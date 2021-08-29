УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14909 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном Захоплення влади в Афганістані
17 944 132
Афганістан (450) вибух (3749) США (14469) тероризм (2785) ІДІЛ (284)

Вибух у Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Вибух у Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника

Американські сили завдали ракетного удару по автомобілю, в якому був терорист-смертник "Ісламської держави", що мав намір атакувати аеропорт Кабула.

Про заявили офіційні особи США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Цей удар є другим, нанесеним американськими військами в Афганістані після того, як терорист-смертник "Ісламської держави" в четвер наніс удар по аеропорту, в результаті чого загинули 13 американських військовослужбовців і безліч афганських мирних жителів, які намагалися втекти з країни.

У суботу президент США Джо Байден заявив, що ситуація на місцях залишається надзвичайно небезпечною і що його військове командування заявило йому, що ще один напад бойовиків досить імовірний протягом наступних 24-36 годин.

Також читайте: Очевидці повідомляють про попадання ракети в житловий будинок поблизу аеропорту Кабула

Офіційні особи США заявили, що вони особливо стурбовані нападом місцевої філії "Ісламської держави" на аеропорт під час відходу американських військ, зокрема загрозою ракет і вибухових речовин на транспортних засобах.

Свідки повідомили про вибух біля аеропорту і чорний дим. Про жертви поки нічого не відомо.

Двоє свідків заявили, що вибух, ймовірно, був викликаний ракетою, що вразила будинок в районі  північного боку аеропорту.

Також читайте: Армія США завдала удару по бойовиках Ісламської держави в Афганістані
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Сейчас прибежит какой-то Олег и будет орать о десятке погибших детей. Ну может и дети, только бородатые...
показати весь коментар
29.08.2021 18:13
+19
Ну вот просто так взяли и уничтожили врага. А пагаварить на переговорах с онижедетьми, дать особый статус и тд... А ведь в 2014 мы тоже могли одним ударом по донецкой ОГА уничтожить всю верхушку террористов *днр* Но наше правительство решило что нужно дагаваривацца лишьбынебылавайны
показати весь коментар
29.08.2021 18:15
+13
Распятые афганские мальчики в трусиках
показати весь коментар
29.08.2021 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сталін не був, він був звичпайним терористом, Ленін да, як був іноземним шпигуном, так і залишився. Не напружує, що більшість з'їздів цих телепнів проходило в Британії?
показати весь коментар
29.08.2021 18:54 Відповісти
Американці стояли у витоків і Фіделя Кастро, але про це чомусь рашкоботи мовчать.
показати весь коментар
29.08.2021 18:42 Відповісти
Когда кацап хочет сбрехать (а хочет он всегда), - лишнехромосомное добавляет фразу типа "это общеизвестный факт!", "это знают все!")))
Ты ошибся, болезный, киселёвская брехня - здесь не "хавается"!)))
показати весь коментар
29.08.2021 18:51 Відповісти
Я тебя даже банить не буду.
Более идиотского утверждения я не слышал, пусть народ поржёт!)))))
показати весь коментар
29.08.2021 18:59 Відповісти
При чем тут Талибан к ИГ. Кстати сейчас идут переговоры о признании Талибана странами НАТО законной властью.
показати весь коментар
29.08.2021 18:37 Відповісти
Кумедно, як адміністрація дєдушкі Жо, обісравшись, намагається відсепарувати поганих ігігіловців від добрих талібанців. Такої ганьби Америка іще не знала. Схоже, як і у випадку з відмашкою на добудову ПП-2, старий пердун огріб нєхілоє бабло від самих талібаньців, або їх покровителів в одній з багатих нафтою арапських країн.
показати весь коментар
29.08.2021 20:23 Відповісти
Не гони беса, казламордае... Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 4712
показати весь коментар
29.08.2021 18:35 Відповісти
Точно ИГ уничтожали?
Вот прям все 2000 командных пунктов и узлов управления?
Вы ничего не перепутали?
Методички например.
показати весь коментар
29.08.2021 18:36 Відповісти
Росіська авіация обстрєлівала суннітське Алєппо, оце знаємо!
показати весь коментар
29.08.2021 18:37 Відповісти
Thank you, Ukrainian Defense Intelligence Special Operations Forces, for safely escorting Afghan partners of the United States, including people with disabilities, to their planes in Kabul.(28.08.21)

Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 4735

"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, к их самолетам в Кабуле", (28.08.2021)
показати весь коментар
29.08.2021 18:40 Відповісти
за цей зоопарк в Україні дякуєш?
Одного Мустафи з брателом тобі не досить?
показати весь коментар
29.08.2021 21:01 Відповісти
читати не пробували???
ну якщо з англійською не сталось, то під фото є переклад
показати весь коментар
29.08.2021 21:10 Відповісти
Думаете, від того, що там написано англійською, вони не будуть на тротуарах гадити?

