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Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий ("Слуга народа") призвал штрафовать украинцев за маски на подбородке и использование пластиковых щитков как за нарушение карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, свое заявление он опубликовал в Фейсбуке.

"Маска на подбородке, пластиковый щиток равны отсутствию маски. Пришло время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", – написал он.

Радуцкий отметил, что сегодня в Украине установлены два эпидемических антирекорда: выявлено 2 тыс. инфицированных коронавирусом и зафиксировано 66 летальных случаев – это наибольшие показатели с начала июня.

"Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации – игнорирование карантина. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок. Официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, которые прикрывают рот и нос", – написал Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масочный режим могут отменить только тогда, когда будет вакцинирована большая часть населения, - главный санврач Кузин

Глава профильного комитета Рады, ссылаясь на ученых, заверил, что щитки не являются альтернативой медицинским маскам.

"Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией", – пояснил он.

Кроме того, отметил нардеп, часть людей уже прошли полный курс вакцинации и считают, что на них ограничения не распространяются, но законодательство одинаково для всех.

Также читайте: Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+44
Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке

Миша, иди на.уй. Встревоженный ты наш. Радуцкий призвал штрафовать украинцев за ношение масок на подбородке - Цензор.НЕТ 9220
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27.08.2021 23:59
+28
Радуцький закликав штрафувати українців за носіння масок на підборідді - Цензор.НЕТ 8425
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28.08.2021 00:02
+25
Маска, не закрывающая и рот, и нос = отсутствие маски. По факту.
Вне зависимости от отношения к персоне радуцкого.
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27.08.2021 23:59
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я знаю что не освобождает, потому и идут они на хрен
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28.08.2021 22:40 Ответить
В стойло, сукины дети!
)
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28.08.2021 10:47 Ответить
крадуцкий...а надо ли штрафовать тех кто ковидные деньги укатал (в лучшем случае) в асфальт ????
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28.08.2021 10:49 Ответить
По сути штрафовать можно за ношение на подбородке, за ношение ниже носа, за ношение полностью на лице но при наличии бакенбардов, усов, бороды, трехдневной щетины, волос под маской и т.д. ( и это не шутка, потому что наличие масок в этом случае равна "0") Вопрос в другом, кто у нас это будет делать.., следить, штрафовать.. У нас за частую люди вообще без масок или с маской надетой на руку (95%). Опять все ограничится сотрясанием воздуха как и разговоры о "бесплатном" лечении ковида или запретом курения на лестничных клетках и соблюдения тишины после 22,00. Смешно.
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28.08.2021 11:32 Ответить
Все эти штрафы легко оспариваются в суде. Просто потому что эти ограничения могут вводиться только при ВП или ЧП. А их нет.
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28.08.2021 11:45 Ответить
Осень обещает быть горячей! Может, ковид-19 ее как-то охладит?
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28.08.2021 11:41 Ответить
А я призываю арестовать этого идиота за изнасилование.
Не, ну а что? Вот видел видосик с его конференции, так он штаны носит чуть ниже обычного. И прибор соответствующий есть. Наверняка есть.
А вдруг?
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28.08.2021 11:45 Ответить
У нас вже кілька місяців ніхто не носить маски - одягають лише в супермаркетах та тролейбусах. Вкрай рідко можна побачити людину в масці на вулиці. Всім на все начхати, поки самі не захворіють, а тоді починається ниття, що не забезпечують ліками, мало місць в лікарнях, не хочемо локдауну і т.п.
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28.08.2021 12:29 Ответить
А что не так?
У нас полная обеспеченность больниц лекарствами? Нет. А ведь я плачу налоги а у государства передо мной есть обязательства.
У нас что, хватает мест в больницах? Отчеты ВОЗ Вам в помощь, законодательство о социальной инфраструктуре и критическое/аналитическое мышление в комплекте.
А Вы хотите локдаун? Вам мало ограничения Ваших прав?
И да. А почему когда Вы болеете сердечно-сосудистыми или онко- заболеваниями, от которых гибнет в разы больше чем от ковида - не требуете запретить скажем ВСЕ канцерогены. Начать с бензина в авто, ибо выхлопные газы их содержат? А только начинаете ныть про недостаток лекарств, мест в больницах - когда туда попадете с вышеуказанными проблемами?
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28.08.2021 13:29 Ответить
Сам то поглянь в дзеркало. Щелепа в основі без маски тільки на камеру.....
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28.08.2021 14:46 Ответить
маски это хорошо, а вот крадуцкого повесить на берёзе это лучше
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29.08.2021 08:05 Ответить
Это же чмо в магазин не ходит, на работу в трамвае не ездит...Пусть в машинке своей отключит климат систему и поедет в маске...а ментам ловить и штрафовать
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30.08.2021 08:19 Ответить
Є цікава залежність: як тільки почали носити маски на бородах, статистика полізла угору.
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30.08.2021 11:46 Ответить
Идите колитесь
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11.09.2021 23:12 Ответить
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