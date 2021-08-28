Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

На Паралимпийских играх в Токио прошли соревнования в плавании среди мужчин. Пловец Евгений Богодайко принес Украине очередную медаль высшей пробы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет sport.ua





Украинский спортсмен Евгений Богодайко стал лучшим на дистанции 100 метров брассом. 27-летний спортсмен показал результат 01: 20.13. Другой украинец Андрей Трусов в финальном заплыве стал седьмым.

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