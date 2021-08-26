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СИЗО (1352) мера пресечения (356) Мангер (189) Левин Алексей (69)

Дело Гандзюк: обвиняемые Мангер и Левин остаются в СИЗО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Дело Гандзюк: обвиняемые Мангер и Левин остаются в СИЗО

26 августа Днепровский суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину и Владиславу Мангер. Мангер и Левин остаются под стражей до 24 октября 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время заседания суд также рассматривал ходатайство адвокатов обвиняемых об отводе прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка. По словам адвокатов, Синюк распространял в социальной сети Facebook сообщения сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?", что, по мнению защитников, говорит о предвзятости в отношении участников уголовного производства.

Судья Днепровского районного суда Юлия Иванина отклонила ходатайство защитников. и прокурор Синюк продолжил поддерживать государственное обвинение в деле.

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Автор: Ольга Лузан
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Зверей наказать конечно нужно. Но не пишите про Гандзюк "активистка". Она была чиновницей при власти. И занималась перераспределением финансовых потоков под своего шефа Мыколаенко. Отсюда и конфликт с Мангером и его людьми.

Дело Гандзюк: обвиняемые Мангер и Левин остаются в СИЗО - Цензор.НЕТ 5956
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26.08.2021 20:53 Ответить
а почему всетаки невспомнить с какой политсилой связаны убийцы гандзюк-БЮТ,вот колыбель браконьеров на людей-ЛОЗИНСКИЙ,ПАШИНСКИЙ,САВЧЕНКО, сожитель-англичанин дочери тимошенко,медведчук,-все эти люди убили или хотели убить или причасны к убийствам людей в УКРАИНЕ и за ее границами-НАДО ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
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26.08.2021 21:25 Ответить
 
 