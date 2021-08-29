Вибух у Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters
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Американські сили завдали ракетного удару по автомобілю, в якому був терорист-смертник "Ісламської держави", що мав намір атакувати аеропорт Кабула.
Про заявили офіційні особи США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Цей удар є другим, нанесеним американськими військами в Афганістані після того, як терорист-смертник "Ісламської держави" в четвер наніс удар по аеропорту, в результаті чого загинули 13 американських військовослужбовців і безліч афганських мирних жителів, які намагалися втекти з країни.
У суботу президент США Джо Байден заявив, що ситуація на місцях залишається надзвичайно небезпечною і що його військове командування заявило йому, що ще один напад бойовиків досить імовірний протягом наступних 24-36 годин.
Офіційні особи США заявили, що вони особливо стурбовані нападом місцевої філії "Ісламської держави" на аеропорт під час відходу американських військ, зокрема загрозою ракет і вибухових речовин на транспортних засобах.
Свідки повідомили про вибух біля аеропорту і чорний дим. Про жертви поки нічого не відомо.
Двоє свідків заявили, що вибух, ймовірно, був викликаний ракетою, що вразила будинок в районі північного боку аеропорту.
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Ты ошибся, болезный, киселёвская брехня - здесь не "хавается"!)))
Более идиотского утверждения я не слышал, пусть народ поржёт!)))))
Вот прям все 2000 командных пунктов и узлов управления?
Вы ничего не перепутали?
Методички например.
"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, к их самолетам в Кабуле", (28.08.2021)
Одного Мустафи з брателом тобі не досить?
ну якщо з англійською не сталось, то під фото є переклад
Якщо мали на увазі, що їх до нас не повезуть, то там цього не написано. Але якщо це так, то слава Україні.
США поблагодарили украинских военных за помощь при эвакуации из Афганистана...
Соответствующий пост появился на странице посольство США в Украине в Twitter 28 августа.
Пам'ятаємо що, вивозили не просто будь-кого, а афганську еліту середнього рівня. Більшість з них не затримається в Україні, а буде перевезена в США для подальшої роботи на афганському напрямі. І для іміджу України це, дуже корисна дія.
Якби хто не ставився до Наєма і решти українських громадян афганського походження але маєте пам'ятати що, і вас в Україні хтось не любить але влада має відповідати за кожного громадянина незалежно від вподобань. Аби не було такого срання, як ото з евакуйованими з Китаю.
то целую неделю х.з. эксперды ноют про металолом...теперь ракета попала в жилой дом...
Рейтер пишет про автомобиль и вторичный взрыв, Альджазира пишет со ссылкой на ТАЛИБОВ! про автомобиль....гребанный ТАСС москальский пишет про АВТОМОБИЛЬ...
Цензор нашел ***** двух свидетелей у которых ракета попала в дом..
Аль Джазира
на тасс ссыльн не даю копипаст
ТАСС, 29 августа. Целью ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по территории Кабула, была ликвидация террориста-смертник, намеревавшегося атаковать местный аэропорт. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)
Власти заявили, что удар американского беспилотника уничтожил заминированный автомобиль Исламского государства в Кабуле
Джерело: AP з посиланням на американських чиновників.
Деталі: Представник Талібану ******** Муджахід раніше заявив у зверненні до журналістів, що удар США був спрямований на терориста-смертника, який керував автомобілем, завантаженим вибухівкою.
Два американських військових чиновники, які говорили на умовах анонімності, назвали авіаудар успішним. За їхніми словами, внаслідок удару відбулися "значні вторинні вибухи", що свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу в автомобілі.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/29/7305379/