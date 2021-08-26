Справа Гандзюк: обвинувачені Мангер і Левін залишаються в СІЗО

26 серпня Дніпровський суд Києва продовжив запобіжний захід обвинуваченим у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Мангер і Левін залишаються під вартою до 24 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час засідання суд також розглядав клопотання адвокатів обвинувачених про відведення прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка. За словами адвокатів, Синюк поширював у соціальній мережі Facebook повідомлення спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?", що, на думку захисників, говорить про упередженість щодо учасників кримінального провадження.

Суддя Дніпровського районного суду Юлія Іванина відхилила клопотання захисників. І прокурор Синюк продовжив підтримувати державне обвинувачення у справі.

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