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Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") закликав штрафувати українців за маски на підборідді і використання пластикових щитків як за порушення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, свою заяву він опублікував у фейсбуці.

"Маска на підборідді, пластиковий щиток дорівнюють відсутності маски. Прийшов час для Нацполіції і Держпраці згадати про вимоги законодавства і посилити контроль за дотриманням маскового режиму", - написав він.

Радуцький зазначив, що сьогодні в Україні встановлено два епідемічні антирекорди: виявлено 2 тис. інфікованих коронавірусом і зафіксовано 66 летальних випадків - це найбільші показники від початку червня.

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"Одна з причин стрімкого погіршення епідситуації - ігнорування карантину. Ми бачимо дедалі більше людей у транспорті, магазинах і інших приміщеннях з маскою на підборідді або взагалі без масок. Офіціанти, касири, адміністратори останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс", - написав Радуцький.

Голова профільного комітету Ради, посилаючись на вчених, запевнив, що щитки не є альтернативою медичним маскам.

"Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрямок руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією", - пояснив він.

Крім того, зазначив нардеп, частина людей вже пройшли повний курс вакцинації і вважають, що на них обмеження не поширюються, але законодавство однакове для всіх.
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Топ коментарі
+44
Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке

Миша, иди на.уй. Встревоженный ты наш. Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке - Цензор.НЕТ 9220
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27.08.2021 23:59
+28
Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді - Цензор.НЕТ 8425
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28.08.2021 00:02
+25
Маска, не закрывающая и рот, и нос = отсутствие маски. По факту.
Вне зависимости от отношения к персоне радуцкого.
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27.08.2021 23:59
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я знаю что не освобождает, потому и идут они на хрен
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28.08.2021 22:40 Відповісти
В стойло, сукины дети!
)
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28.08.2021 10:47 Відповісти
крадуцкий...а надо ли штрафовать тех кто ковидные деньги укатал (в лучшем случае) в асфальт ????
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28.08.2021 10:49 Відповісти
По сути штрафовать можно за ношение на подбородке, за ношение ниже носа, за ношение полностью на лице но при наличии бакенбардов, усов, бороды, трехдневной щетины, волос под маской и т.д. ( и это не шутка, потому что наличие масок в этом случае равна "0") Вопрос в другом, кто у нас это будет делать.., следить, штрафовать.. У нас за частую люди вообще без масок или с маской надетой на руку (95%). Опять все ограничится сотрясанием воздуха как и разговоры о "бесплатном" лечении ковида или запретом курения на лестничных клетках и соблюдения тишины после 22,00. Смешно.
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28.08.2021 11:32 Відповісти
Все эти штрафы легко оспариваются в суде. Просто потому что эти ограничения могут вводиться только при ВП или ЧП. А их нет.
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28.08.2021 11:45 Відповісти
Осень обещает быть горячей! Может, ковид-19 ее как-то охладит?
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28.08.2021 11:41 Відповісти
А я призываю арестовать этого идиота за изнасилование.
Не, ну а что? Вот видел видосик с его конференции, так он штаны носит чуть ниже обычного. И прибор соответствующий есть. Наверняка есть.
А вдруг?
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28.08.2021 11:45 Відповісти
У нас вже кілька місяців ніхто не носить маски - одягають лише в супермаркетах та тролейбусах. Вкрай рідко можна побачити людину в масці на вулиці. Всім на все начхати, поки самі не захворіють, а тоді починається ниття, що не забезпечують ліками, мало місць в лікарнях, не хочемо локдауну і т.п.
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28.08.2021 12:29 Відповісти
А что не так?
У нас полная обеспеченность больниц лекарствами? Нет. А ведь я плачу налоги а у государства передо мной есть обязательства.
У нас что, хватает мест в больницах? Отчеты ВОЗ Вам в помощь, законодательство о социальной инфраструктуре и критическое/аналитическое мышление в комплекте.
А Вы хотите локдаун? Вам мало ограничения Ваших прав?
И да. А почему когда Вы болеете сердечно-сосудистыми или онко- заболеваниями, от которых гибнет в разы больше чем от ковида - не требуете запретить скажем ВСЕ канцерогены. Начать с бензина в авто, ибо выхлопные газы их содержат? А только начинаете ныть про недостаток лекарств, мест в больницах - когда туда попадете с вышеуказанными проблемами?
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28.08.2021 13:29 Відповісти
Сам то поглянь в дзеркало. Щелепа в основі без маски тільки на камеру.....
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28.08.2021 14:46 Відповісти
маски это хорошо, а вот крадуцкого повесить на берёзе это лучше
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29.08.2021 08:05 Відповісти
Это же чмо в магазин не ходит, на работу в трамвае не ездит...Пусть в машинке своей отключит климат систему и поедет в маске...а ментам ловить и штрафовать
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30.08.2021 08:19 Відповісти
Є цікава залежність: як тільки почали носити маски на бородах, статистика полізла угору.
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30.08.2021 11:46 Відповісти
Идите колитесь
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11.09.2021 23:12 Відповісти
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