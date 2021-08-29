Вибух у Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters

Американські сили завдали ракетного удару по автомобілю, в якому був терорист-смертник "Ісламської держави", що мав намір атакувати аеропорт Кабула.

Про заявили офіційні особи США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Цей удар є другим, нанесеним американськими військами в Афганістані після того, як терорист-смертник "Ісламської держави" в четвер наніс удар по аеропорту, в результаті чого загинули 13 американських військовослужбовців і безліч афганських мирних жителів, які намагалися втекти з країни.

У суботу президент США Джо Байден заявив, що ситуація на місцях залишається надзвичайно небезпечною і що його військове командування заявило йому, що ще один напад бойовиків досить імовірний протягом наступних 24-36 годин.

Також читайте: Очевидці повідомляють про попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула

Офіційні особи США заявили, що вони особливо стурбовані нападом місцевої філії "Ісламської держави" на аеропорт під час відходу американських військ, зокрема загрозою ракет і вибухових речовин на транспортних засобах.

Свідки повідомили про вибух біля аеропорту і чорний дим. Про жертви поки нічого не відомо.

Двоє свідків заявили, що вибух, ймовірно, був викликаний ракетою, що вразила будинок в районі північного боку аеропорту.

Також читайте: Армія США завдала удару по бойовиках Ісламської держави в Афганістані