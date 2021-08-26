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Справа Гандзюк: обвинувачені Мангер і Левін залишаються в СІЗО

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Справа Гандзюк: обвинувачені Мангер і Левін залишаються в СІЗО

26 серпня Дніпровський суд Києва продовжив запобіжний захід обвинуваченим у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Мангер і Левін залишаються під вартою до 24 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання суд також розглядав клопотання адвокатів обвинувачених про відведення прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка. За словами адвокатів, Синюк поширював у соціальній мережі Facebook повідомлення спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?", що, на думку захисників, говорить про упередженість щодо учасників кримінального провадження.

Суддя Дніпровського районного суду Юлія Іванина відхилила клопотання захисників. І прокурор Синюк продовжив підтримувати державне обвинувачення у справі.

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Зверей наказать конечно нужно. Но не пишите про Гандзюк "активистка". Она была чиновницей при власти. И занималась перераспределением финансовых потоков под своего шефа Мыколаенко. Отсюда и конфликт с Мангером и его людьми.

Дело Гандзюк: обвиняемые Мангер и Левин остаются в СИЗО - Цензор.НЕТ 5956
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26.08.2021 20:53 Відповісти
а почему всетаки невспомнить с какой политсилой связаны убийцы гандзюк-БЮТ,вот колыбель браконьеров на людей-ЛОЗИНСКИЙ,ПАШИНСКИЙ,САВЧЕНКО, сожитель-англичанин дочери тимошенко,медведчук,-все эти люди убили или хотели убить или причасны к убийствам людей в УКРАИНЕ и за ее границами-НАДО ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
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26.08.2021 21:25 Відповісти
 
 