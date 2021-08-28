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Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК

Українська збірна за четвертий день Паралімпійських ігор у Токіо здобула дюжину медалей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, золото отримали плавці: Євгеній Богодайко (100 метрів брасом), Максим Крипак (100 метрів вільним стилем), Михайло Сербін (100 метрів на спині), Денис Дубров (200 метрів комплексом) і  Єлизавета Мерешко(100 метрів брасом).

Ще четверо паралімпійців вибороли чотири срібні медалі: Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас - S11), Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас - А), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F12), Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг, клас - B2).

Дзюдоїст Руфат Магомедов завоював бронзу в категорії "до 73 кілограмів", а Іван Май і Максим Ніколенко - з настільного тенісу.

Також читайте: Плавець Богодайко виборов золото у плаванні на Паралімпіаді в Токіо
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Топ коментарі
+14
круто
Паралимпийские игры - 2020 в Токио 24 августа 2021 г. - 5 сентября 2021 г.

Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 6731
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28.08.2021 21:57
+13
Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 3274

Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 2290
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28.08.2021 22:00
+7
Оце прочитав та думаю - хто тупіший: ***** чи цей придурок? Коли підчепив від повій і придумуєш відмазки для дружини. Сифіліс, на думку цього дебіла, поширюється повітряно-крапельним шляхом. Ох вже ці поляки))

Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 2469
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28.08.2021 22:05
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та вони що, охреніли там чи шо ! Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 7286
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28.08.2021 21:57 Відповісти
Оце прочитав та думаю - хто тупіший: ***** чи цей придурок? Коли підчепив від повій і придумуєш відмазки для дружини. Сифіліс, на думку цього дебіла, поширюється повітряно-крапельним шляхом. Ох вже ці поляки))

Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 2469
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28.08.2021 22:05 Відповісти
Он что, охренел окончательно?
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29.08.2021 07:34 Відповісти
круто
Паралимпийские игры - 2020 в Токио 24 августа 2021 г. - 5 сентября 2021 г.

Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 6731
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28.08.2021 21:57 Відповісти
В следующий раз будем этих на Олимпиаду отправлять. У них лучше получается.
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28.08.2021 21:58 Відповісти
У столиці Японії Токіо проходять літні Паралімпійські ігри-2020. За чотири дні змагань українські спортсмени-паралімпійці завоювали вже 34 медалі, серед яких 8 золотих, 17 срібних і 9 бронзових.

У таблиці медалей лідирує команда Китаю. Спортсмени з Піднебесної завоювали 24 золотих, 16 срібних і 24 бронзових медалі.
Другими йдуть спортсмени Великої Британії - 13 золотих, 12 срібних і 15 бронзових нагород.
Першу трійку замикають паралімпійці ПКР - 12 золотих, 7 срібних і 19 бронзових нагород.
А четвертими йдуть американці, що завоювали 21 нагороду - 11 золотих, 6 срібних і 4 бронзових.УКРАЇНА П"ЯТА!!! 8 золотих, 16 срібних 9 бронзових - 33 усього
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28.08.2021 21:59 Відповісти
Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 3274

Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 2290
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28.08.2021 22:00 Відповісти
Лайкнуто. Настав час бухого Пророхобота! Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 9912
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28.08.2021 22:08 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 1659

.
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28.08.2021 22:06 Відповісти
Коли Беленюка образили "неопізнані расисти" в Києві, ЗЄнарко відреагував миттєво. Коли росія обстрілює Авдіївку, багато поранених військових, знищена інфраструктура, у нього язик в дупі. Напевно тонка душевна натура Беленюка для ЗЄбанатів важливіша за обстріл Авдіївки
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28.08.2021 22:12 Відповісти
ВОРОГ ДРУГУ ДОБУ ОБСТРІЛЮЄ МИРНУ АВДІЇВКУ!!!!! Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 1142

А де ЗЄнарко?? Чому він мовчить?? Чому даний наказ не відповідати на вогонь?? У НАС Є ВЗАГАЛІ препіЗЄдент?? Чи у нас він лише для того, щоби сльози картинно на параді пускати??
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28.08.2021 22:14 Відповісти
Де робота на міжнародному рівні, де позачергові засідання?

Его ЗЄленейшиство с Мохнатиком обторчались и не могутъ?
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28.08.2021 22:16 Відповісти
Ау-у-у-у-уууу....ЗЄбанати.....ви мені краще розкажіть, чому ваш великий сцикун ********** змусив обшукувати військових, що беруть участь в параді? Боїться народної любові?

Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 5779
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28.08.2021 22:25 Відповісти
Щось я не розумію, чому стільки медалей у спортсменів з інвалідністю, а у звичайних олімпійців мало. Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 4905
Може тренерів паралімпійців поставити тренувати здорових спортсменів?
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28.08.2021 22:38 Відповісти
сами условия жизни не оставляют шансов прогуливать и филонить тренировки. Это в Европах и спец. лифты, и оборудование какое хочешь для инвалидов в любых общественных местах. Живи и радуйся- не хочу! Чувствуй себя полноценным человеком! А в Украине- приехать на тренировку, уже маленький подвиг и достижение. Попробуй тут потренируйся в пол силы. Никакая совесть не позволит- ведь потом опять напрягать друзей, родственников помочь добраться обратно домой.
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28.08.2021 23:01 Відповісти
сегодня еще медалей куча... Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 872...
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28.08.2021 22:52 Відповісти
Медальний дощ. Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК - Цензор.НЕТ 2306
Це - чудово.
Продовжуйте !

Вітання нашим паралімпійцям.
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28.08.2021 23:17 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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29.08.2021 10:44 Відповісти
 
 