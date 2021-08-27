Визит в Молдову: Зеленский встретился с Санду
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Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Кишиневе с президентом Молдовы Майей Санду.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, информирует Цензор.НЕТ.
Президенты обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в частности реализацию инфраструктурных проектов.
"Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования", - подчеркнул Зеленский.
Стороны положительно оценили работу, проведенную в рамках реализации проекта строительства пограничного мостового перехода через Днестр на украинско-молдавской государственной границе.
Кроме того, главы государств обсудили вопросы возвращения украинских энергетических компаний на молдавский рынок поставки электрической энергии.
Зеленский также поблагодарил Санду за участие в саммите Крымской платформы и присоединение к его декларации.
"Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах. Ваше личное участие в саммите Крымской платформы еще раз подтвердило эту позицию и продемонстрировала наши общие стремления противостоять внешнему давлению", - отметил он.
Лидеры подчеркнули необходимость дальнейшего тесного сотрудничества в формате "Ассоциированного трио" для углубления политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, как это предусмотрено соответствующими соглашениями об ассоциации, а также для продвижения новых возможностей в рамках Восточного партнерства.
"Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов наших дружеских отношений", - подчеркнул Зеленский.
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одразу видно, що знаєш чим...проговорився...всьо
... Министерство иностранных дел Молдовы направило ноту посольству Украины в Кишиневе из-за похищения судьи Николая Чауса, в которой просит снять иммунитет с военного атташе украинского посольства.
- не...с Санду встретились ))))
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- Когда вернешь Чауса, мерзавец, - спросила Майя сходу.
- Отношения Украины и Молдовы имеют огромный потенциал, и сегодня нам надо максимально сконцентрировать усилия для его использования, - типа не заметив вопроса ответил зеленый членограй.
- Чауса верни, клоун, об этом похищении уже и Вашингтон и Лондон оповещен.
- Как и ранее, Украина и Молдова взаимно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга в международно признанных границах, - сделав вид, что не услышал вопроса ответил сын мамы Римы...
- Эй, ты хоть понимаешь о чем я тебя спрашиваю??
- Мы считаем, что у нас не может быть никаких вопросов в наших наших дружеских отношениях, - ответил "величайший лидер современности" и дико завращал глазенками ... его организм требовал новой порции "вдохновения"... и пусть весь мир подождет...