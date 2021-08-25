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книги (620) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Лукашевич Вадим (39)

Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати

Новости Цензор.НЕТ Общество

Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати

Презентация книги запланирована на полдень 26 августа.

Об этом Вадим Лукашевич сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 26 августа, в 12:00 - премьера итога пяти последних лет моей жизни. Этот мой момент истины я разделю с вами", - написал он.

Презентацию будут транслировать в YouTube.

"Трагедия МН17: правда и ложь" - двухтомник о крушении "Боинга" малазийских авиалиний 17 июля 2014 года в небе над Донбассом, в результате которого погибли 298 человек.

Читайте: Нидерланды депортируют в Россию двух свидетелей по делу MH17

"Я не за Россию или Украину - я на стороне фактов и здравого смысла. Создание объективной, исчерпывающе полной и достоверной картины всех обстоятельств гибели рейса МН17 являлось моей главной задачей", - говорит Лукашевич в описании книги.

Главная цель книги, по его словам - донести до читателя понятным языком технические нюансы, просто и доступно рассказать о профессиональных секретах, необходимых для понимания сложного процесса расследования этой авиакатастрофы.

Также читайте: Одновременно с рейсом МН17 над Донбассом должен был пролетать самолет Ларнака - Москва, но он облетел Украину, - авиаэксперт Лукашевич

Издание содержит более тысячи иллюстраций, ссылки на 1860 первоисточников и именной указатель на 780 фамилий. Материалы книги, по словам Лукашевича, были использованы в уголовном расследовании международной Объединенной следственной группы (JIT), а сам он был привлечен Государственной прокуратурой Нидерландов в качестве официального свидетеля по делу МН17.

Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 01
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 02
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 03
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 04
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 05
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 06
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 07
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 08
Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати 09

