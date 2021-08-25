РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8916 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
7 889 127
Зеленский (16498) Порошенко (19359) Северный поток (1428)

Достройка "Северного потока - 2" - это результат ошибочной стратегии Зеленского, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Достройка

Некомпетентность, хаотичность и борьба с Зеленского с Порошенко, вместо того чтобы бороться с Путиным, привела к разрушительным последствиям.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Первое, с чего начал Владимир Зеленский - это было то, что он хочет посмотреть в глаза Путину, что он хочет встречи с ним тет-а-тет, что он хочет предложить ему остановиться где-то посередине - и там найти компромисс. Это была ошибочная стратегия. Зеленского слышат лидеры других стран и думают: наши экономики недополучают прибыли из-за санкций, которые по просьбе Порошенко из солидарности с Украиной ввели против России. Если Зеленский хочет ехать в Москву, то почему Макрон, или Меркель, или Пленкович, или Рютте, или любой другой лидер не может поехать и сепаратно лицом к лицу говорить с Путиным? Это не объяснишь ни собственным избирателям, ни миру", - подчеркнул лидер "ЕС".

По словам пятого президента, "некомпетентность, хаотичность и борьба с внутренним врагом Порошенко, вместо того чтобы бороться с Путиным, привела к разрушительным последствиям".

Читайте также: Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать

"Именно поэтому появилась возможность достройки "Северного потока - 2", выпустить Россию из-под санкций, обеспечив им получение увеличенных доходов от поставок российского газа в Европу. Именно поэтому нельзя сейчас провести новые решения по санкциям против Российской Федерации. Именно поэтому разрушилась и блокада, которая была нами организована в 2014, 2015, 2016 годах, когда Путину не подавали руки, его не приглашали на международные встречи", - добавил Порошенко.

Лидер "ЕС" добавил, что вопрос "Северного потока" - это очень болезненный вопрос существующей правительственной коалиции в Германии.

"В сентябре - новые выборы. Будет новая коалиция в Германии. И возможно, что в составе этой коалиции не будет политической силы, которая ставила первым приоритетом "Северный поток - 2". ... Совет: дотяните до сентября и затем в связи с изменением политической ситуации, имея две трети стран-членов Европейского Союза как своих союзников по "Северному потоку", задайте этот вопрос. А сейчас сделайте все, чтобы заблокировать", - подчеркнул Порошенко.

Также читайте: Порошенко призывает инициировать заседание Генассамблеи ООН по деоккупации Крыма: Кремль не соскочит с крючка международной ответственности

Порошенко также напомнил, что во времена его президентства удалось сдерживать строительство "Северного потока - 2": "За пять лет с 2014 по 2019 годы они построили чуть более 30%. И за два года Зеленского они построили почти 70%. Друзья, а что вы делали все это время? Как вы это позволили? Где были позиции Европейского Союза? Где были позиции вашего влияния в Германии? Каким образом формировались? А Соединенные Штаты?".

"Очевидные интересы были проиграны. "Северный поток - 2" - это большие деньги. 2 миллиарда долларов в год после запуска "Северного потока" потеряет Украина. Хочу подчеркнуть, что в наше время мы получили от РАО "Газпром" 4,5 миллиарда выигрыша в Стокгольмском арбитраже. Мы - получили, они - проиграли", - подытожил пятый президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко - Зеленскому: Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
А до Зеленського ПП-2 будувався виключно завдяки грамотній зовнішній політиці Порошенка.
показать весь комментарий
25.08.2021 17:28
+25
А начало строительства - ошибочная политика ***?
показать весь комментарий
25.08.2021 17:27
+24
ЗеЛенка - это еще бОльшая ошибка. Не стоило клоуну открывать этот пузырь Пандоры.
показать весь комментарий
25.08.2021 17:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Потому что ничего путевого ты ответить не можешь! А правильный ответ в том что ни Зеленский ни его избиратели ни вся Украина никак на достройку СП-2 повлиять не могли о чем я написал выше.
показать весь комментарий
25.08.2021 18:35 Ответить
И влиять зекретин даже не пытался-оно просто отдыхало и жрало,как обычно...неужели не ясно,что в этом самая подлая хрень от зекрысы?
показать весь комментарий
25.08.2021 18:42 Ответить
Там даже если бы он бегал, прыгал и сидел на жесткой диете все закончилось бы все равно так как закончилось.
показать весь комментарий
25.08.2021 18:53 Ответить
Если бы он бегал и прыгал в нужную сторону -работал,а не отдыхал по три раза в месяц,то и претензий ,в этом случае,к нему не было бы
показать весь комментарий
25.08.2021 19:13 Ответить
Да-да. Всё именно так и было. Ты главное не нервничай так .
показать весь комментарий
25.08.2021 18:42 Ответить
Шо тваріцца! Срач по всій гілці, а наркоші ніколи мислити стратегічно. Воно само сказало.
показать весь комментарий
25.08.2021 18:06 Ответить
Зеленський, - це вирок Україні.
Зебіли нопавибирали
показать весь комментарий
25.08.2021 18:06 Ответить
Дайте ему ещё год! (С)
показать весь комментарий
25.08.2021 18:26 Ответить
Дадим еще, но только отсидки в тюрьме к тем 15, что уже заслужил
показать весь комментарий
25.08.2021 19:18 Ответить
Добудова "Північного потоку-2" - це результат хибної стратегії Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8460
Суд штата Делавер отклонил ходатайство бывших владельцев банка (Коломойский и Боголюбов) о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка.
Напомню, что Приват подал иск в штатах против этой парочки на 600 млн доллаов, так как Коломойский и Боголюбов имеют активы в США.
Бывшие владельцы хотели закрыть дело, аргументируя тем, что это дело должен рассматривать только суд в Украине. Это большой плюс, что ходатайство отклонено.
При этом суд по требованию бывших владельцев банка приостановил производство в отдельной его части. Это продлится до завершения судебных процессов в Украине по существу. Это небольшой минус, так как - пауза.
Но суд также постановил не снимать арест на имущество Коломойского и Боголюбова до решения суда. Поэтому во время этой паузы они не смогут продать свои активы и спрятать деньги. Тоже плюс.
В итоге.
Могло бы быть немного быстрее и агрессивнее. Но и зрады нет абсолютно. Короче - более-менее ОК.
Спасибо.
показать весь комментарий
25.08.2021 18:08 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/
показать весь комментарий
25.08.2021 18:09 Ответить
Порошенко, конечно, лукавит. Зельца можно обвинять во множестве косяков, но строительство СП-2 точно не на его совести. При Порохе этот газопровод начали строить и строили очень активно. 2019-й год : на 1 апреля - более 915 км, 1 июля - 1501 км, 1 октября - 2042 км, 24 октября - более 2100 км труб. Очевидно же, что ничего от Зельца тут не зависело и случись выборы президента на пару месяцев позже, то 90 % труб были бы уложены при Пете и помешать этому он бы не смог при всём своём желании.

