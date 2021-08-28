Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо
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На Паралімпійських іграх у Токіо відбулися змагання у плаванні серед чоловіків. Плавець Євген Богодайко приніс Україні чергову медаль найвищої проби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише sport.ua
Український спортсмен Євген Богодайко став найкращим на дистанції 100 метрів брасом. 27-річний спортсмен показав результат 1:20.13. Інший українець Андрій Трусов у фінальному запливі став сьомим.
Топ коментарі
+15 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар28.08.2021 11:47
+13 какая разніца
показати весь коментар28.08.2021 11:57
+9 Ирина Филь
показати весь коментар28.08.2021 12:00
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