Якщо мали на увазі, що їх до нас не повезуть, то там цього не написано. Але якщо це так, то слава Україні.
показати весь коментар
29.08.2021 21:59 Відповісти
тогда уточню (возможно Вы и правы - маловато информации)
США поблагодарили украинских военных за помощь при эвакуации из Афганистана...
Соответствующий пост появился на странице посольство США в Украине в Twitter 28 августа.
показати весь коментар
29.08.2021 22:06 Відповісти
Подякували не просто військовим, а Силам Спеціальних Операції за евакуацію американських партрнерів та інвалідів.
Пам'ятаємо що, вивозили не просто будь-кого, а афганську еліту середнього рівня. Більшість з них не затримається в Україні, а буде перевезена в США для подальшої роботи на афганському напрямі. І для іміджу України це, дуже корисна дія.
Якби хто не ставився до Наєма і решти українських громадян афганського походження але маєте пам'ятати що, і вас в Україні хтось не любить але влада має відповідати за кожного громадянина незалежно від вподобань. Аби не було такого срання, як ото з евакуйованими з Китаю.
показати весь коментар
30.08.2021 10:49 Відповісти
Мля, по качеству контента Цензор уже обошел гужвискую Страну и доганяет Рашатудей! Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 9044
то целую неделю х.з. эксперды ноют про металолом...теперь ракета попала в жилой дом...
Рейтер пишет про автомобиль и вторичный взрыв, Альджазира пишет со ссылкой на ТАЛИБОВ! про автомобиль....гребанный ТАСС москальский пишет про АВТОМОБИЛЬ...
Цензор нашел ***** двух свидетелей у которых ракета попала в дом..
Аль Джазира

на тасс ссыльн не даю копипаст
ТАСС, 29 августа. Целью ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по территории Кабула, была ликвидация террориста-смертник, намеревавшегося атаковать местный аэропорт. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)

Власти заявили, что удар американского беспилотника уничтожил заминированный автомобиль Исламского государства в Кабуле
показати весь коментар
29.08.2021 19:07 Відповісти
Да хватит уже про ********** тасс, лучше расскажите, что нам поведал господин письков?
показати весь коментар
29.08.2021 19:43 Відповісти
тю...в гугле забанили? не интересуюсь шо вещает эта моль много лет, потому как в наборе слов шо оно произносит смысла нет даже если пытаться переставлять слова местами Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 5241
показати весь коментар
29.08.2021 19:54 Відповісти
США в неділю завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли нанести удар по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.
Джерело: AP з посиланням на американських чиновників.
Деталі: Представник Талібану ******** Муджахід раніше заявив у зверненні до журналістів, що удар США був спрямований на терориста-смертника, який керував автомобілем, завантаженим вибухівкою.
Два американських військових чиновники, які говорили на умовах анонімності, назвали авіаудар успішним. За їхніми словами, внаслідок удару відбулися "значні вторинні вибухи", що свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу в автомобілі.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/29/7305379/
показати весь коментар
29.08.2021 19:20 Відповісти
Членораздельно...
показати весь коментар
30.08.2021 15:11 Відповісти
бармалею, правда, пофіг..
показати весь коментар
29.08.2021 19:35 Відповісти
Может просто симуляция. Это привычка всех спецслужб. Чтобы не выглядеть полными идиотами.
показати весь коментар
29.08.2021 19:36 Відповісти
дохлий джо зіпсував собі некролог остаточно
показати весь коментар
29.08.2021 20:59 Відповісти
..а вдруг у террориста был "мир в глазах"?.. Зеля легко бы сдала и Кабул и его аэропорт и что угодно.. главное ж - перестать стрелять.. прездобол простых решений
показати весь коментар
29.08.2021 22:47 Відповісти
13:2 однозначно победа деда
показати весь коментар
30.08.2021 01:38 Відповісти
В ОНИ ЧТО ВСЕ НЕ СМЕРТНИКИ !?)
показати весь коментар
30.08.2021 06:22 Відповісти
Схід- справа дуже делікатна. Особливо коли справа доходить до вибору між баранами в горах і гуріями в райських садах.
показати весь коментар
30.08.2021 10:52 Відповісти
МОЖЕ В РОССІЙСЬКИХ САДАХ !)
показати весь коментар
31.08.2021 00:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 