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Марк Солонин раскладывает красноюузого Лукашевича на атомы.
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25.08.2021 23:59
+12
Один только слегка настораживающий момент : находишься на Рашке и пишешь книгу с разоблачением грандиозного теракта совершённого госорганами и при этом жив-здоров и занимаешься своими недешёвыми хобби... Некая аналогия с профессором пиара Соловьём, хотя может я и нагнетаю... Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати - Цензор.НЕТ 2358
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26.08.2021 00:01
+10
слова " я не за роSSию или Украину... " говорят о кацапском лицемерии ...
сразу воняет пропагандой и не хочется в "это" вникать
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26.08.2021 00:01
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Там реклама.
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26.08.2021 00:14 Ответить
После рекламы...
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26.08.2021 00:16 Ответить
У Солонина несеолько выпусков ю туба на эту тему. В том числе и полемика с Лукашевичем. Солонин в техническом плане на голову выше.
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26.08.2021 00:18 Ответить
Солонин - В 1975 году окончил школу с золотой медалью и поступил в Куйбышевский авиационный институт им. С. П. Королёва, по окончании которого работал в закрытом ОКБ
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26.08.2021 00:59 Ответить
Смотрел. Отлично расщепил самозванца.
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26.08.2021 00:23 Ответить
разобрал на атомы))
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26.08.2021 01:00 Ответить
На засрашке эту книгу признают экстремистской и сожгут на кострах.
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26.08.2021 00:00 Ответить
Да гляди, он пишет эту книгу на Расее, и издает ее там же в издательстве Планета.сРУ
Если бы там было написано что-то компраметирующее он бы просто ее не написал и не издал.
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26.08.2021 00:05 Ответить
эта книжонка - заказуха кремлядей, однозначно. Просто отрицать что бук был кацапский уже невозможно, так нужно перекрутить факты, что сбили случайно, а целью был самолет ВСУ. Т.е. представьте, если бы сбили военный, то этот Лукашевич однозначно был бы очень рад.
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26.08.2021 01:02 Ответить
слова " я не за роSSию или Украину... " говорят о кацапском лицемерии ...
сразу воняет пропагандой и не хочется в "это" вникать
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26.08.2021 00:01 Ответить
А тебе в каком случае захотелось бы вникать, если бы он написал, я за Россию или я за Украину?
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26.08.2021 06:30 Ответить
Один только слегка настораживающий момент : находишься на Рашке и пишешь книгу с разоблачением грандиозного теракта совершённого госорганами и при этом жив-здоров и занимаешься своими недешёвыми хобби... Некая аналогия с профессором пиара Соловьём, хотя может я и нагнетаю... Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати - Цензор.НЕТ 2358
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26.08.2021 00:01 Ответить
может кто-то в кремле хочет шойгу потопить !?
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26.08.2021 00:07 Ответить
Да, странно. С другой стороны, и Гиркина с его многочисленными откровениями никак не траванут, хотя, казалось бы, чего уже стесняться. Может, есть какая-то крыша, а может, просто не видят смысла возиться - пропаганду по всем каналам один хрен не перешибёт.
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26.08.2021 14:19 Ответить
Очередная вариация на тему "ихтамнет"?
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26.08.2021 00:02 Ответить
Не, там хитро. "Стреляли мы, но не в Боинга". Оказывается,по лукашевичу, Боинга сбили по вине СБУ. Информатор зверей якобы сообщил ихтамнетам о пролете военноего борта ЗСУ. СБУ его взяла, и он не успел сообщить зверям о своем задержании и отмене полета борта. А звери ждали-ждали, и свалили Боинга по ошибке.
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26.08.2021 00:07 Ответить
Типа рукожопые на радаре не могут отличить Боинг от военного самолета?
А нет, во всем виноват летчик Волошин, это даже диспетчер Карлос подтвердит.
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26.08.2021 00:10 Ответить
Так тот же лукашевич аж из портков с онучами выпрыгивает, доказывая шо польский самолет над Смоленском не был взорван русней.
