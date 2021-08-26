Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Презентацію книги заплановано на полудень 26 серпня.
Про це Вадим Лукашевич повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Завтра, 26 серпня, о 12:00 - прем'єра підсумку п'яти останніх років мого життя. Цей мій момент істини я розділю з вами", - написав він.
Презентацію транслюватимуть у YouTube.
"Трагедія МН17: правда і брехня" - двотомник про катастрофу "Боїнга" малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в небі над Донбасом, внаслідок якого загинули 298 осіб.
"Я не за Росію чи Україну - я на стороні фактів і здорового глузду. Створення об'єктивної, вичерпно повної і достовірної картини всіх обставин загибелі рейсу МН17 було моїм головним завданням", - говорить Лукашевич в описі книги.
Головна мета книги, за його словами - донести до читача зрозумілою мовою технічні нюанси, просто і доступно розповісти про професійні секрети, необхідні для розуміння складного процесу розслідування цієї авіакатастрофи.
Видання містить понад тисячу ілюстрацій, посилання на 1860 першоджерел та іменний покажчик на 780 прізвищ. Матеріали книги, за словами Лукашевича, були використані в кримінальному розслідуванні міжнародної Об'єднаної слідчої групи (JIT), а сам він був залучений Державною прокуратурою Нідерландів як офіційний свідок у справі МН17.
Будь ласка, зачекайте...
Если бы там было написано что-то компраметирующее он бы просто ее не написал и не издал.
сразу воняет пропагандой и не хочется в "это" вникать
А нет, во всем виноват летчик Волошин, это даже диспетчер Карлос подтвердит.
Та й питання умисного ураження цивільного літака практично недоказово. А от факт передачі ордою макакам Бука, та ще й з ординським військовим екіпажем - це доказово.
Эта книга для тех, кто действительно хочет знать - что же на самом деле случилось с рейсом МН17 в небе Донбасса 17 июля 2014 года, почему это произошло и как события развивались после.
Повествование шаг за шагом ведет читателя по тернистому пути поиска фактов и свидетельств, знакомит со всеми попытками скрыть истинную причину произошедшего. Честность и порядочность будет соседствовать с ложью и подлостью, а человеческое горе размениваться на политические амбиции и трусость. В этой истории есть герои, верящие в торжество справедливости, и циничные подлецы, глумящиеся над погибшими ради сохранения своего благополучия. И пока одни ищут правду, другие надеются уйти от ответственности, помогая избежать наказания непосредственным виновникам трагедии. Эта книга - о величии человека и его ничтожности, она - о нас с вами…
какая на хер "трагедия " - никакой трагедии не должно было быть
летели себе мирные граждане в счастливый город Куала Лумпур ...
книга должна была называться : "Сбитие роSSией гражданского самолёта, над Украиной" 17. 07. 2014 года" тчк.
Понятно, что 99 из 100 пишущих - галимые обыватели и вышиватники. Но млять что мешает зайти на страницу Лукашевича в FB, и почитать, что он пишет?
Не говоря уже о том, что его расследования - один из гвоздей-соток в гроб рашистских сказочников.
Тема противостояния фсб и гру гш вс рф очень сильно преувеличена.
Факт есть факт: Лукашевич сыграл одну из ролей в расследовании и в судебном процессе. Явно не в пользу рашистов.
Те саме варто застосовувати і у оцінках "коментаторів" - )(.йлових агітаторів.
https://www.youtube.com/watch?v=5W-brW-JVTU (первый эпизод, остальные 5 найдёте сами на его канале)
Кстати, где и когда он говорил, что в СОУ сидели "шахтеры и трактористы"?
1) Теракт был на 100% подготовлен и исполнен вооружёнными силами параши.
2) Никто ничего не перепутал. Целью был именно пассажирский самолёт.
3) Придурка Безлера с его "версией" об АН-26 параша подставила специально.
4) Какой бы из гражданских бортов параша ни пыталась сбить (свой, польский или малайзийский), ответственность за теракт лежит на правительстве параши и лично на }{уйле.
Это очень упрощённо, но это на 100% правда, в отличие от бредней "икспердов".
Все виноваты- и дурак Безлер, и мифические впопучленцы в Буке, и главное- Украина с лётчиком Волошиным верхом на СУ-25 впридачу.
А твоё }{уйло во всём белом и пушистом. У вас с ним всегда Зинка виновата...
Примерно то же самое нам пытается преподнести }{уйловский "иксперд" Лукашевич, но он это тоньше и умнее делает- поучись у него, как ГРУ с лохами работает.
Почему он }{уйловский? А потому что, если бы он им не был, уже давно бы новичка поел и полонием запил. Так тебе понятно?
А я тебе пишу именно то, что было. Откуда у меня эти сведения- военная тайна.
И не блондинка. И Крым чей заодно? Это уже так- к слову пришлось. Повторяй...