Нідерланди депортують у Росію двох свідків у справі MH17

Міграційна служба Нідерландів відмовила в статусі біженців двом росіянам, які є свідками у справі про катастрофу літака рейсу МН17 "Малазійських авіаліній".

Як повідомляє видання De Volkskrant, подружжя втекло до Нідерландів і надало конфіденційну інформацію про катастрофу літака лише через два роки після прибуття до країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Міграційна служба (IND) вважає, що росіяни мали розповісти про катастрофу MH17 одразу після прибуття до Нідерландів. На цій підставі їм відмовили у наданні притулку. Це рішення підтвердив суд. Наразі пара очікує депортації до Росії.

За даними видання, у день катастрофи літака, 17 липня 2014 року, росіянка Олена приїхала в офіс до свого партнера Ігоря. Там вона випадково почула телефонну розмову її хлопця та начальника про одного з причетних до катастрофи MH17.

"З контексту розмови можна зробити висновок, що начальник спілкується з членом сім'ї, який перебуває в Україні і займає керівну посаду в штабі "ЛДНР". Вони радіють, що їм вдалося збити великий літак", - пише De Volkskrant.

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Пізніше жінка дізналася, що фірма Ігоря працює як прикриття для російських солдатів на території України. Начальник зберігав фальшиві українські паспорти, які найманці використовували для перетину кордону. Олена тимчасово влаштувалася в адміністрацію фірми та зробила копії кількох документів. Приблизно тоді ж в Ігоря виникли проблеми з фірмою, яка не платила йому гроші. Потім його звинуватили у виведенні грошей фірми на свій особистий рахунок, а чоловік, своєю чергою, заявив, що Олені відомо про українські паспорти. Після цього парі почали погрожувати представники ФСБ. Ігоря кілька разів били та погрожували вбивством, а Олену спецслужби намагалися завербувати. Зрештою росіяни вирішили поїхати до Нідерландів та попросили притулку.

Росіянка пояснила, що не розповіла про катастрофу MH17 одразу, оскільки боялася за родичів у Росії. Але міграційна служба не повірила і не вважає, що для них є загроза переслідування в Росії.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.