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26.08.2021 00:13 Ответить
Радар не бінокль, не відрізниш.
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26.08.2021 00:16 Ответить
Площадь отражения сигнала ну очень разная, раз так в 20, высота полета тоже, Боинг был на высоте около 10 тыс. м, тот же СУ-24 выше 4 км не летает.
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26.08.2021 00:19 Ответить
извиняюсь СУ-25
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26.08.2021 00:21 Ответить
Ну в тебе досить вільне припущення про СУ-24(25). Одразу по гірькіну вони сбили ІЛ-76 чи Ан. Ну і в макак не було повного комплексу Бук - лише пускова машина. Отже і повноцінного радару не було.
Та й питання умисного ураження цивільного літака практично недоказово. А от факт передачі ордою макакам Бука, та ще й з ординським військовим екіпажем - це доказово.
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26.08.2021 04:09 Ответить
Там только светящуюся точечку, азимут и угол места видно. А площадь отражения никак не отражается. Просто крупный объект в пассивном режиме виден на более далёком расстоянии.
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26.08.2021 06:36 Ответить
Не тупи. Для пуска необходимо знать высоту, скорость и направление цели.
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26.08.2021 09:04 Ответить
Вот по этим двум параметрам и движении цели по времени, всё и вычисляется. Я тебе напомню, что там вообще вся аппаратура ламповая. На круглом желтом экране видна только вращающаяся по кругу от центра до периметра полоска, после прохождения которой видны затухающие светящиеся точки, обновляющиеся с каждым оборотом антенны. Вот по удалённости от центра экрана и направлению и видна воздушная обстановка. К тому же видны и всякие местники (вышки, горы, барханы), а возможны и электронные помехи от противника. Целеуказание экипажу даёт штаб, используя сведения от несколько удалённых РЛС. Ошибиться в таком скудном информационном поле и в организационном хаосе, легко.
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26.08.2021 09:52 Ответить
Сам себе противоречиш. В вычислитель были внесены высота 10000 м, скорость 800 км/ч. Иначе ракета просто самоликвидировался, не найдя цель на 4 500 м.
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26.08.2021 19:05 Ответить
Батенька, я вижу Вы дилетант. Пишите абракадабры. Какой такой вычислитель? Там аппаратура на ЛАМПАХ. Ламп, там штук двести всего, и всё. Её изготовили когда ещё и калькуляторов то не было. Оператор РЛС, в приблизительном секторе указанном оперативным штабом, увидел цель, приступил к её ведению, начал передавать центральному координаты цели, получил от него добро на наведение ракеты, доложил, когда ракета захватила цель, после чего получил команду на пуск, далее оператор только вёл наблюдение. Это я так на пальцах объясняю. Конечно были всякие нюансы, о которых я тоже ничего не знаю, могу лишь предполагать.
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26.08.2021 20:14 Ответить
Описанный Вами алгоритм больше похож на "Печёру", чем на второй "Бук".
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26.08.2021 21:47 Ответить
боінг у декілька разів більше, по площі відбитого сигналу, на радарі!
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26.08.2021 00:43 Ответить
вы наверное много работали с 9А310М1, раз так уверенно пишете.
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26.08.2021 00:57 Ответить
Ты, наверное, идёшь нах, путлеровский бот!
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26.08.2021 01:10 Ответить
Взаимно, рашистский тролль!
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30.08.2021 05:38 Ответить
На самом деле нет.
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26.08.2021 10:30 Ответить
по моему новичек уже ищет своего клиента, но если до сих пор жив, какая мутка будет типа да, виновны, но еще больше виновна Украина, что не закрыла небо, че еще ждать от запутинцев
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26.08.2021 00:16 Ответить
_"Я не за Россию или Украину" - Это что ещё за адски подлый высер?! Типа я не за чикатилу, но и не на стороне его жертв! Я не за гитлера - но и не на стороне его жертв. Я не на стороне убийц детей, но и не на стороне детей... Ублюдочное заявление, которое проявляет подлеца и ублюдка! Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком - Цензор.НЕТ 739 Либо неспособного внятно формулировать свои мысли дурака - но такие книг не пишут.
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26.08.2021 00:16 Ответить
Из аннотации:



Эта книга для тех, кто действительно хочет знать - что же на самом деле случилось с рейсом МН17 в небе Донбасса 17 июля 2014 года, почему это произошло и как события развивались после.
Повествование шаг за шагом ведет читателя по тернистому пути поиска фактов и свидетельств, знакомит со всеми попытками скрыть истинную причину произошедшего. Честность и порядочность будет соседствовать с ложью и подлостью, а человеческое горе размениваться на политические амбиции и трусость. В этой истории есть герои, верящие в торжество справедливости, и циничные подлецы, глумящиеся над погибшими ради сохранения своего благополучия. И пока одни ищут правду, другие надеются уйти от ответственности, помогая избежать наказания непосредственным виновникам трагедии. Эта книга - о величии человека и его ничтожности, она - о нас с вами…
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26.08.2021 00:24 Ответить
К чему сия цитата? Недопонял.
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26.08.2021 00:30 Ответить
обратите внимание как кацапы манипулируют с самого начала, т.е. на само название книги : "Трагедия ..."
какая на хер "трагедия " - никакой трагедии не должно было быть
летели себе мирные граждане в счастливый город Куала Лумпур ...
книга должна была называться : "Сбитие роSSией гражданского самолёта, над Украиной" 17. 07. 2014 года" тчк.
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26.08.2021 00:17 Ответить
чому не трагедія? трагедія! от тільки трагедія недоімперії та усього насєлєнія запарєбріка. ну й, звісно, безневинних жертв літака.
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26.08.2021 08:31 Ответить
Господи, ну зачем пиарить этого "Рогозина" от авиации???
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26.08.2021 00:24 Ответить
_Слушайте сюда: лукашевич - это тухлая консерва кремля с очередной лживой версией "обезьяна с гранатой", предназначенной для перенесения вины за преступление с кремля на т. н. сепаратистов и повстанцев - на самом деле являющихся военными и диверсионными формированиями фашистской расии - агрессора и оккупанта.
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26.08.2021 00:27 Ответить
"Книга российского военного эксперта Лукашевича о трагедии МН17 вышла из печати" - это лучше исправить. Лукашевич - эксперт по гражданской авиации. А "военный эксперт", звучит почти так же как и "эксперт по науке". "Военным экспертом" может быть только такой гений как Люся Арестович.
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26.08.2021 00:33 Ответить
А "експерт по цивільній авіації", де отримав професію "експерта", чи ліцензію "експерта"? Він "експерт" тільки для "вишиватніків", бо з кацапії. Покажіть не його правовірне-"блогерство"-заказне "графоманство", а трудову/висновки авіа-комісій/ і т.п., де вписано його посада-призвіще. Піарять х.з. кого, аби не з раша-тудей, чи орт. Історію з "правозащітніцею" Йельеной Васільйевой нічому "вишивату" не вчить.
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26.08.2021 02:04 Ответить
Вы, с высоты своего невышиватного авторитета, сказать-то что хотели, не графоман...?
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26.08.2021 02:24 Ответить
Будь яка інформація від росіян має бути викинута на помийку. Немає сенсу розбиратися у сортах лайна.
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26.08.2021 00:39 Ответить
Очередной трэш в комментах.
Понятно, что 99 из 100 пишущих - галимые обыватели и вышиватники. Но млять что мешает зайти на страницу Лукашевича в FB, и почитать, что он пишет?
Не говоря уже о том, что его расследования - один из гвоздей-соток в гроб рашистских сказочников.
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26.08.2021 00:55 Ответить
А он уже свалил с раши? Хотя, как показывает практика, свалить со страны не всегда помогает, найдут где угодно. Ему же не жить если он что-то написал без разрешения сверху. Скорее всего он играет на какую-то из башен Кремля против другой
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26.08.2021 01:00 Ответить
Нет. Как и часть расследователей The Insider, которые совместно с Bellingcat вскрыли очень много интересного. И даже как Русланчик Левиев из conflict intelligence team.
Тема противостояния фсб и гру гш вс рф очень сильно преувеличена.
Факт есть факт: Лукашевич сыграл одну из ролей в расследовании и в судебном процессе. Явно не в пользу рашистов.
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26.08.2021 01:07 Ответить
Московит пише те, що йому дозволено. Навіть не знаючи як цей опус зветься, можна здогадатися що )(.йло там безневинна вівця, а цапи-відбувайли, що "припустилися роковой ошібкі", сумирно чекають на громадський осуд та, можливо, на якесь покарання ("ну-ну-ну!" у виконанні самого )(.йла).
Те саме варто застосовувати і у оцінках "коментаторів" - )(.йлових агітаторів.
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26.08.2021 11:15 Ответить
Как-то не особо хочется копаться в измышлениях тААварища, ставшего членом кпсс в 19 лет.
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26.08.2021 01:06 Ответить
Но не работал в райкоме.И не пытался доказать, шо экипаж русского Бука перепутал Боинга, идущего на высоте 10км, с АНом, идущим на высоте 4 км. Т.е., по лукашевичу, Буком управлял не обученный экипаж из солдат московии во главе с целым офицером, а те самые "шахтеры и трактористы с бамбаса", которых кто-то наскоро научил тыкать копытом в кнопки.
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26.08.2021 01:17 Ответить
Вапще-то именно Лукашевич выложил видос, где прослежен весь путь СОУ из ппд 53-й зрбр в Курске до оккупированного Снежного и обратно.
https://www.youtube.com/watch?v=5W-brW-JVTU (первый эпизод, остальные 5 найдёте сами на его канале)

Кстати, где и когда он говорил, что в СОУ сидели "шахтеры и трактористы"?
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30.08.2021 05:36 Ответить
как тама дила у Грозева по варгановцам? этот рэжиуссор таки кина крутить будет? или цену набивает? у мну попкорн портиться начинает
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26.08.2021 05:23 Ответить
Независимо от того, что нам вещают }{уйловские "эксперты" бесспорно следующее:
1) Теракт был на 100% подготовлен и исполнен вооружёнными силами параши.
2) Никто ничего не перепутал. Целью был именно пассажирский самолёт.
3) Придурка Безлера с его "версией" об АН-26 параша подставила специально.
4) Какой бы из гражданских бортов параша ни пыталась сбить (свой, польский или малайзийский), ответственность за теракт лежит на правительстве параши и лично на }{уйле.
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26.08.2021 06:27 Ответить
Взагалі дивно чути що збити Ан-26, будь він військовий чи не військовий, з людьми - це не злочин і так було задумано. Чи московити сподіваються що мишибратья їм це подарують?
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26.08.2021 11:24 Ответить
См. ниже.
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26.08.2021 22:28 Ответить
На пользу эта трагедия пошла }{уйлу. Оно получило передышку благодаря "миролюбию" разных ублюдков, которые убедили некоторых деятелей Украины (и Пороха в т.ч.) на время снизить интенсивность вытеснения парашного говна из Донбасса. Через месяц с небольшим (после начала этого "моратория") параша собрала свой сброд и устроила в т.ч. Иловайск.
Это очень упрощённо, но это на 100% правда, в отличие от бредней "икспердов". Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком - Цензор.НЕТ 1337
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26.08.2021 22:27 Ответить
Это версия }{уйла в твоём кратком исполнении.
Все виноваты- и дурак Безлер, и мифические впопучленцы в Буке, и главное- Украина с лётчиком Волошиным верхом на СУ-25 впридачу.
А твоё }{уйло во всём белом и пушистом. У вас с ним всегда Зинка виновата... Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком - Цензор.НЕТ 8182
Примерно то же самое нам пытается преподнести }{уйловский "иксперд" Лукашевич, но он это тоньше и умнее делает- поучись у него, как ГРУ с лохами работает. Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком - Цензор.НЕТ 1458
Почему он }{уйловский? А потому что, если бы он им не был, уже давно бы новичка поел и полонием запил. Так тебе понятно? Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком - Цензор.НЕТ 7929
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27.08.2021 07:38 Ответить
Ты меня, конечно, извини, но от твоих рассуждений воняет Киселёвым и Скабеевой.
А я тебе пишу именно то, что было. Откуда у меня эти сведения- военная тайна. Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком - Цензор.НЕТ 6655
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27.08.2021 13:44 Ответить
Учим матчасть. Не рааасия, а вонючая параша, не путен, а мерзкое }{уйло, не она, а он.
И не блондинка. И Крым чей заодно? Это уже так- к слову пришлось. Повторяй... Книга російського військового експерта Лукашевича про трагедію МН17 вийшла друком - Цензор.НЕТ 3256
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27.08.2021 17:46 Ответить
Літак мав бути збитий російський, щоб дати привід до вторгнення.
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26.08.2021 06:36 Ответить
На той час до АРК вже рублі завезли про який привід може йти мова?
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26.08.2021 11:58 Ответить
на одной из иллюстраций самолет пускает ракеты - все ясно. Надо было десятитомник выпускать, на первых страницах - фото Путина. Че уже.
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26.08.2021 07:37 Ответить
для меня не странный тот факт что Боинг сбили руссо-туристо , 1 международный авиалайнер и что ..А извезтно ли автору , что только за лето 2014 года "кто-то" сбил в небе над Донбассом 20 самолетов ВСУ ,в том числе и вертолетов ..И тут не надо быть профессором что б посчитать ..20 самолетов ВСУ и один лайнер ..20+1=21
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26.08.2021 08:26 Ответить
заведомый ватный шлак. на паРаше ни одна книга, компрометирующая режим *****, до печати не дошла бы.
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26.08.2021 08:53 Ответить
О, Марк Семёнович наверное ещё одно видео выпустит о этом "эксперте".
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26.08.2021 09:19 Ответить
 
 