Кстати, с таким же успехом Зельц может гордо заявлять, что мол, при нём работы по укладке труб были остановлены на целый год (2020-й), хотя там заслуга исключительно Трампа.



показать весь комментарий
25.08.2021 18:32 Ответить
Друже, ты последние события видел? зе как раз обменял все это ,на кучу обісцянок от меркель, которая в самом первом ряду топила, против нашего членства в ЕС еще в 2008ом. А Сейчас она уже получила награду, отошла от дел и наобещала с три короба. Он просто не смог договориться на выгодных условиях для нашей страны. Все что он смог, это только сдать позиции и опозорить себя и других.
показать весь комментарий
25.08.2021 18:50 Ответить
Ну у 2008, перш за все, проти вступу України до НАТО топила ТЮ. А меркель, саркозі і інші уже підхопили заяви ТЮлечки і скористалися ними на користь *****
показать весь комментарий
25.08.2021 20:56 Ответить
Ця потужна поразка настала ще у 2019 році, коли Україна уклала третейську угоду: відмовились від частини претензій і погодились на зменшення транзиту. Це вже,хуйлобот штольц, при твоєму улюбленному грінпоці відбулось. Зараз маємо лише наслідки поразки. Так, Україна погодилась на зменшення транзиту через країну з 90 млрд куб. м до 35 млрд. куб. м на рік - у зараз нам немає до кого опонувати.Тому и будівництво пішло прискорено при віслюку оманському,тому що той, ще до того як став припіздентом ,вже заглядав в очі ***** та обіцяв поступки з боку України. А потім вже робив значні поступки за рахунок нашої незалежності та інтересів України на всіх етапах та по всіх напрямках.
показать весь комментарий
26.08.2021 00:24 Ответить
Все не без греха, как говорится Года правления Порошенко 2014 -2019, начало и продолжение строительства Северного потока 2 - с 2016 года. Что это Петя " разрешил" строительство в 2016, 2017,2018,2019.. А не жестко указал Германии и Меркель на то что Украина запрещает это строительство. Тем более что агрессия Рф против Украины началась ах с 2014 года... Ну в общем что сказать, Петя начинает напоминать Пидалика., в смысле подачи "мысли".. ( неожиданно но факт)
показать весь комментарий
25.08.2021 19:30 Ответить
Это говорит тот лицемер, который до 2017 года все никак не хотел закрыть свою липецкую фабрику, хотя западных партнёров просил не торговать с россией.
показать весь комментарий
25.08.2021 19:52 Ответить
Добудова "Північного потоку-2" - це результат хибної стратегії Зеленського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3834
показать весь комментарий
25.08.2021 20:04 Ответить
ТЮкель забули...
показать весь комментарий
25.08.2021 20:57 Ответить
А пєтрушка чому не зупинив півничний потік він будувався пять років де був пєтрушка треба бути справедливими
показать весь комментарий
25.08.2021 22:46 Ответить
Украинская оборонная промышленность, финансируемая в рамках программы Trident Defense , которая заключается в развитии и усилении технологической базы национальной безопасности Украины, посредством инвестиций, инноваций и промышленного сотрудничества с партнерами в США, странах НАТО и ЕС, выходит на рынок США со своей системой защиты от беспилотных летательных аппаратов - Spherical View Radar. Радар со сферическим обзором разрабатывается международной командой из США и Украины.

Это те, кто оказался не нужен "Укроборонпрому" Зеленского и К и ушли в американскую программу.
Чтобы вы понимали - Spherical View Radar - это дальнейшая разработка и усовершенствование РЛС "Кольчуга"
показать весь комментарий
26.08.2021 01:59 Ответить
Мой комментарий "Каждый украинский «начальник» любого уровня начинает с того, что при нем жизнь будет точно лучше и спокойнее, а без него сплошные потерянные возможности.. И если бы Порошенко остался на второй срок, то и Северный поток бы РФ разобрала, и Крым вернула и ЛуганДон, и... доллар по 15-ть грн - на 30.12.2014, Национальным банком Украины следующие валютный курс: Доллар США (USD) - 15.7686 грн. за 1 доллар, и... был злобно и брутально облаян скрывающимся под псевдо volley аноним бот/информационная титушка.
показать весь комментарий
26.08.2021 07:43 Ответить
Похоже Вы правы на все 100%.
показать весь комментарий
12.10.2021 15:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 