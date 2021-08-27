Розчленоване тіло жінки виявили в квартирі у Подільському районі столиці, - Нацполіція

В одній із квартир у Подільському районі столиці виявили розчленоване тіло жінки. Правоохоронці встановлюють обставини злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Сьогодні приблизно об 11:40 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що в квартирі свого родича на проспекті Правди він виявив розчленоване тіло жінки.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, судово-медичний експерт, криміналістична лабораторія та інші профільні служби.

Правоохоронці оглянули приміщення, поспілкувалися із заявником та ймовірними свідками, а також продовжують встановлювати обставини злочину та особу жінки, фрагменти тіла якої були виявлені.

Цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

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