УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6669 відвідувачів онлайн
Новини Події Захоплення влади в Афганістані
866 5
Афганістан (450) Німеччина (4511) евакуація (1924)

Німеччина евакуювала з Афганістану приблизно 5 тис. осіб, - Міноборони країни

Новини Цензор.НЕТ Події

Німеччина евакуювала з Афганістану приблизно 5 тис. осіб, - Міноборони країни

ФРН вивезла з Афганістану 5 тис. 193 людини.

Про це повідомила сьогодні пресслужба Міноборони країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Загалом від початку місії з евакуації бундесвер перевіз у безпеку 5 тис. 193 людини - лише вчора було евакуйовано 539 осіб", - зазначили в Міноборони ФРН.

Повідомляється, що о 7:15 (8:15 за Києвом) у Кабул із Ташкента, який німці використовують як проміжний пункт для евакуації, стартував черговий рейс військово-транспортного A400M.

Також читайте: Приблизно 1,5 тис. американців залишаються в Афганістані. Встановлюємо зв'язок, - Блінкен

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
😀
показати весь коментар
26.08.2021 10:41 Відповісти
Германия эвакуировала из Афганистана порядка 5 тыс. человек, - Минобороны страны - Цензор.НЕТ 6856
показати весь коментар
26.08.2021 10:56 Відповісти
Кулема, а не Кулеба
показати весь коментар
26.08.2021 11:15 Відповісти
Неуклонно растёт населения Германии. Німеччина евакуювала з Афганістану приблизно 5 тис. осіб, - Міноборони країни - Цензор.НЕТ 3655
Німеччина евакуювала з Афганістану приблизно 5 тис. осіб, - Міноборони країни - Цензор.НЕТ 7797
показати весь коментар
26.08.2021 12:05 Відповісти
Из этих 5193 человек ровно 5193 составляют военнослужащие Бундесфера и посольские служащие.
показати весь коментар
26.08.2021 13:55 Відповісти
 
 