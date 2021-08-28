Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио
Новости Цензор.НЕТ Спорт
На Паралимпийских играх в Токио прошли соревнования в плавании среди мужчин. Пловец Евгений Богодайко принес Украине очередную медаль высшей пробы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет sport.ua
Украинский спортсмен Евгений Богодайко стал лучшим на дистанции 100 метров брассом. 27-летний спортсмен показал результат 01: 20.13. Другой украинец Андрей Трусов в финальном заплыве стал седьмым.
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+15 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий28.08.2021 11:47
+13 какая разніца
показать весь комментарий28.08.2021 11:57
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