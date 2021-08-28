Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК

Українська збірна за четвертий день Паралімпійських ігор у Токіо здобула дюжину медалей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, золото отримали плавці: Євгеній Богодайко (100 метрів брасом), Максим Крипак (100 метрів вільним стилем), Михайло Сербін (100 метрів на спині), Денис Дубров (200 метрів комплексом) і Єлизавета Мерешко(100 метрів брасом).

Ще четверо паралімпійців вибороли чотири срібні медалі: Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас - S11), Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас - А), Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F12), Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кг, клас - B2).

Дзюдоїст Руфат Магомедов завоював бронзу в категорії "до 73 кілограмів", а Іван Май і Максим Ніколенко - з настільного тенісу.

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