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Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

На Паралимпийских играх в Токио прошли соревнования в плавании среди мужчин. Пловец Евгений Богодайко принес Украине очередную медаль высшей пробы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет sport.ua

Украинский спортсмен Евгений Богодайко стал лучшим на дистанции 100 метров брассом. 27-летний спортсмен показал результат 01: 20.13. Другой украинец Андрей Трусов в финальном заплыве стал седьмым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские спортсмены за пятницу взяли на Паралимпиаде 13 медалей

Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио 01
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Топ комментарии
+15
ВІТАЄМО !!!
Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3854

букет з дільфініумами для Переможця ..
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28.08.2021 11:47
+13
28 медаль! Іще одне золото у плаванні. Вітаємо, Максим Крипак

Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5376
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28.08.2021 11:57
+9
Молодец! Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7192 Поздравляем!
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28.08.2021 12:00
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ВІТАЄМО !!!
Пловец Богодайко завоевал золото в плавании на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 3854

букет з дільфініумами для Переможця ..
показать весь комментарий
28.08.2021 11:47 Ответить
28 медаль! Іще одне золото у плаванні. Вітаємо, Максим Крипак

Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 5376
показать весь комментарий
28.08.2021 11:57 Ответить
Ох наші параолімпійці рвуть і мєчуть Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 6582
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28.08.2021 11:57 Ответить
может дебилу ноги отрезать и на олимпиаду за золотом? хоть что то для страны!
Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7097
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28.08.2021 13:26 Ответить
Молодец! Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7192 Поздравляем!
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28.08.2021 12:00 Ответить
Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8881
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28.08.2021 12:00 Ответить
МОЛОДЧИНА!
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28.08.2021 12:02 Ответить
Наші вітат=ння !!! Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 284
Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3314
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28.08.2021 12:21 Ответить
Вопрос. Почему олимпийцы так не жгли?
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28.08.2021 12:29 Ответить
у этих ребят может быть это единственный шанс в жизни получить туже квартиру, в отличие от здоровых людей, ну и поддерживают их в Украине тоже очень сильно. Вот и стараются Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2052
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28.08.2021 12:57 Ответить
Тому, що вони (в основному) інваліди розумової праці.
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28.08.2021 13:01 Ответить
Вырвал, посмотрите разрыв 0,06 секунды Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 4240
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28.08.2021 12:40 Ответить
Молодці наші параолімпійці ! І як не згадати "Вбити дракона " Є .Шварца : "І запам"ятай - як би не закінчився твій бій - ти вже переміг !"
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28.08.2021 13:12 Ответить
зараз наших параолімпійців привітає Зе-чучело
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28.08.2021 13:39 Ответить
МОЛОДЕЦЬ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!
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28.08.2021 15:21 Ответить
Давно говорю що паралимпийців необхідно поміняти місцями з олімпійцям. Ці люди на відміну від тих знають що таке біль та потреба. Тому і такі результати. Вітаю всіх учасників та переможців від всієї душі.
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28.08.2021 18:11 Ответить
Параолімпійців. Вибачте за планшетну підставу
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28.08.2021 18:12 Ответить
Я очень люблю смотреть за разными спортивными событиями, но сама не люблю заниматься спортом, мне по душе играть в азартные игры казино с минимальными депозитами таблица казиношек от 50 рублей отличный вариант для начинающего игрока, ведь при минимальном депозите можно лучше научится играть.
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12.10.2021 12:31 Ответить
 
 