Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді
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Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") закликав штрафувати українців за маски на підборідді і використання пластикових щитків як за порушення карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, свою заяву він опублікував у фейсбуці.
"Маска на підборідді, пластиковий щиток дорівнюють відсутності маски. Прийшов час для Нацполіції і Держпраці згадати про вимоги законодавства і посилити контроль за дотриманням маскового режиму", - написав він.
Радуцький зазначив, що сьогодні в Україні встановлено два епідемічні антирекорди: виявлено 2 тис. інфікованих коронавірусом і зафіксовано 66 летальних випадків - це найбільші показники від початку червня.
"Одна з причин стрімкого погіршення епідситуації - ігнорування карантину. Ми бачимо дедалі більше людей у транспорті, магазинах і інших приміщеннях з маскою на підборідді або взагалі без масок. Офіціанти, касири, адміністратори останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс", - написав Радуцький.
Голова профільного комітету Ради, посилаючись на вчених, запевнив, що щитки не є альтернативою медичним маскам.
"Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрямок руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією", - пояснив він.
Крім того, зазначив нардеп, частина людей вже пройшли повний курс вакцинації і вважають, що на них обмеження не поширюються, але законодавство однакове для всіх.
Будь ласка, зачекайте...
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Не, ну а что? Вот видел видосик с его конференции, так он штаны носит чуть ниже обычного. И прибор соответствующий есть. Наверняка есть.
А вдруг?
У нас полная обеспеченность больниц лекарствами? Нет. А ведь я плачу налоги а у государства передо мной есть обязательства.
У нас что, хватает мест в больницах? Отчеты ВОЗ Вам в помощь, законодательство о социальной инфраструктуре и критическое/аналитическое мышление в комплекте.
А Вы хотите локдаун? Вам мало ограничения Ваших прав?
И да. А почему когда Вы болеете сердечно-сосудистыми или онко- заболеваниями, от которых гибнет в разы больше чем от ковида - не требуете запретить скажем ВСЕ канцерогены. Начать с бензина в авто, ибо выхлопные газы их содержат? А только начинаете ныть про недостаток лекарств, мест в больницах - когда туда попадете с вышеуказанными проблемами?