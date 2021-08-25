Добудова "Північного потоку-2" - це результат хибної стратегії Зеленського, - Порошенко
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Некомпетентність, хаотичність і боротьба Зеленського з Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.
"Перше, з чого почав Володимир Зеленський – це було те, що він хоче подивитися в очі Путіну, що він хоче зустрічі з ним тет-а-тет, що він хоче запропонувати йому зупинитися десь посередині – і там знайти компроміс. Це була хибна і помилкова стратегія. Зеленського чують лідери інших країн і думають: наші економіки недоотримують прибутки через санкції, якими на прохання Порошенка із солідарності з Україною запровадили проти Росії. Якщо Зеленський хоче їхати до Москви, то чому Макрон, чи Меркель, чи Пленкович, чи Рютте, чи будь-який інший лідер не може поїхати і сепаратно віч-на-віч говорити з Путіним? Це не поясниш ні власним виборцям, ні світу", – зауважує лідер "ЄС".
За словами п'ятого президента, "некомпетентність, хаотичність і боротьба з внутрішнім ворогом Порошенком, замість того щоб боротися з Путіним, призвела до руйнівних наслідків".
"Саме тому з’явилася можливість добудовувати "Північний потік-2", випустити Росію з-під санкцій, забезпечивши їм отримання збільшених доходів від постачання російського газу в Європу. Саме тому не можна зараз провести нові рішення по санкціям проти Російської Федерації. Саме тому зруйнувалася та блокада, яка була нами організована в 2014, 2015, 2016 роках, коли Путіну не подавали руки, його не запрошували на міжнародні зустрічі", – додав Порошенко.
Лідер "ЄС" додав, що питання "Північного потоку" - це дуже болюче питання існуючої урядової коаліції в Німеччині.
"У вересні – нові вибори. Буде нова коаліція в Німеччині. І можливо, що в складі цієї коаліції не буде політичної сили, яка ставила першим пріоритетом "Північний потік-2"... Порада: дотягніть до вересня і потім у зв’язку зі зміною політичної ситуації, маючи дві третини країн-членів Європейського Союзу як своїх союзників по "Північному потоку", поставте це питання. А зараз зробіть все, щоб заблокувати", – наголошує Порошенко.
Порошенко також нагадав, що за його каденції вдалося стримувати будівництво "Північного потоку 2": "За п’ять років з 2014 по 2019 роки вони збудували трохи більше 30%. І за два роки Зеленського вони збудували майже 70%. Друзі, а що ви робили весь цей час? Як ви це дозволили? Де були позиції Європейського Союзу? Де були позиції вашого впливу у Німеччині? Яким чином формувалися ? А Сполучені Штати?".
"Очевидні інтереси були програні. "Північний потік-2" – це великі гроші. 2 мільярди доларів на рік після запуску "Північного потоку" втратить Україна. Хочу наголосити, що за наших часів ми отримали від РАО "Газпром" 4,5 мільярди виграшу в Стокгольмському арбітражі. Ми – отримали, вони – програли", – нагадав п’ятий президент.
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Зебіли нопавибирали
Суд штата Делавер отклонил ходатайство бывших владельцев банка (Коломойский и Боголюбов) о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка.
Напомню, что Приват подал иск в штатах против этой парочки на 600 млн доллаов, так как Коломойский и Боголюбов имеют активы в США.
Бывшие владельцы хотели закрыть дело, аргументируя тем, что это дело должен рассматривать только суд в Украине. Это большой плюс, что ходатайство отклонено.
При этом суд по требованию бывших владельцев банка приостановил производство в отдельной его части. Это продлится до завершения судебных процессов в Украине по существу. Это небольшой минус, так как - пауза.
Но суд также постановил не снимать арест на имущество Коломойского и Боголюбова до решения суда. Поэтому во время этой паузы они не смогут продать свои активы и спрятать деньги. Тоже плюс.
В итоге.
Могло бы быть немного быстрее и агрессивнее. Но и зрады нет абсолютно. Короче - более-менее ОК.
Спасибо.
Кстати, с таким же успехом Зельц может гордо заявлять, что мол, при нём работы по укладке труб были остановлены на целый год (2020-й), хотя там заслуга исключительно Трампа.
Это те, кто оказался не нужен "Укроборонпрому" Зеленского и К и ушли в американскую программу.
Чтобы вы понимали - Spherical View Radar - это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга"