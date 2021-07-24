Нидерланды депортируют в Россию двух свидетелей по делу MH17

Миграционная служба Нидерландов отказала в статусе беженцев двум россиянам, которые являются свидетелями по делу о катастрофе самолета рейса МН17 "Малазийских авиалиний".

Как сообщает издание De Volkskrant, супруги бежали в Нидерланды и предоставило конфиденциальную информацию о катастрофе самолета только через два года после прибытия в страну, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне. Миграционная служба (IND) считает, что россияне должны были рассказать о катастрофе MH17 сразу по прибытии в Нидерланды. На этом основании им отказали в предоставлении убежища. Это решение подтвердил суд. Сейчас пара ожидает депортации в Россию.

По данным издания, в день катастрофы самолета 17 июля 2014 года россиянка Елена приехала в офис к своему партнеру Игорю. Там она случайно услышала телефонный разговор ее парня и начальника об одном из причастных к катастрофе MH17.

"Из контекста разговора можно сделать вывод, что начальник общается с членом семьи, который находится в Украине и занимает руководящую должность в штабе "ЛДНР". Они радуются, что им удалось сбить большой самолет", - пишет De Volkskrant.

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Позже женщина узнала, что фирма Игоря работает как прикрытие для российских солдат на территории Украины. Начальник хранил фальшивые украинские паспорта, которые наемники использовали для пересечения границы. Елена временно устроилась в администрацию фирмы и сделала копии нескольких документов. Примерно тогда же у Игоря возникли проблемы с фирмой, которая не платила ему деньги. Затем его обвинили в выводе денег фирмы на свой личный счет, а мужчина, в свою очередь, заявил, что Елене известно об украинских паспортах. После этого паре начали угрожать представители ФСБ. Игоря несколько раз били и угрожали убийством, а Елену спецслужбы пытались завербовать. В конце концов россияне решили поехать в Нидерланды и попросили убежища.

Россиянка объяснила, что не рассказала о катастрофе MH17 сразу, поскольку боялась за родственников в России. Но миграционная служба не поверила и не считает, что для них угроза преследования в России.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.