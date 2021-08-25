Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати
Новости Цензор.НЕТ Общество
Презентация книги запланирована на полдень 26 августа.
Об этом Вадим Лукашевич сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Завтра, 26 августа, в 12:00 - премьера итога пяти последних лет моей жизни. Этот мой момент истины я разделю с вами", - написал он.
Презентацию будут транслировать в YouTube.
"Трагедия МН17: правда и ложь" - двухтомник о крушении "Боинга" малазийских авиалиний 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, в результате которого погибли 298 человек.
"Я не за Россию или Украину - я на стороне фактов и здравого смысла. Создание объективной, исчерпывающе полной и достоверной картины всех обстоятельств гибели рейса МН17 являлось моей главной задачей", - говорит Лукашевич в описании книги.
Главная цель книги, по его словам - донести до читателя понятным языком технические нюансы, просто и доступно рассказать о профессиональных секретах, необходимых для понимания сложного процесса расследования этой авиакатастрофы.
Издание содержит более тысячи иллюстраций, ссылки на 1860 первоисточников и именной указатель на 780 фамилий. Материалы книги, по словам Лукашевича, были использованы в уголовном расследовании международной Объединенной следственной группы (JIT), а сам он был привлечен Государственной прокуратурой Нидерландов в качестве официального свидетеля по делу МН17.
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Если бы там было написано что-то компраметирующее он бы просто ее не написал и не издал.
сразу воняет пропагандой и не хочется в "это" вникать
А нет, во всем виноват летчик Волошин, это даже диспетчер Карлос подтвердит.
Та й питання умисного ураження цивільного літака практично недоказово. А от факт передачі ордою макакам Бука, та ще й з ординським військовим екіпажем - це доказово.
Эта книга для тех, кто действительно хочет знать - что же на самом деле случилось с рейсом МН17 в небе Донбасса 17 июля 2014 года, почему это произошло и как события развивались после.
Повествование шаг за шагом ведет читателя по тернистому пути поиска фактов и свидетельств, знакомит со всеми попытками скрыть истинную причину произошедшего. Честность и порядочность будет соседствовать с ложью и подлостью, а человеческое горе размениваться на политические амбиции и трусость. В этой истории есть герои, верящие в торжество справедливости, и циничные подлецы, глумящиеся над погибшими ради сохранения своего благополучия. И пока одни ищут правду, другие надеются уйти от ответственности, помогая избежать наказания непосредственным виновникам трагедии. Эта книга - о величии человека и его ничтожности, она - о нас с вами…
какая на хер "трагедия " - никакой трагедии не должно было быть
летели себе мирные граждане в счастливый город Куала Лумпур ...
книга должна была называться : "Сбитие роSSией гражданского самолёта, над Украиной" 17. 07. 2014 года" тчк.
Понятно, что 99 из 100 пишущих - галимые обыватели и вышиватники. Но млять что мешает зайти на страницу Лукашевича в FB, и почитать, что он пишет?
Не говоря уже о том, что его расследования - один из гвоздей-соток в гроб рашистских сказочников.
Тема противостояния фсб и гру гш вс рф очень сильно преувеличена.
Факт есть факт: Лукашевич сыграл одну из ролей в расследовании и в судебном процессе. Явно не в пользу рашистов.
Те саме варто застосовувати і у оцінках "коментаторів" - )(.йлових агітаторів.
https://www.youtube.com/watch?v=5W-brW-JVTU (первый эпизод, остальные 5 найдёте сами на его канале)
Кстати, где и когда он говорил, что в СОУ сидели "шахтеры и трактористы"?
1) Теракт был на 100% подготовлен и исполнен вооружёнными силами параши.
2) Никто ничего не перепутал. Целью был именно пассажирский самолёт.
3) Придурка Безлера с его "версией" об АН-26 параша подставила специально.
4) Какой бы из гражданских бортов параша ни пыталась сбить (свой, польский или малайзийский), ответственность за теракт лежит на правительстве параши и лично на }{уйле.
Это очень упрощённо, но это на 100% правда, в отличие от бредней "икспердов".
Все виноваты- и дурак Безлер, и мифические впопучленцы в Буке, и главное- Украина с лётчиком Волошиным верхом на СУ-25 впридачу.
А твоё }{уйло во всём белом и пушистом. У вас с ним всегда Зинка виновата...
Примерно то же самое нам пытается преподнести }{уйловский "иксперд" Лукашевич, но он это тоньше и умнее делает- поучись у него, как ГРУ с лохами работает.
Почему он }{уйловский? А потому что, если бы он им не был, уже давно бы новичка поел и полонием запил. Так тебе понятно?
А я тебе пишу именно то, что было. Откуда у меня эти сведения- военная тайна.
И не блондинка. И Крым чей заодно? Это уже так- к слову пришлось. Повторяй...