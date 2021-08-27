Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція
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В одній із квартир у Подільському районі столиці виявили розчленоване тіло жінки. Правоохоронці встановлюють обставини злочину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Сьогодні приблизно об 11:40 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в квартирі свого родича на проспекті Правди він виявив розчленоване тіло жінки.
На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.
Правоохоронці оглянули приміщення, поспілкувалися із заявником та ймовірними свідками, а також продовжують встановлювати обставини злочину та особу жінки, фрагменти тіла якої були виявлені.
Цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.
Будь ласка, зачекайте...
А у випадках із розчленуванням у абсолютній більшості випадків, це випадкові вбивства, які можуть статись із безлічі причин.
Собаку в пальто
Но это же ночь
и Луна и Барбос))
чет стих напомнил в ролике слушал - это как этот Орг... Нстрдмс?
не оч понравился, но Джигурде бы зашел
и это правильно - просто в лучшем случае бы месяцами бегал давать показания.
как писало - баба услышала срач - выбежала, затащила к себе избитого наркомана, а потом мусор сказал - если не выйдет из комы - будешь сидеть. приблизительно так и все знают - нахрен трогать/вмешиваться, себе же хуже будет.
и вроде правильно, но как же обыдлили то всех коммунары то((((
в норм. стране - сразу 100 жителей сбегутся, не думая что могут мусора взять первого встречного с поперечным и посадить. - будут помогать как могут.
Только никто не додумается написать, что дело было в Билой, а не Сквыре, кроме журнашоюх, не знающих географии
У Цензора журналисты которые подешевле, такие и новости, уровень - деревня!
З 1971 року набув назву проспект Правди[1] (також застосовувалося написання проспект «Правди»[2]), на честь центрального органу Комуністичної партії Радянського Союзу газети «Правда»[3].
Шозанах?