зеленський, - це вирок Україні.
Зебіли нопавибирали
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25.08.2021 18:06 Відповісти
Дайте ему ещё год! (С)
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25.08.2021 18:26 Відповісти
Дадим еще, но только отсидки в тюрьме к тем 15, что уже заслужил
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25.08.2021 19:18 Відповісти
Добудова "Північного потоку-2" - це результат хибної стратегії Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8460
Суд штата Делавер отклонил ходатайство бывших владельцев банка (Коломойский и Боголюбов) о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка.
Напомню, что Приват подал иск в штатах против этой парочки на 600 млн доллаов, так как Коломойский и Боголюбов имеют активы в США.
Бывшие владельцы хотели закрыть дело, аргументируя тем, что это дело должен рассматривать только суд в Украине. Это большой плюс, что ходатайство отклонено.
При этом суд по требованию бывших владельцев банка приостановил производство в отдельной его части. Это продлится до завершения судебных процессов в Украине по существу. Это небольшой минус, так как - пауза.
Но суд также постановил не снимать арест на имущество Коломойского и Боголюбова до решения суда. Поэтому во время этой паузы они не смогут продать свои активы и спрятать деньги. Тоже плюс.
В итоге.
Могло бы быть немного быстрее и агрессивнее. Но и зрады нет абсолютно. Короче - более-менее ОК.
Спасибо.
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25.08.2021 18:08 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/
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25.08.2021 18:09 Відповісти
Порошенко, конечно, лукавит. Зельца можно обвинять во множестве косяков, но строительство СП-2 точно не на его совести. При Порохе этот газопровод начали строить и строили очень активно. 2019-й год : на 1 апреля - более 915 км, 1 июля - 1501 км, 1 октября - 2042 км, 24 октября - более 2100 км труб. Очевидно же, что ничего от Зельца тут не зависело и случись выборы президента на пару месяцев позже, то 90 % труб были бы уложены при Пете и помешать этому он бы не смог при всём своём желании.

Кстати, с таким же успехом Зельц может гордо заявлять, что мол, при нём работы по укладке труб были остановлены на целый год (2020-й), хотя там заслуга исключительно Трампа.



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25.08.2021 18:32 Відповісти
Друже, ты последние события видел? зе как раз обменял все это ,на кучу обісцянок от меркель, которая в самом первом ряду топила, против нашего членства в ЕС еще в 2008ом. А Сейчас она уже получила награду, отошла от дел и наобещала с три короба. Он просто не смог договориться на выгодных условиях для нашей страны. Все что он смог, это только сдать позиции и опозорить себя и других.
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25.08.2021 18:50 Відповісти
Ну у 2008, перш за все, проти вступу України до НАТО топила ТЮ. А меркель, саркозі і інші уже підхопили заяви ТЮлечки і скористалися ними на користь *****
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25.08.2021 20:56 Відповісти
Ця потужна поразка настала ще у 2019 році, коли Україна уклала третейську угоду: відмовились від частини претензій і погодились на зменшення транзиту. Це вже,хуйлобот штольц, при твоєму улюбленному грінпоці відбулось. Зараз маємо лише наслідки поразки. Так, Україна погодилась на зменшення транзиту через країну з 90 млрд куб. м до 35 млрд. куб. м на рік - у зараз нам немає до кого опонувати.Тому и будівництво пішло прискорено при віслюку оманському,тому що той, ще до того як став припіздентом ,вже заглядав в очі ***** та обіцяв поступки з боку України. А потім вже робив значні поступки за рахунок нашої незалежності та інтересів України на всіх етапах та по всіх напрямках.
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26.08.2021 00:24 Відповісти
Все не без греха, как говорится Года правления Порошенко 2014 -2019, начало и продолжение строительства Северного потока 2 - с 2016 года. Что это Петя " разрешил" строительство в 2016, 2017,2018,2019.. А не жестко указал Германии и Меркель на то что Украина запрещает это строительство. Тем более что агрессия Рф против Украины началась ах с 2014 года... Ну в общем что сказать, Петя начинает напоминать Пидалика., в смысле подачи "мысли".. ( неожиданно но факт)
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25.08.2021 19:30 Відповісти
Это говорит тот лицемер, который до 2017 года все никак не хотел закрыть свою липецкую фабрику, хотя западных партнёров просил не торговать с россией.
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25.08.2021 19:52 Відповісти
Добудова "Північного потоку-2" - це результат хибної стратегії Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3834
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25.08.2021 20:04 Відповісти
ТЮкель забули...
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25.08.2021 20:57 Відповісти
А пєтрушка чому не зупинив півничний потік він будувався пять років де був пєтрушка треба бути справедливими
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25.08.2021 22:46 Відповісти
Украинская оборонная промышленность, финансируемая в рамках программы Trident Defense , которая заключается в развитии и усилении технологической базы национальной безопасности Украины, посредством инвестиций, инноваций и промышленного сотрудничества с партнерами в США, странах НАТО и ЕС, выходит на рынок США со своей системой защиты от беспилотных летательных аппаратов - Spherical View Radar. Радар со сферическим обзором разрабатывается международной командой из США и Украины.

Это те, кто оказался не нужен "Укроборонпрому" Зеленского и К и ушли в американскую программу.
Чтобы вы понимали - Spherical View Radar - это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга"
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26.08.2021 01:59 Відповісти
Мой комментарий "Каждый украинский «начальник» любого уровня начинает с того, что при нем жизнь будет точно лучше и спокойнее, а без него сплошные потерянные возможности.. И если бы Порошенко остался на второй срок, то и Северный поток бы РФ разобрала, и Крым вернула и ЛуганДон, и... доллар по 15-ть грн - на 30.12.2014, Национальным банком Украины следующие валютный курс: Доллар США (USD) - 15.7686 грн. за 1 доллар, и... был злобно и брутально облаян скрывающимся под псевдо volley аноним бот/информационная титушка.
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26.08.2021 07:43 Відповісти
Похоже Вы правы на все 100%.
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12.10.2021 15:13 Відповісти
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