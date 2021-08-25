Достройка "Северного потока - 2" - это результат ошибочной стратегии Зеленского, - Порошенко

Некомпетентность, хаотичность и борьба с Зеленского с Порошенко, вместо того чтобы бороться с Путиным, привела к разрушительным последствиям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Первое, с чего начал Владимир Зеленский - это было то, что он хочет посмотреть в глаза Путину, что он хочет встречи с ним тет-а-тет, что он хочет предложить ему остановиться где-то посередине - и там найти компромисс. Это была ошибочная стратегия. Зеленского слышат лидеры других стран и думают: наши экономики недополучают прибыли из-за санкций, которые по просьбе Порошенко из солидарности с Украиной ввели против России. Если Зеленский хочет ехать в Москву, то почему Макрон, или Меркель, или Пленкович, или Рютте, или любой другой лидер не может поехать и сепаратно лицом к лицу говорить с Путиным? Это не объяснишь ни собственным избирателям, ни миру", - подчеркнул лидер "ЕС".

По словам пятого президента, "некомпетентность, хаотичность и борьба с внутренним врагом Порошенко, вместо того чтобы бороться с Путиным, привела к разрушительным последствиям".

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"Именно поэтому появилась возможность достройки "Северного потока - 2", выпустить Россию из-под санкций, обеспечив им получение увеличенных доходов от поставок российского газа в Европу. Именно поэтому нельзя сейчас провести новые решения по санкциям против Российской Федерации. Именно поэтому разрушилась и блокада, которая была нами организована в 2014, 2015, 2016 годах, когда Путину не подавали руки, его не приглашали на международные встречи", - добавил Порошенко.

Лидер "ЕС" добавил, что вопрос "Северного потока" - это очень болезненный вопрос существующей правительственной коалиции в Германии.

"В сентябре - новые выборы. Будет новая коалиция в Германии. И возможно, что в составе этой коалиции не будет политической силы, которая ставила первым приоритетом "Северный поток - 2". ... Совет: дотяните до сентября и затем в связи с изменением политической ситуации, имея две трети стран-членов Европейского Союза как своих союзников по "Северному потоку", задайте этот вопрос. А сейчас сделайте все, чтобы заблокировать", - подчеркнул Порошенко.

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Порошенко также напомнил, что во времена его президентства удалось сдерживать строительство "Северного потока - 2": "За пять лет с 2014 по 2019 годы они построили чуть более 30%. И за два года Зеленского они построили почти 70%. Друзья, а что вы делали все это время? Как вы это позволили? Где были позиции Европейского Союза? Где были позиции вашего влияния в Германии? Каким образом формировались? А Соединенные Штаты?".

"Очевидные интересы были проиграны. "Северный поток - 2" - это большие деньги. 2 миллиарда долларов в год после запуска "Северного потока" потеряет Украина. Хочу подчеркнуть, что в наше время мы получили от РАО "Газпром" 4,5 миллиарда выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Мы - получили, они - проиграли", - подытожил пятый президент.

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