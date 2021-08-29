Взрыв в Кабуле: американские силы ликвидировали террориста-смертника "Исламского государства", - Reuters
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Американские силы нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находился террорист-смертник "Исламского государства", намеревавшийся атаковать аэропорт Кабула.
Об заявили официальные лица США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Этот удар является вторым, нанесенным американскими войсками в Афганистане после того, как террорист-смертник "Исламского государства" в четверг нанес удар по аэропорту, в результате чего погибли 13 американских военнослужащих и множество афганских мирных жителей, пытавшихся бежать из страны.
В субботу президент США Джо Байден заявил, что ситуация на местах остается чрезвычайно опасной и что его военное командование заявило ему, что еще одно нападение боевиков весьма вероятно в течение следующих 24-36 часов.
Официальные лица США заявили, что они особенно обеспокоены нападением местного филиала "Исламского государства" на аэропорт при отходе американских войск, в частности угрозой ракет и взрывчатых веществ на транспортных средствах.
Свидетели сообщили о взрыве возле аэропорта, и по телевизионным кадрам в небо поднимался черный дым. О жертвах пока ничего не известно.
Двое свидетелей заявили, что взрыв, по всей видимости, был вызван ракетой, поразившей дом в районе к северной стороны аэропорта.
Пожалуйста, подождите...
Ты ошибся, болезный, киселёвская брехня - здесь не "хавается"!)))
Более идиотского утверждения я не слышал, пусть народ поржёт!)))))
Вот прям все 2000 командных пунктов и узлов управления?
Вы ничего не перепутали?
Методички например.
"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, к их самолетам в Кабуле", (28.08.2021)
Одного Мустафи з брателом тобі не досить?
ну якщо з англійською не сталось, то під фото є переклад
Якщо мали на увазі, що їх до нас не повезуть, то там цього не написано. Але якщо це так, то слава Україні.
США поблагодарили украинских военных за помощь при эвакуации из Афганистана...
Соответствующий пост появился на странице посольство США в Украине в Twitter 28 августа.
Пам'ятаємо що, вивозили не просто будь-кого, а афганську еліту середнього рівня. Більшість з них не затримається в Україні, а буде перевезена в США для подальшої роботи на афганському напрямі. І для іміджу України це, дуже корисна дія.
Якби хто не ставився до Наєма і решти українських громадян афганського походження але маєте пам'ятати що, і вас в Україні хтось не любить але влада має відповідати за кожного громадянина незалежно від вподобань. Аби не було такого срання, як ото з евакуйованими з Китаю.
то целую неделю х.з. эксперды ноют про металолом...теперь ракета попала в жилой дом...
Рейтер пишет про автомобиль и вторичный взрыв, Альджазира пишет со ссылкой на ТАЛИБОВ! про автомобиль....гребанный ТАСС москальский пишет про АВТОМОБИЛЬ...
Цензор нашел ***** двух свидетелей у которых ракета попала в дом..
Аль Джазира
на тасс ссыльн не даю копипаст
ТАСС, 29 августа. Целью ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье по территории Кабула, была ликвидация террориста-смертник, намеревавшегося атаковать местный аэропорт. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)
Власти заявили, что удар американского беспилотника уничтожил заминированный автомобиль Исламского государства в Кабуле
Джерело: AP з посиланням на американських чиновників.
Деталі: Представник Талібану ******** Муджахід раніше заявив у зверненні до журналістів, що удар США був спрямований на терориста-смертника, який керував автомобілем, завантаженим вибухівкою.
Два американських військових чиновники, які говорили на умовах анонімності, назвали авіаудар успішним. За їхніми словами, внаслідок удару відбулися "значні вторинні вибухи", що свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу в автомобілі.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/08/29/7305379/