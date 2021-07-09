Мальта не пускатиме невакцинованих від COVID-19 туристів

Влада Мальти з 14 липня забороняє в'їзд мандрівникам, які ще не вакциновані проти коронавірусу COVID-19, через різке зростання кількості заражень в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання Times of Malta.

"Від середи, 14 липня, кожен, хто прибуває на Мальту, повинен мати при собі визнаний сертифікат про наявність щеплення (проти COVID-19 - ред): мальтійський сертифікат, британський сертифікат або сертифікат Європейського Союзу", - заявив міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Фьорн.

"Ми станемо першою країною в Європі, яка піде на цей крок", - додав він.

Дітям, які подорожують з батьками, буде необхідно показати негативний ПЛР-тест на наявність коронавірусної інфекції.

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Обмеження поширюватимуться і на невакцинованих підданих, які планують поїздки за кордон.

"Діють ті самі правила, що для країн, що належать до" червоної зони". Люди, які не мають сертифікату про вакцинацію, не можуть виїжджати туди без дозволу, яка б у них не була на те причина. Невакциновані піддані повинні мати дозвіл від Управління громадської охорони здоров'я на в'їзд або виїзд з країни ", - заявив Фьорн.

З 3 до 9 липня на Мальті було виявлено 218 нових випадків зараження COVID-19, одночасно за попередні сім днів (з 26 червня до 2 липня) їх було зареєстровано 30.

З початку пандемії коронавірусу на Мальті зафіксовано майже 30,9 тис. випадків зараження COVID-19. Від наслідків зараження інфекцією померли 420 осіб, понад 30 тис. повністю вилікувалися.

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