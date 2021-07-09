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Новости Коронавирус и карантин
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Мальта не будет пускать невакцинированных от COVID-19 туристов

Мальта не будет пускать невакцинированных от COVID-19 туристов

Власти Мальты с 14 июля запрещают въезд путешественникам, которые еще не вакцинированы против коронавируса COVID-19, из-за резкого роста числа заражений в стране.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет издание Times of Malta.

"Начиная со среды, 14 июля, каждый, кто прибывает на Мальту, должен иметь при себе признанный сертификат о наличии прививки (против COVID-19 - ИФ): мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза", - заявил министр здравоохранения Мальты Крис Ферн.

"Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг", - добавил он.

Детям, путешествующим с родителями, будет необходимо показать отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции.

Ограничение будет распространяться и на невакцинированных подданных, планирующих поездки за границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальта заявила о достижении коллективного иммунитета против COVID-19

"Действуют те же правила, что для стран, относящихся к "красной зоне". Люди, не имеющие сертификата о вакцинации, не могут выезжать туда без разрешения, какая бы у них не была на то причина. Невакцинированные подданные должны иметь разрешение от Управления общественного здравоохранения на въезд или выезд из страны", - заявил Фёрн.

С 3 по 9 июля на Мальте было выявлено 218 новых случаев заражения COVID-19, в то время как за предыдущие семь дней (с 26 июня по 2 июля) их было зарегистрировано 30.

С начала пандемии коронавируса в Мальте зафиксировано почти 30,9 тыс. случаев заражения COVID-19. От последствий заражения инфекцией умерли 420 человек, более 30 тыс. полностью вылечились.

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Автор: 

карантин (16729) туризм (1543) Мальта (78) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
"мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза" - тоесть оті сертіфікати від Зеленського можна засунуть йому в дупу?
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09.07.2021 22:02
+2
Таке собі мальтійське гетто у всій красі .цікаво доки притомні люди будуть терпіти це свавілля...
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09.07.2021 22:19
+2
А.Невзоров: - Возникло не лишенное оснований подозрение, что все вакцины, включая и непризнанный «Спутник» - это вакцины от той болезни, которой уже нет !!! А на новую мутацию вируса, на его новый штамм весь этот вакцинный мировой арсенал вообще никакого впечатления не производит..
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10.07.2021 00:31
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"мальтийский сертификат, британский сертификат или сертификат Европейского Союза" - тоесть оті сертіфікати від Зеленського можна засунуть йому в дупу?
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09.07.2021 22:02 Ответить
Не только можно...но и нужно..
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09.07.2021 22:39 Ответить
Таке собі мальтійське гетто у всій красі .цікаво доки притомні люди будуть терпіти це свавілля...
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09.07.2021 22:19 Ответить
Нехай щастить.
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09.07.2021 22:41 Ответить
https://twitter.com/YanaSuporovska

https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1413558053228658693 2 ч

Чернігів. У вас тут вакцину дають. Pfizer

Мальта не пускатиме невакцинованих від COVID-19 туристів - Цензор.НЕТ 4076
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09.07.2021 23:28 Ответить
Там невероятно жарко. Пляжей нет почти. В основном заходят пас-лайнеры на 10---15 часов и почти всегда рейдовая стоянка. Ла-Валлета столица. Почти один город. Музеи и католические храмы очень интересны. После Гибралтара вторая по величине там база ВМФ Англии. Внешне со стороны моря очень красиво---впечатляет. Есть сайт---Геогам. Можно смотреть в режиме онлайн вэб-камеры портов мира и многое другое. Посмотрите Мальту. В звонкую эпоху пас-лайнеров ЧМП заходы наших лайнеров были очень часты туда.
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09.07.2021 23:43 Ответить
Песочных пляжей действительно всего несколько и они насыпные,искусственные. Но купаться можно практически везде,в любой части на камнях. Оборудованы лесенки доя спуска в море. На камнях пляжи имеют огромный плюс-вода кристально чистая. И очень жарко. Мальта южнее Туниса. Да и из Африки постоянно заходит воздух из Сахары
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10.07.2021 06:26 Ответить
А.Невзоров: - Возникло не лишенное оснований подозрение, что все вакцины, включая и непризнанный «Спутник» - это вакцины от той болезни, которой уже нет !!! А на новую мутацию вируса, на его новый штамм весь этот вакцинный мировой арсенал вообще никакого впечатления не производит..
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10.07.2021 00:31 Ответить
Не вводите людей в заблуждение, Covishield -та же Астра Зенека, только произведена по лицензии на отличном индийском предприятии. Люди же не считают Макдонадз Украина "шмудяком"? Прекрасно едят этот продукт.... Мальта не пускатиме невакцинованих від COVID-19 туристів - Цензор.НЕТ 4697
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10.07.2021 11:15 Ответить
кушайте и не обляпайтесь !!! .. кста - а вы знаете какой основной!!!!! вид деятельности корпорации Макдональдс !?..ладно я отвечу вам - Любая Недвижимость и по всему миру .
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10.07.2021 13:47 Ответить
1. Який % щеплень там ?
2. Ограничение будет распространяться и на невакцинированных подданных, планирующих поездки за границу.


Тобто, порушують права людей (і явно - свою ж конституцію).
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10.07.2021 01:16 Ответить
Рыдаю)
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10.07.2021 02:25 Ответить
На мальту ехать нужно бабки нам это не грозит .пусть сидят на острове ))
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10.07.2021 04:45 Ответить
Мальтийский сертификат вакцинации с 1 июля имеет отметку общеевропейский. Вакцинировалось 60 процентов населения Мальты. И они могут ехать куда им нужно без проблем. Невакцинированные будут сидеть дома
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10.07.2021 06:19 Ответить
 
 