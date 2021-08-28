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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Армія США завдала удару по бойовиках Ісламської держави в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Армія США завдала удару по бойовиках Ісламської держави в Афганістані

США завдали авіаудару по представнику афганського крила ІДІЛ ("Ісламська держава Хорасан").

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йдеться в заяві Центрального командування США, опублікованому 27 серпня.

"Сьогодні збройні сили США провели загоризонтну контртерористичну операцію проти планувальника організації ІДІЛ-Х", - сказав спікер командування капітан Білл Урбан.

За його словами, безпілотний авіаудар завдали в провінції Нангархар в Афганістані

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"Початкові ознаки вказують на те, що ми уразили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення", – додав Урбан.

Мішенню удару був бойовик, залучений у планування майбутніх атак, повідомили телеканалу NBC News джерела у Міністерстві оборони США. Чи був він одним із організатором теракту в аеропорту Кабула 26 серпня, не уточнюють.

У Пентагоні стверджують, що під час удару бойовик їхав в автомобілі зі спільником ізольованою місцевістю. США використовували безпілотник MQ-9 Reaper і боєприпаси, "які обрали з урахуванням точності та мінімізації втрат серед цивільного населення", заявили чиновники Міноборони.

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Топ коментарі
+33
Отлично, но по }{уйлу бы два в одном получилось- ни }{уйла, ни ИГИЛа заодно. Армия США нанесла удар по боевикам Исламского государства в Афганистане - Цензор.НЕТ 2353
Заодно бы и сэкономили... Армия США нанесла удар по боевикам Исламского государства в Афганистане - Цензор.НЕТ 273
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28.08.2021 11:21
+29
Надеюсь, продолжение будет.
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28.08.2021 11:15
+25
желательно по москалям
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28.08.2021 11:45
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Надеюсь, продолжение будет.
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28.08.2021 11:15 Відповісти
желательно по москалям
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28.08.2021 11:45 Відповісти
А ви не задумувалися над тим:

- Чому пройшов "світовий політичний землетрус", коли таліби прийшли до влади - і в росії і в Європі..., і в Америці і в Китаї? Афганістан, за площею такий же, як і Україна.... населення - в півтора рази менше, ніж в Україні, а ВВП - майже в чотири рази менше ніж в Україні? Регулярної армії нема...Індустрія не розвинена, орної землі -надто обмаль...Чому, раптом всі потужні держави і їх об'єднання не лише їх визнали, але й забажали раптом і дружити з ними ? Чому всі раптом "затряслися" перед ними, коли ще місяць тому над ними насміхалися і "засуджували"?. Не дивлячись, що і в Афгані і в самому русі талібан наявні не подолані внутрішні і досить не прості протиріччя... в т.ч. й етнічні? Чому ніхто вже й не думає нападати на нього, вводити війська чи відкушувати його території, А ті хто їх вводили -завжди ВИВОДЯТЬ (двічі Великобританія в 19 столітті, ссср в 20-му, США в 21-му)? Чому ж ніхто нині не посмів вже зараз... шантажувати ні їх країну, ні самих талібів? А до цього ж писали всілякі застереження на кшталт -"терористична організація заборонена в росії"

І якщо росія мусує тему, що таліби їх запрошують в свою економіку - для розробки надр корисних копалин - то росіяни прийдуть туди не як пани чи власники надр? Ні ! Вони там будуть ходити чітко- "по струнці", "по лінієчці", як і належить гастарбайтерам!!!

-А чому ж тоді майже ніхто не сприймає набагато потужнішу Україну, як сильного міжнародного гравця? Чому дозволяють собі її постійно надурювати - як зі вступом в НАТО, як з "Будапештським меморандумом", "Мінськими угодами", недолугими "формулами, типу якихось "штанів маєра"?

В наших же надрах лежить вся таблиця Мєндєлєєва, народ - один з найосвіченіших у світі, потужний індустріальний потенціал, четвертина світових запасів чорноземів! Але у владі України немає таких же потужних організаторів виробництва, оборони, суспільного життя , немає патріотів ... лише хитропопі мародери, махінатори, антиукраїнці... і так вже третє покоління "манагерів", три останні каденції... Чому ж цивілізований світ не вводить ніяких санкцій проти них персонально? Чому вони й досі бажані гості в цивілізованих країнах? Світ що, не розуміє що з курячого яйця ніколи не вилупиться страус, що повія ніколи не зможе стати зразком викладача моралі і цнотливості, що "джентльмени" в масках з ножами... з підворотні - ніколи не зможуть стати зразком законопослушності?

А висновок (як відповідь на поставлені вище запитання) лежить на поверхні... - Згуртованість націоналістів (попри існуючі розбіжності і вподобання), задля спільної боротьби і перемоги і повна нещадність до тих, кого вони вважають своїми ворогами!

А невже ви не замітили ще один феномен, що "сильні світу сього" сміються над станом справ в Україні (економічних, політичних, соціальних), але одночасно страшно бояться "приходу до влади в Україні правих", - тобто - її патріотів! Але й не вводять санкцій проти мародерів, які і у владі нинішньої України!

Але всі вмить і одночасно полюбили талібів, коли вони прийшли до влади не надто потужної країни.. але ж вони також "праві", як і патріоти України...

А "прийшли" таліби до влади тому, що народу Афганістану за 50 років осточортіли різноманітні, "чиїсь ставленики" на чолі. Народ повірив своїм правим. Чи зуміють вони перебороти внутрішні розбіжності - час покаже...

Як не прикро, але частина політиків цивілізованих країн - з подвійною мораллю, "подвійним дном", яким не вигідне зростання України, її поступ....як і нинішнім владним "людцям" в Україні...

