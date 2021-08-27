Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду.
Про це повідомляє пресслужба глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.
Президенти обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці, зокрема щодо реалізації інфраструктурних проєктів.
"Відносини України та Молдови мають величезний потенціал, і сьогодні нам треба максимально сконцентрувати зусилля для його використання", – наголосив Зеленський.
Сторони позитивно оцінили роботу, проведену сторонами в межах реалізації проекту будівництва прикордонного мостового переходу через Дністер на українсько-молдовському державному кордоні.
Крім того, глави держав обговорили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок постачання електричної енергії.
Зеленський також подякував Санду за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до її декларації.
"Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах. Ваша особиста участь у саміті Кримської платформи ще раз підтвердила цю позицію та продемонструвала наші спільні прагнення протистояти зовнішньому тиску", – зазначив він.
Лідери наголосили на необхідності подальшої тісної співпраці у форматі "Асоційованого тріо" для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, як це передбачено відповідними угодами про асоціацію, а також для просування нових можливостей у межах Східного партнерства.
"Ми вважаємо, що в нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин", – зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
одразу видно, що знаєш чим...проговорився...всьо
... Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.
- не...с Санду встретились ))))
...
- Когда вернешь Чауса, мерзавец, - спросила Майя сходу.
- Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования, - типа не заметив вопроса ответил зеленый членограй.
- Чауса верни, клоун, об этом похищении уже и Вашингтон и Лондон оповещен.
- Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах, - сделав вид, что не услышал вопроса ответил сын мамы Римы...
- Эй, ты хоть понимаешь о чем я тебя спрашиваю??
- Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов в наших наших дружеских отношениях, - ответил "величайший лидер современности" и дико завращал глазенками ... его организм требовал новой порции "вдохновения"... и пусть весь мир подождет...