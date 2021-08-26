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Johnson & Johnson: після додаткової дози вакцини кількість антитіл зростає вдев’ятеро

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Johnson & Johnson: після додаткової дози вакцини кількість антитіл зростає вдев’ятеро

У компанії Johnson & Johnson заявили, що після введення другої дози їхньої однодозової вакцини проти коронавірусу кількість антитіл збільшується вдев’ятеро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

У компанії з'ясували, що одна доза їхнього препарату викликає стійкий імунітет до коронавірусу, що зберігається протягом 8 років.

"Нові проміжні дані наших досліджень демонструють, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson викликала швидке та стійке зростання кількості антитіл — у дев'ять разів більше, ніж через 28 днів після щеплення первинною однодозовою вакциною", - йдеться в повідомленні.

Тепер компанія веде консультації з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також профільними регуляторами ЄС та США щодо можливості введення її додаткової дози людям.

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Поки що регулятори рекомендували почати бустерну ревакцинацію тільки тих людей, яким вводили препарати Pfizer і Moderna.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Интересно, откуда такая уверенность, в стойкости 8 лет? Каким образом они єэто проверили, слетали в будущее?
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26.08.2021 05:54
+2
Чергова маячня. А якщо 5ту зробити? А давайте ще 6сту.
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26.08.2021 02:02
+2
Один человек вакцинировался два раза и заразился ковидом , вакцины не спасли . Дурдом .
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26.08.2021 02:52
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може й так, але пригадалось:
"курите, курите, это всего лишь марихуана"

вдягнув пиджак, пішов за третьою дозою в цілодобовий..... Johnson & Johnson: после дополнительной дозы вакцины количество антител возрастает в 9 раз - Цензор.НЕТ 9095
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26.08.2021 01:46 Відповісти
Вчора зробили вихідний.
А сьогодні вже знову цілий день відпрацьовується повістка.
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26.08.2021 01:56 Відповісти
Чергова маячня. А якщо 5ту зробити? А давайте ще 6сту.
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26.08.2021 02:02 Відповісти
Только в Украину эту прививку вообще не завозят)
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26.08.2021 02:08 Відповісти
Один человек вакцинировался два раза и заразился ковидом , вакцины не спасли . Дурдом .
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26.08.2021 02:52 Відповісти
А одна девочка вакцинировалась три раза, и умерла.
А когда её хоронили - всем, кто вакцинировался, на поминках пришла СМС с числом 666.
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26.08.2021 10:12 Відповісти
Это реальный случай из круга моих знакомых
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02.09.2021 01:23 Відповісти
а после 93563 дозы - в 100500 раз
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26.08.2021 03:59 Відповісти
Интересно, откуда такая уверенность, в стойкости 8 лет? Каким образом они єэто проверили, слетали в будущее?
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26.08.2021 05:54 Відповісти
И если одна доза типа действует 8 лет, зачем колоть вторую?
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26.08.2021 08:05 Відповісти
ну грубо как-то... просто предложить 3 (4,5,6...) дозу. надо проплатить пару страшных новостей, сюжет по ТВ о вымирающих антивакцинаторах... товар нужно продвигать умно! это все таки ваш профильный Бизнес.
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26.08.2021 08:17 Відповісти
У меня всё больше создаётся впечатление, что подобные статьи публикуются на правах рекламы. Ибо по факту ничего общего результат с заявленным почти не имеет.
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26.08.2021 10:26 Відповісти
Это и есть реклама. Самая натуральная
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26.08.2021 13:08 Відповісти
 
 