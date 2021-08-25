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Мальта признала украинские COVID-сертификаты, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство Мальты признало украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19.
Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС.
Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
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Bel Amor
показать весь комментарий25.08.2021 19:55 Ответить Мне нравится 1
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