Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Українська збірна за четвертий день Паралімпійських ігор у Токіо здобула дюжину медалей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, золото отримали плавці: Євгеній Богодайко (100 метрів брасом), Максим Крипак (100 метрів вільним стилем), Михайло Сербін (100 метрів на спині), Денис Дубров (200 метрів комплексом) і Єлизавета Мерешко(100 метрів брасом).
Ще четверо паралімпійців вибороли чотири срібні медалі: Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас - S11), Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас - А), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F12), Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг, клас - B2).
Дзюдоїст Руфат Магомедов завоював бронзу в категорії "до 73 кілограмів", а Іван Май і Максим Ніколенко - з настільного тенісу.
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Паралимпийские игры - 2020 в Токио 24 августа 2021 г. - 5 сентября 2021 г.
У таблиці медалей лідирує команда Китаю. Спортсмени з Піднебесної завоювали 24 золотих, 16 срібних і 24 бронзових медалі.
Другими йдуть спортсмени Великої Британії - 13 золотих, 12 срібних і 15 бронзових нагород.
Першу трійку замикають паралімпійці ПКР - 12 золотих, 7 срібних і 19 бронзових нагород.
А четвертими йдуть американці, що завоювали 21 нагороду - 11 золотих, 6 срібних і 4 бронзових.УКРАЇНА П"ЯТА!!! 8 золотих, 16 срібних 9 бронзових - 33 усього
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А де ЗЄнарко?? Чому він мовчить?? Чому даний наказ не відповідати на вогонь?? У НАС Є ВЗАГАЛІ препіЗЄдент?? Чи у нас він лише для того, щоби сльози картинно на параді пускати??
Его ЗЄленейшиство с Мохнатиком обторчались и не могутъ?
Може тренерів паралімпійців поставити тренувати здорових спортсменів?
Це - чудово.
Продовжуйте !
Вітання нашим паралімпійцям.