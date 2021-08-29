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Взрыв в Кабуле: американские силы ликвидировали террориста-смертника "Исламского государства", - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Взрыв в Кабуле: американские силы ликвидировали террориста-смертника

Американские силы нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился террорист-смертник "Исламского государства", намеревавшийся атаковать аэропорт Кабула.

Об заявили официальные лица США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Этот удар является вторым, нанесенным американскими войсками в Афганистане после того, как террорист-смертник "Исламского государства" в четверг нанес удар по аэропорту, в результате чего погибли 13 американских военнослужащих и множество афганских мирных жителей, пытавшихся бежать из страны.

В субботу президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной и что его военное командование заявило ему, что еще одно нападение боевиков весьма вероятно в течение следующих 24-36 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сильный взрыв прогремел в Кабуле, - СМИ

Официальные лица США заявили, что они особенно обеспокоены нападением местного филиала "Исламского государства" на аэропорт при отходе американских войск, в частности угрозой ракет и взрывчатых веществ на транспортных средствах.

Свидетели сообщили о взрыве возле аэропорта, и по телевизионным кадрам в небо поднимался черный дым. О жертвах пока ничего не известно. 

Также читайте: Очевидцы сообщают о попадании ракеты в жилой дом близ аэропорта Кабула

Двое свидетелей заявили, что взрыв, по всей видимости, был вызван ракетой, поразившей дом в районе к северной стороны аэропорта.
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Топ комментарии
+24
Сейчас прибежит какой-то Олег и будет орать о десятке погибших детей. Ну может и дети, только бородатые...
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29.08.2021 18:13
+19
Ну вот просто так взяли и уничтожили врага. А пагаварить на переговорах с онижедетьми, дать особый статус и тд... А ведь в 2014 мы тоже могли одним ударом по донецкой ОГА уничтожить всю верхушку террористов *днр* Но наше правительство решило что нужно дагаваривацца лишьбынебылавайны
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29.08.2021 18:15
+13
Распятые афганские мальчики в трусиках
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29.08.2021 18:15
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Сталін не був, він був звичпайним терористом, Ленін да, як був іноземним шпигуном, так і залишився. Не напружує, що більшість з'їздів цих телепнів проходило в Британії?
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29.08.2021 18:54 Ответить
Американці стояли у витоків і Фіделя Кастро, але про це чомусь рашкоботи мовчать.
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29.08.2021 18:42 Ответить
Когда кацап хочет сбрехать (а хочет он всегда), - лишнехромосомное добавляет фразу типа "это общеизвестный факт!", "это знают все!")))
Ты ошибся, болезный, киселёвская брехня - здесь не "хавается"!)))
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29.08.2021 18:51 Ответить
Я тебя даже банить не буду.
Более идиотского утверждения я не слышал, пусть народ поржёт!)))))
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29.08.2021 18:59 Ответить
При чем тут Талибан к ИГ. Кстати сейчас идут переговоры о признании Талибана странами НАТО законной властью.
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29.08.2021 18:37 Ответить
Кумедно, як адміністрація дєдушкі Жо, обісравшись, намагається відсепарувати поганих ігігіловців від добрих талібанців. Такої ганьби Америка іще не знала. Схоже, як і у випадку з відмашкою на добудову ПП-2, старий пердун огріб нєхілоє бабло від самих талібаньців, або їх покровителів в одній з багатих нафтою арапських країн.
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29.08.2021 20:23 Ответить
Не гони беса, казламордае... Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 4712
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29.08.2021 18:35 Ответить
Точно ИГ уничтожали?
Вот прям все 2000 командных пунктов и узлов управления?
Вы ничего не перепутали?
Методички например.
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29.08.2021 18:36 Ответить
Росіська авіация обстрєлівала суннітське Алєппо, оце знаємо!
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29.08.2021 18:37 Ответить
Thank you, Ukrainian Defense Intelligence Special Operations Forces, for safely escorting Afghan partners of the United States, including people with disabilities, to their planes in Kabul.(28.08.21)

Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 4735

"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, к их самолетам в Кабуле", (28.08.2021)
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29.08.2021 18:40 Ответить
за цей зоопарк в Україні дякуєш?
Одного Мустафи з брателом тобі не досить?
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29.08.2021 21:01 Ответить
читати не пробували???
ну якщо з англійською не сталось, то під фото є переклад
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29.08.2021 21:10 Ответить
Думаете, від того, що там написано англійською, вони не будуть на тротуарах гадити?

