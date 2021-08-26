Дело Гандзюк: обвиняемые Мангер и Левин остаются в СИЗО

26 августа Днепровский суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину и Владиславу Мангер. Мангер и Левин остаются под стражей до 24 октября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания суд также рассматривал ходатайство адвокатов обвиняемых об отводе прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка. По словам адвокатов, Синюк распространял в социальной сети Facebook сообщения сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?", что, по мнению защитников, говорит о предвзятости в отношении участников уголовного производства.

Судья Днепровского районного суда Юлия Иванина отклонила ходатайство защитников. и прокурор Синюк продолжил поддерживать государственное обвинение в деле.

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