Взрыв в Кабуле: американские силы ликвидировали террориста-смертника "Исламского государства", - Reuters

Американские силы нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился террорист-смертник "Исламского государства", намеревавшийся атаковать аэропорт Кабула.

Об заявили официальные лица США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Этот удар является вторым, нанесенным американскими войсками в Афганистане после того, как террорист-смертник "Исламского государства" в четверг нанес удар по аэропорту, в результате чего погибли 13 американских военнослужащих и множество афганских мирных жителей, пытавшихся бежать из страны.

В субботу президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной и что его военное командование заявило ему, что еще одно нападение боевиков весьма вероятно в течение следующих 24-36 часов.

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Официальные лица США заявили, что они особенно обеспокоены нападением местного филиала "Исламского государства" на аэропорт при отходе американских войск, в частности угрозой ракет и взрывчатых веществ на транспортных средствах.

Свидетели сообщили о взрыве возле аэропорта, и по телевизионным кадрам в небо поднимался черный дым. О жертвах пока ничего не известно.

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Двое свидетелей заявили, что взрыв, по всей видимости, был вызван ракетой, поразившей дом в районе к северной стороны аэропорта.