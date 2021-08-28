Украинские спортсмены в четвертый день Паралимпиады завоевали 12 медалей, - НОК
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Украинская сборная за четвертый день Паралимпийских игр в Токио завоевала дюжину медалей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета, золото получили пловцы: Евгений Богодайко (100 метров брассом), Максим Крипак (100 метров вольным стилем), Михаил Сербин (100 метров на спине), Денис Дубров (200 метров комплексом) и Елизавета Мерешко (100 метров брассом).
Еще четверо паралимпийцев завоевали четыре серебряных медали: Виктор Смирнов (плавание, 100 м на спине, класс - S11), Наталья Морквич (фехтование, рапира, класс - А), Роман Данилюк (легкая атлетика, толкание ядра, класс - F12), Ирина Гусева (дзюдо, до 63 кг, класс - B2).
Дзюдоист Руфат Магомедов завоевал бронзу в категории "до 73 килограммов", а Иван Май и Максим Николенко - по настольному теннису.
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Паралимпийские игры - 2020 в Токио 24 августа 2021 г. - 5 сентября 2021 г.
У таблиці медалей лідирує команда Китаю. Спортсмени з Піднебесної завоювали 24 золотих, 16 срібних і 24 бронзових медалі.
Другими йдуть спортсмени Великої Британії - 13 золотих, 12 срібних і 15 бронзових нагород.
Першу трійку замикають паралімпійці ПКР - 12 золотих, 7 срібних і 19 бронзових нагород.
А четвертими йдуть американці, що завоювали 21 нагороду - 11 золотих, 6 срібних і 4 бронзових.УКРАЇНА П"ЯТА!!! 8 золотих, 16 срібних 9 бронзових - 33 усього
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А де ЗЄнарко?? Чому він мовчить?? Чому даний наказ не відповідати на вогонь?? У НАС Є ВЗАГАЛІ препіЗЄдент?? Чи у нас він лише для того, щоби сльози картинно на параді пускати??
Его ЗЄленейшиство с Мохнатиком обторчались и не могутъ?
Може тренерів паралімпійців поставити тренувати здорових спортсменів?
Це - чудово.
Продовжуйте !
Вітання нашим паралімпійцям.