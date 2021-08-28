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Паралімпіада (159) плавання (80)

Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

На Паралімпійських іграх у Токіо відбулися змагання у плаванні серед чоловіків. Плавець Євген Богодайко приніс Україні чергову медаль найвищої проби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише sport.ua

Український спортсмен Євген Богодайко став найкращим на дистанції 100 метрів брасом. 27-річний спортсмен показав результат 1:20.13. Інший українець Андрій Трусов у фінальному запливі став сьомим.

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Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо 01
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Топ коментарі
+15
ВІТАЄМО !!!
Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3854

букет з дільфініумами для Переможця ..
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28.08.2021 11:47
+13
28 медаль! Іще одне золото у плаванні. Вітаємо, Максим Крипак

Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5376
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28.08.2021 11:57
+9
Молодец! Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7192 Поздравляем!
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28.08.2021 12:00
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ВІТАЄМО !!!
Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3854

букет з дільфініумами для Переможця ..
показати весь коментар
28.08.2021 11:47 Відповісти
28 медаль! Іще одне золото у плаванні. Вітаємо, Максим Крипак

Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5376
показати весь коментар
28.08.2021 11:57 Відповісти
Ох наші параолімпійці рвуть і мєчуть Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 6582
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28.08.2021 11:57 Відповісти
может дебилу ноги отрезать и на олимпиаду за золотом? хоть что то для страны!
Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7097
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28.08.2021 13:26 Відповісти
Молодец! Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7192 Поздравляем!
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28.08.2021 12:00 Відповісти
Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8881
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28.08.2021 12:00 Відповісти
МОЛОДЧИНА!
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28.08.2021 12:02 Відповісти
Наші вітат=ння !!! Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 284
Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3314
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28.08.2021 12:21 Відповісти
Вопрос. Почему олимпийцы так не жгли?
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28.08.2021 12:29 Відповісти
у этих ребят может быть это единственный шанс в жизни получить туже квартиру, в отличие от здоровых людей, ну и поддерживают их в Украине тоже очень сильно. Вот и стараются Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2052
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28.08.2021 12:57 Відповісти
Тому, що вони (в основному) інваліди розумової праці.
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28.08.2021 13:01 Відповісти
Вырвал, посмотрите разрыв 0,06 секунды Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4240
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28.08.2021 12:40 Відповісти
Молодці наші параолімпійці ! І як не згадати "Вбити дракона " Є .Шварца : "І запам"ятай - як би не закінчився твій бій - ти вже переміг !"
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28.08.2021 13:12 Відповісти
зараз наших параолімпійців привітає Зе-чучело
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28.08.2021 13:39 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!
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28.08.2021 15:21 Відповісти
Давно говорю що паралимпийців необхідно поміняти місцями з олімпійцям. Ці люди на відміну від тих знають що таке біль та потреба. Тому і такі результати. Вітаю всіх учасників та переможців від всієї душі.
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28.08.2021 18:11 Відповісти
Параолімпійців. Вибачте за планшетну підставу
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28.08.2021 18:12 Відповісти
Я очень люблю смотреть за разными спортивными событиями, но сама не люблю заниматься спортом, мне по душе играть в азартные игры казино с минимальными депозитами таблица казиношек от 50 рублей отличный вариант для начинающего игрока, ведь при минимальном депозите можно лучше научится играть.
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12.10.2021 12:31 Відповісти
 
 