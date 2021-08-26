Johnson & Johnson: після додаткової дози вакцини кількість антитіл зростає вдев’ятеро

У компанії Johnson & Johnson заявили, що після введення другої дози їхньої однодозової вакцини проти коронавірусу кількість антитіл збільшується вдев’ятеро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Громадське".

У компанії з'ясували, що одна доза їхнього препарату викликає стійкий імунітет до коронавірусу, що зберігається протягом 8 років.

"Нові проміжні дані наших досліджень демонструють, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson викликала швидке та стійке зростання кількості антитіл — у дев'ять разів більше, ніж через 28 днів після щеплення первинною однодозовою вакциною", - йдеться в повідомленні.

Тепер компанія веде консультації з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також профільними регуляторами ЄС та США щодо можливості введення її додаткової дози людям.

Також читайте: Китай просить ВООЗ розслідувати можливий витік COVID-19 з військової бази у США

Поки що регулятори рекомендували почати бустерну ревакцинацію тільки тих людей, яким вводили препарати Pfizer і Moderna.