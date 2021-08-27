Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке
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Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ("Слуга народа") призвал штрафовать украинцев за маски на подбородке и использование пластиковых щитков как за нарушение карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, свое заявление он опубликовал в Фейсбуке.
"Маска на подбородке, пластиковый щиток равны отсутствию маски. Пришло время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", – написал он.
Радуцкий отметил, что сегодня в Украине установлены два эпидемических антирекорда: выявлено 2 тыс. инфицированных коронавирусом и зафиксировано 66 летальных случаев – это наибольшие показатели с начала июня.
"Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации – игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок. Официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос", – написал Радуцкий.
Глава профильного комитета Рады, ссылаясь на ученых, заверил, что щитки не являются альтернативой медицинским маскам.
"Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией", – пояснил он.
Кроме того, отметил нардеп, часть людей уже прошли полный курс вакцинации и считают, что на них ограничения не распространяются, но законодательство одинаково для всех.
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Не, ну а что? Вот видел видосик с его конференции, так он штаны носит чуть ниже обычного. И прибор соответствующий есть. Наверняка есть.
А вдруг?
У нас полная обеспеченность больниц лекарствами? Нет. А ведь я плачу налоги а у государства передо мной есть обязательства.
У нас что, хватает мест в больницах? Отчеты ВОЗ Вам в помощь, законодательство о социальной инфраструктуре и критическое/аналитическое мышление в комплекте.
А Вы хотите локдаун? Вам мало ограничения Ваших прав?
И да. А почему когда Вы болеете сердечно-сосудистыми или онко- заболеваниями, от которых гибнет в разы больше чем от ковида - не требуете запретить скажем ВСЕ канцерогены. Начать с бензина в авто, ибо выхлопные газы их содержат? А только начинаете ныть про недостаток лекарств, мест в больницах - когда туда попадете с вышеуказанными проблемами?