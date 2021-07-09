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Новини Коронавірус і карантин
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Мальта не пускатиме невакцинованих від COVID-19 туристів

Мальта не пускатиме невакцинованих від COVID-19 туристів

Влада Мальти з 14 липня забороняє в'їзд мандрівникам, які ще не вакциновані проти коронавірусу COVID-19, через різке зростання кількості заражень в країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише видання Times of Malta.

"Від середи, 14 липня, кожен, хто прибуває на Мальту, повинен мати при собі визнаний сертифікат про наявність щеплення (проти COVID-19 - ред): мальтійський сертифікат, британський сертифікат або сертифікат Європейського Союзу", - заявив міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Фьорн.

"Ми станемо першою країною в Європі, яка піде на цей крок", - додав він.

Дітям, які подорожують з батьками, буде необхідно показати негативний ПЛР-тест на наявність коронавірусної інфекції.

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Обмеження поширюватимуться і на невакцинованих підданих, які планують поїздки за кордон.

"Діють ті самі правила, що для країн, що належать до" червоної зони". Люди, які не мають сертифікату про вакцинацію, не можуть виїжджати туди без дозволу, яка б у них не була на те причина. Невакциновані піддані повинні мати дозвіл від Управління громадської охорони здоров'я на в'їзд або виїзд з країни ", - заявив Фьорн.

З 3 до 9 липня на Мальті було виявлено 218 нових випадків зараження COVID-19, одночасно за попередні сім днів (з 26 червня до 2 липня) їх було зареєстровано 30.

З початку пандемії коронавірусу на Мальті зафіксовано майже 30,9 тис. випадків зараження COVID-19. Від наслідків зараження інфекцією померли 420 осіб, понад 30 тис. повністю вилікувалися.

Читайте також: Німеччина дозволила в'їжджати українським туристам з сертифікатами про повну вакцинацію Pfizer або AstraZeneca

Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) Мальта (103) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
"мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза" - тоесть оті сертіфікати від Зеленського можна засунуть йому в дупу?
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09.07.2021 22:02
+2
Таке собі мальтійське гетто у всій красі .цікаво доки притомні люди будуть терпіти це свавілля...
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09.07.2021 22:19
+2
А.Невзоров: - Возникло не лишенное оснований подозрение, что все вакцины, включая и непризнанный «Спутник» - это вакцины от той болезни, которой уже нет !!! А на новую мутацию вируса, на его новый штамм весь этот вакцинный мировой арсенал вообще никакого впечатления не производит..
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10.07.2021 00:31
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"мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза" - тоесть оті сертіфікати від Зеленського можна засунуть йому в дупу?
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09.07.2021 22:02 Відповісти
Не только можно...но и нужно..
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09.07.2021 22:39 Відповісти
Таке собі мальтійське гетто у всій красі .цікаво доки притомні люди будуть терпіти це свавілля...
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09.07.2021 22:19 Відповісти
Нехай щастить.
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09.07.2021 22:41 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1413558053228658693 2 ч

Чернігів. У вас тут вакцину дають. Pfizer

Мальта не пускатиме невакцинованих від COVID-19 туристів - Цензор.НЕТ 4076
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09.07.2021 23:28 Відповісти
Там невероятно жарко. Пляжей нет почти. В основном заходят пас-лайнеры на 10---15 часов и почти всегда рейдовая стоянка. Ла-Валлета столица. Почти один город. Музеи и католические храмы очень интересны. После Гибралтара вторая по величине там база ВМФ Англии. Внешне со стороны моря очень красиво---впечатляет. Есть сайт---Геогам. Можно смотреть в режиме онлайн вэб-камеры портов мира и многое другое. Посмотрите Мальту. В звонкую эпоху пас-лайнеров ЧМП заходы наших лайнеров были очень часты туда.
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09.07.2021 23:43 Відповісти
Песочных пляжей действительно всего несколько и они насыпные,искусственные. Но купаться можно практически везде,в любой части на камнях. Оборудованы лесенки доя спуска в море. На камнях пляжи имеют огромный плюс-вода кристально чистая. И очень жарко. Мальта южнее Туниса. Да и из Африки постоянно заходит воздух из Сахары
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10.07.2021 06:26 Відповісти
А.Невзоров: - Возникло не лишенное оснований подозрение, что все вакцины, включая и непризнанный «Спутник» - это вакцины от той болезни, которой уже нет !!! А на новую мутацию вируса, на его новый штамм весь этот вакцинный мировой арсенал вообще никакого впечатления не производит..
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10.07.2021 00:31 Відповісти
Не вводите людей в заблуждение, Covishield -та же Астра Зенека, только произведена по лицензии на отличном индийском предприятии. Люди же не считают Макдонадз Украина "шмудяком"? Прекрасно едят этот продукт.... Мальта не пускатиме невакцинованих від COVID-19 туристів - Цензор.НЕТ 4697
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10.07.2021 11:15 Відповісти
кушайте и не обляпайтесь !!! .. кста - а вы знаете какой основной!!!!! вид деятельности корпорации Макдональдс !?..ладно я отвечу вам - Любая Недвижимость и по всему миру .
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10.07.2021 13:47 Відповісти
1. Який % щеплень там ?
2. Ограничение будет распространяться и на невакцинированных подданных, планирующих поездки за границу.


Тобто, порушують права людей (і явно - свою ж конституцію).
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10.07.2021 01:16 Відповісти
Рыдаю)
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10.07.2021 02:25 Відповісти
На мальту ехать нужно бабки нам это не грозит .пусть сидят на острове ))
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10.07.2021 04:45 Відповісти
Мальтийский сертификат вакцинации с 1 июля имеет отметку общеевропейский. Вакцинировалось 60 процентов населения Мальты. И они могут ехать куда им нужно без проблем. Невакцинированные будут сидеть дома
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10.07.2021 06:19 Відповісти
 
 