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Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду

Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це повідомляє пресслужба глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президенти обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.

"Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання", – наголосив Зеленський.

Сторони позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.

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Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.

Зеленський також подякував Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до її декларації.

"Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", – зазначив він.

Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.

"Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин", – зазначив Зеленський.
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Топ коментарі
+37
Господи, сохрани Молдову...
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27.08.2021 19:51
+32
Визит в Молдову: Зеленский встретился с Санду - Цензор.НЕТ 4288
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27.08.2021 19:49
+30
не повезло Молдові, не повезло.... звичайно ще є шанс...
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27.08.2021 19:47
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не повезло Молдові, не повезло.... звичайно ще є шанс...
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27.08.2021 19:47 Відповісти
самовлюбленный подлец и негодяй
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27.08.2021 19:50 Відповісти
сумнівні досягнення.
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27.08.2021 19:53 Відповісти
и никто не спросил - "кто" Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 6892
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27.08.2021 20:54 Відповісти
С клованом без шансов, он же приговор.
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27.08.2021 19:53 Відповісти
Та ні, Санду ще в Грузії приструнила.
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27.08.2021 20:11 Відповісти
Рассказал, зачем похищал Чауса?
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27.08.2021 19:47 Відповісти
пишеш - фарбою...це важливе доповнення...
одразу видно, що знаєш чим...проговорився...всьо
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27.08.2021 19:58 Відповісти
«Это преступление было совершено иностранными гражданами, пересекшими государственную границу. Эти граждане уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас также есть записи доказательств на украинском языке», - сказал министр внутренних дел Молдовы Павел Войку.
... Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.
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27.08.2021 20:01 Відповісти
Визит в Молдову: Зеленский встретился с Санду - Цензор.НЕТ 4288
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27.08.2021 19:49 Відповісти
Ні, бо сидить без штанів.
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27.08.2021 20:07 Відповісти
встидається )))))
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27.08.2021 20:31 Відповісти
Господи, сохрани Молдову...
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27.08.2021 19:51 Відповісти
Оно вернулось назад? Туман бы с градом накрыл... с визитом к бульбаку...
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27.08.2021 20:05 Відповісти
Майя Санду поинтересовалась, когда будет показана следующая серия комедии "Судья Чаус"?
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27.08.2021 19:57 Відповісти
Зеленский объединяет усилия Грузии,Молдовы ,Украины для совместного тарана НАТО и ЕС ,которые заглядывают в рот кремлевскому подонку и заискивают перед ним и торгуют с ним на десятки и сотни миллиардов долларов,спонсируя оккупацию и войну против нашей страны. ,Молдавии,Грузии.Позиция Германии,Франции ,Италии и других стран крайне двулична.Особенно смешна позиция Австрии.Бывший президент Австрии за коррупцию получил очень страшный срок.Аж 15 месяцев условно.
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27.08.2021 19:59 Відповісти
Зеленский обьединяет - уже смешно. Оно косяк на троих разве что может пыхнуть, но сомневаюсь , что у других странах президенты тоже наркоманы
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27.08.2021 20:10 Відповісти
И лайкнуло тебе, зепилу, такие же пятицентовые ляди
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27.08.2021 20:12 Відповісти
Как там Беня поживает? А то его ждут в Штатах еще больше, чем Нелоха.
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27.08.2021 20:18 Відповісти
Мне Беня -до лампады,но добробаты он снаряжал,а не Порошенко,Днепр он со своей командой отстояли гораздо лучше ,чем Донецк и Луганск и Харьков..Дальнейшие действия мне менее наглядны.Но США я доверяю больше ,чем папередникам..Поэтому если США говорят,что Коломойский-вор,я им доверяю на 110%.
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27.08.2021 20:57 Відповісти
Ну так это ж Нелох предоставил Бене целую Украину в качестве убежища и на откуп. А то папика обижают в США, Европе и даже Израэле.
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27.08.2021 21:00 Відповісти
Бєня перепродавав солярку по завищеним цінам.
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27.08.2021 21:13 Відповісти
Молдавии?))) Ну ну...
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27.08.2021 20:50 Відповісти
Так 2 мирова я в помощь))))
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27.08.2021 20:53 Відповісти
Все эти бараны типа Бигусы, Гнапы и прочие Лещенки поднимут рейтинг Зелемойских Кучмы.... Визит в Молдову: Зеленский встретился с Санду - Цензор.НЕТ 6845до 173 %
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27.08.2021 20:00 Відповісти
Визит в Молдову: Зеленский встретился с Санду - Цензор.НЕТ 5549
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27.08.2021 20:04 Відповісти
Набрався натхнення у фуйла.
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27.08.2021 20:35 Відповісти
Борьба с Олихархатом Леонид Данилыча продолжается.... Визит в Молдову: Зеленский встретился с Санду - Цензор.НЕТ 3774Лапшисты ,следующий шаг...поднять пенсии старикам до 25 000,типа докторам учителям зарплаты...держите карман шире Визит в Молдову: Зеленский встретился с Санду - Цензор.НЕТ 5960
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27.08.2021 20:04 Відповісти
зе-чмо привезло чауса?
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27.08.2021 20:12 Відповісти
Може назад не долетить..
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27.08.2021 20:12 Відповісти
туда еле долетел... надежда как бы есть)))
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27.08.2021 20:34 Відповісти
Я вам ничего не должен,я обосрался,я ухожу...типа алкаш Ельцин Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 7167
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27.08.2021 20:15 Відповісти
Я между прочим проконсультировался с адвокатом,который детально объяснил решение Суда в Германии Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 3546 Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 9460и чем это грозит РАБссии...
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27.08.2021 20:26 Відповісти
"Не правда ли, славно, что кто-то пошел за вином?.." (с)
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27.08.2021 20:32 Відповісти
- ой... шо вы там прячете за прєлестный фингал? споткнулись?
- не...с Санду встретились ))))
Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 4561

...
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27.08.2021 20:33 Відповісти
Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 602
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27.08.2021 21:42 Відповісти
На РАБссии упал очередной самолет,но не в Астрахани а в Перми...
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27.08.2021 20:33 Відповісти
Шаман Габышев против МПЦ! И пока он рулит!МКС сделал решетом.,Авиация рассыпается,пожары не тушатся..Мой респект шаману Габышеву.! Кремлевский маньяк все зубы истер.
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27.08.2021 21:01 Відповісти
Зона Вранча напружилась ...
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27.08.2021 20:34 Відповісти
грузинка його ще в батумі послала, Санду в той же день але пізніше. Щось Єрмака не видно. Невже не прибув. А виявляється поци закрили півтора року назад залізницю і перестали продавати електроенергію до Молдови. І все тишком нишком. Ясна річ, що таку блокаду ввів Козак а Чаус попав під роздачу і залишився без штанів. А поц вимушено поїхав бо перед америкосами за такі проделки обпісяється.та хто там вірить сватам.
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27.08.2021 20:45 Відповісти
размахивал членом и искал рояль...
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27.08.2021 20:49 Відповісти
в Кишеневе у зеленого клоуна с президентом состоялся очень предметный и теплый разговор:
- Когда вернешь Чауса, мерзавец, - спросила Майя сходу.
- Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования, - типа не заметив вопроса ответил зеленый членограй.
- Чауса верни, клоун, об этом похищении уже и Вашингтон и Лондон оповещен.
- Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах, - сделав вид, что не услышал вопроса ответил сын мамы Римы...
- Эй, ты хоть понимаешь о чем я тебя спрашиваю??
- Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов в наших наших дружеских отношениях, - ответил "величайший лидер современности" и дико завращал глазенками ... его организм требовал новой порции "вдохновения"... и пусть весь мир подождет...
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27.08.2021 20:51 Відповісти
А что разве Санду покровительница беглых корупционеров нелегалов ? Как же порохоботы сильно переживают за гниду судейскую ... или не даром вывозили и прятали???
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27.08.2021 21:00 Відповісти
ЗЕленое, не включай зеленого дурака...давно известно, что покровители коррупционеров сидят в ОПУ, торгуют должностями через брата дЕрьмака, поставляют щебень для "вэлыкого крадивныцтва" на сотни миллионов долларов через фирму-прокладку родича Юзика, отмывают миллионы долларов, продавая свое сериальное кино-лайно в Рашку через подставные фирмы и при этом не платят ни копейки налогов в Украине, а потом финансируют таких вот ЗЕленых тролей, как Анна Федонюк 75394ec3 которрые типа не понимают, что выкрав Чауса с территории партнера и союзника Украины - Молдовы и спарятав его хз где, ЗЕленые "новые лица" нарушили сразу несколько законов, в том числе уголовных, как Молдовы, так и Украины...
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27.08.2021 21:21 Відповісти
Чекайте у Кишиневі сніг... або землетрус...
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27.08.2021 20:53 Відповісти
скоріше ЗЕлетрус Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 8756
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27.08.2021 21:22 Відповісти
Та якби ж то..!
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27.08.2021 23:13 Відповісти
З якими очима він поїхав туди після епопеї з Чаусом. Паскуда. У людини абсолютно відсутнє почуття честі і гідності. Хрен з ним, але ж він позорить Україну...
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27.08.2021 21:13 Відповісти
Ви не розумієте - магорич за Чауса повіз. Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 9236
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27.08.2021 22:05 Відповісти
дурне поiхало в турне...бiдоносна шмаркля...
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27.08.2021 21:53 Відповісти
Щось фото мало. Бідненько якось ...
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27.08.2021 22:04 Відповісти
Ох а охраны сколько. Что шмаркля напившоста боишься что Санду за углом грохнет тебя? Ну такое недоразвитое существо 1.5 -метровое может случайно и ребёнок убить.
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27.08.2021 22:13 Відповісти
Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 7921

Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду - Цензор.НЕТ 8566
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27.08.2021 22:40 Відповісти
А таки гарна дівка!
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27.08.2021 23:14 Відповісти
Noroc! ))))))))))))))))))))))))))))))
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28.08.2021 01:21 Відповісти
Санду, судя по статье, молчала - ей в падлу с клованом общаться было ...
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28.08.2021 05:57 Відповісти
 
 