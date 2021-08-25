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Мальта визнала українські COVID-сертифікати, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Уряд Мальти визнав українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19.
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС.
Працюємо над збільшенням свободи і безпеки подорожей громадян України, навіть у складних умовах пандемії COVID-19", - сказано в повідомленні.
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Bel Amor
показати весь коментар25.08.2021 19:55 Відповісти Мені подобається 1
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