Якщо мали на увазі, що їх до нас не повезуть, то там цього не написано. Але якщо це так, то слава Україні.
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29.08.2021 21:59 Ответить
тогда уточню (возможно Вы и правы - маловато информации)
США поблагодарили украинских военных за помощь при эвакуации из Афганистана...
Соответствующий пост появился на странице посольство США в Украине в Twitter 28 августа.
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29.08.2021 22:06 Ответить
Подякували не просто військовим, а Силам Спеціальних Операції за евакуацію американських партрнерів та інвалідів.
Пам'ятаємо що, вивозили не просто будь-кого, а афганську еліту середнього рівня. Більшість з них не затримається в Україні, а буде перевезена в США для подальшої роботи на афганському напрямі. І для іміджу України це, дуже корисна дія.
Якби хто не ставився до Наєма і решти українських громадян афганського походження але маєте пам'ятати що, і вас в Україні хтось не любить але влада має відповідати за кожного громадянина незалежно від вподобань. Аби не було такого срання, як ото з евакуйованими з Китаю.
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30.08.2021 10:49 Ответить
Мля, по качеству контента Цензор уже обошел гужвискую Страну и доганяет Рашатудей! Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 9044
то целую неделю х.з. эксперды ноют про металолом...теперь ракета попала в жилой дом...
Рейтер пишет про автомобиль и вторичный взрыв, Альджазира пишет со ссылкой на ТАЛИБОВ! про автомобиль....гребанный ТАСС москальский пишет про АВТОМОБИЛЬ...
Цензор нашел ***** двух свидетелей у которых ракета попала в дом..
Аль Джазира

на тасс ссыльн не даю копипаст
ТАСС, 29 августа. Целью ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по территории Кабула, была ликвидация террориста-смертник, намеревавшегося атаковать местный аэропорт. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)

Власти заявили, что удар американского беспилотника уничтожил заминированный автомобиль Исламского государства в Кабуле
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29.08.2021 19:07 Ответить
Да хватит уже про ********** тасс, лучше расскажите, что нам поведал господин письков?
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29.08.2021 19:43 Ответить
тю...в гугле забанили? не интересуюсь шо вещает эта моль много лет, потому как в наборе слов шо оно произносит смысла нет даже если пытаться переставлять слова местами Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters - Цензор.НЕТ 5241
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29.08.2021 19:54 Ответить
США в неділю завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли нанести удар по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.
Джерело: AP з посиланням на американських чиновників.
Деталі: Представник Талібану ******** Муджахід раніше заявив у зверненні до журналістів, що удар США був спрямований на терориста-смертника, який керував автомобілем, завантаженим вибухівкою.
Два американських військових чиновники, які говорили на умовах анонімності, назвали авіаудар успішним. За їхніми словами, внаслідок удару відбулися "значні вторинні вибухи", що свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу в автомобілі.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/29/7305379/
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29.08.2021 19:20 Ответить
Членораздельно...
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30.08.2021 15:11 Ответить
бармалею, правда, пофіг..
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29.08.2021 19:35 Ответить
Может просто симуляция. Это привычка всех спецслужб. Чтобы не выглядеть полными идиотами.
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29.08.2021 19:36 Ответить
дохлий джо зіпсував собі некролог остаточно
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29.08.2021 20:59 Ответить
..а вдруг у террориста был "мир в глазах"?.. Зеля легко бы сдала и Кабул и его аэропорт и что угодно.. главное ж - перестать стрелять.. прездобол простых решений
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29.08.2021 22:47 Ответить
13:2 однозначно победа деда
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30.08.2021 01:38 Ответить
В ОНИ ЧТО ВСЕ НЕ СМЕРТНИКИ !?)
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30.08.2021 06:22 Ответить
Схід- справа дуже делікатна. Особливо коли справа доходить до вибору між баранами в горах і гуріями в райських садах.
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30.08.2021 10:52 Ответить
МОЖЕ В РОССІЙСЬКИХ САДАХ !)
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31.08.2021 00:09 Ответить
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