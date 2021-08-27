Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морської взаємодії в Чорному морі
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Президент України Володимир Зеленський запропонував Молдові і Румунії приєднатися до посилення військово-морського взаємодії в регіоні Чорного моря, оскільки через активну мілітаризації Криму морське судноплавство і торгівля в регіоні опинилися під загрозою.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив за результатами зустрічі з президентами Республіки Молдова, Румунії та Польщі в Кишиневі.
"Через активну мілітаризацію нашого українського Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство й торгівля в регіоні. Ми маємо разом вирішувати ці сучасні виклики. З цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію за лінією військово-морських сил причорноморських держав. Ми пропонуємо нашим колегам - і Румунії, і Молдові, які мають вихід до Чорного моря, також приєднатися до цієї ініціативи", - заявив Зеленський.
"Давайте об'єднувати наші зусилля, як дружні сусіди, які мають спільне минуле, як партнери, які однаково бачать майбутнє, як дружні та братерські народи, заради успіху наших народів", - додав він.
Крім того, за словами Зеленського, високою залишається військова загроза навколо України.
"Критичним є її рівень з півночі, де Білорусь використовують на сьогодні як додатковий плацдарм агресивних дій. Інші постійні джерела загрози - російські війська в придністровському регіоні Молдови, в Абхазії...", - зазначив президент.
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Молдова - велика чорноморська країна!
І чому спільне будівництво військових кораблів не являється посиленням військово-морського співробітництва? Чому ви взагалі розділяєте питання безпеки Чорного моря на окремі складові, якщо це питання комплексне? Та ж сама Молдова може і не мати флоту військового, але є торговий, є її політична позиція, яка повинна підтримувати нашу щодо чорноморського регіону.
Флот - номинальный. Говорить о нем - глупо.
Впрочем, зебилоиду это объяснять бесполезно.
Краще сидіти в теплій ванні, де у всьому винні інші, а ти такий розумний дивишся на всіх зверху вниз.
Я голосував за Порошенка, я підтримував його на Цензорі, не тому, що я був порохоботом або зараз зеленим, а тому, що я бачу які і хто ідеї підтримує. Мені похрін на прізвища, не похрін на державу. Тобі досить розвішувати ярлики і судити все під одну гребінку, а починати думати башкою.
Где Черное море, а где Молдова?
недорого
київські АНи летять на парад (АН-70, АН-225 "Мрія")
(Київ з піднебесся - уххх!..)
https://www.youtube.com/watch?v=XEAoQbJnsgg&ab_channel=DmytroAntonov
И вот пойми - наш либо малоросс, либо реально думает что совки были правы и такое понятие как "братские народы" - это не полнейший бред?
то же как и Меркель обозвал - мудемуазелью, или мамзелью, как там..
что за мендель ему "спичи" пишет? ибо после первого зашквара писун берется за ухо и выпердаливается нафиг. а у Зели как будто Ердак пишет шоб тот побольше наварнякал бреда.
ладно шо Микрона не обозвал мистером или прости Аллах, джентльменом
на ставках перечікують засуху авіаносці Молдови
зуб даёт?..- зубы-то хоть ещё остались после обещалок найвэлычнишого прездобола?