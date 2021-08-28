Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький ("Слуга народу") закликав штрафувати українців за маски на підборідді і використання пластикових щитків як за порушення карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, свою заяву він опублікував у фейсбуці.

"Маска на підборідді, пластиковий щиток дорівнюють відсутності маски. Прийшов час для Нацполіції і Держпраці згадати про вимоги законодавства і посилити контроль за дотриманням маскового режиму", - написав він.

Радуцький зазначив, що сьогодні в Україні встановлено два епідемічні антирекорди: виявлено 2 тис. інфікованих коронавірусом і зафіксовано 66 летальних випадків - це найбільші показники від початку червня.

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"Одна з причин стрімкого погіршення епідситуації - ігнорування карантину. Ми бачимо дедалі більше людей у транспорті, магазинах і інших приміщеннях з маскою на підборідді або взагалі без масок. Офіціанти, касири, адміністратори останнім часом замість масок почали використовувати захисні щитки, які прикривають рот і ніс", - написав Радуцький.

Голова профільного комітету Ради, посилаючись на вчених, запевнив, що щитки не є альтернативою медичним маскам.

"Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрямок руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією", - пояснив він.

Крім того, зазначив нардеп, частина людей вже пройшли повний курс вакцинації і вважають, що на них обмеження не поширюються, але законодавство однакове для всіх.