І доки народ в Україні цього не зрозуміє (а віддає більшість своїх голосів різним антидержавницьким ОПЗЖ, СН...) - очікувати на якесь"процвітання", на якийсь поступ, на виведення окупаційних військ агресора - не варто ...

А не зрозуміли й не усвідомили тому, що більшість населення ще не стали її відданими патріотами...
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28.08.2021 13:43 Відповісти
А чому ж США й досі не"вдарили по організаторові бойовиків і екстремістів - путіну?"
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28.08.2021 13:46 Відповісти
Прилететь в ответ может.
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28.08.2021 15:08 Відповісти
Не смеши, какой, бомбежка Воронежа ?
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29.08.2021 00:39 Відповісти
Та не. Просто наверняка за пультом непосредственно в условной шахте - сидит какой-нить лейтенантишка со своими взглядами на то, как отвечать на условную бомбардировку москвы. И вот это - опасно, а не пу с пультом.
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30.08.2021 09:47 Відповісти
Ну а как отвечать, только бомбить Воронеж, больше то никак
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30.08.2021 18:04 Відповісти
Я думаю там в блоках целеуказания другие города. Отчего-то думаю, что после недавних событий - Киев тоже.
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30.08.2021 18:10 Відповісти
Неправильно думаешь.
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30.08.2021 21:56 Відповісти
Надеюсь на это.
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07.09.2021 10:13 Відповісти
так цю владу і обирають самі украïнці. Хто вибрав президентом Украіни людину, далеку від політики, актора-коміка, чи не самі украінці?
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28.08.2021 22:23 Відповісти
#уйло как известно сотрудничает с ИГ и талибами. теракт в аэропорту, для того, что бы американцы психанули и остались. ежу понятно, через время весь этот срач будет уже в Таджикистане, а потом и дальше, а засРашке придется там воевать, тратить бабки, вместо Даунбасса и АРК.
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28.08.2021 13:31 Відповісти
Ехал с половым сообщником по изолированной местности.
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28.08.2021 11:16 Відповісти
...с половым сообщником по извращенной месности))
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28.08.2021 14:13 Відповісти
Отлично, но по }{уйлу бы два в одном получилось- ни }{уйла, ни ИГИЛа заодно. Армия США нанесла удар по боевикам Исламского государства в Афганистане - Цензор.НЕТ 2353
Заодно бы и сэкономили... Армия США нанесла удар по боевикам Исламского государства в Афганистане - Цензор.НЕТ 273
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28.08.2021 11:21 Відповісти
Не факт. Можливо це просто для заспокоєння американс кого і світового суспільства, яке обурене політикою Байдена в Афганістані. Надто все швидко.
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28.08.2021 11:24 Відповісти
і брити, і німці знали про вибухи в аеропорту за 2 години

агентурну розвідку ніхто не відміняв
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28.08.2021 11:37 Відповісти
Не знали - підозрювали. Це зовсім різні речі. Якби знали, то вибухів би не було, бо двох годин достатньо, щоб вжити заходів. А якби з тих, чи інших причин вибухи б е відбулися, то підозри так і залишилися б підозрами.
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28.08.2021 11:51 Відповісти
знали !

але "вжити заходів" у 100 тис. божевільному натовпі просто неможливо
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28.08.2021 12:08 Відповісти
Можливо. Створивши паніку заздалегідь безпечними речами. Наприклад, прольотом на надмалій висоті військового літака, чи спеціальним низькочастотним звуком з потужних динаміків. Тобто конкретно нічого відомо не було. А довготривале напруження сил і засобів не можливе апріорі. Тму знали, що щось колись може статися, а конкретики не було.
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28.08.2021 12:12 Відповісти
Спитали талібів: "А хто це зробив?" Ті вказали на Махмуда, якийь буде їхати з одного кішлака в інший. Дрон скинув кінетичну бомбу і відрапортував про знищення вказаної цілі. Всі задоволені, особливо таліби.
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28.08.2021 11:29 Відповісти
і Махмуд із 40 гуріями теж Армия США нанесла удар по боевикам Исламского государства в Афганистане - Цензор.НЕТ 1912
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28.08.2021 11:38 Відповісти
Не факт. Може у Мпзмуда проблеми з потенцію? Тоді не задоволеним будуть 40 гурій і битим ногами буде сам Махмуд. 😊
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28.08.2021 11:53 Відповісти
Проблема в тому що, наразі американці не мають своєї розвідки на землі і інформацію вони скоріше за все отримали вд талібів, а кого вже вони вибрали цапом відбувайлом можна тільки здогадуватися. Можливо, той хто надавав інфу вказав на свого власного ворога, а можливо і на реального. Можливо дізнаємося після наступного вибуху.
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28.08.2021 11:55 Відповісти
"Был ли он одним из организатором теракта в аэропорту Кабула 26 августа, не уточняется."
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28.08.2021 11:58 Відповісти
махмуду писюнца поди оторвало... куда там
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28.08.2021 16:54 Відповісти
Там же одні кретини в ЦРУ,не додумалися стару клячу с Цензора спитати.
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28.08.2021 16:07 Відповісти
Интересно, а откуда они его запустили. Все что на ум приходит - из Залива, чисто по декларируемой дальности применения. Но там они по идее могли запустить с 5го флота... а там в составе... только тральщики да патрульные корабли на которых нет беспилотников.
Да и то. Дальность полета 1900км - это 950км. в каждую сторону... тогда - откуда? Ну то есть чтоб долетел, нанес удар и вернулся.
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28.08.2021 11:31 Відповісти
Бахрейн, Кувейт, Катар, Дієго-Гарсія (біля Мальдів але малоймовірно що з неї). Можливо Карши-Ханабад в Узбекистані.
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28.08.2021 11:46 Відповісти
Давай считать. Дальность полета заявленного беспилотника MQ-9 Reaper - 1900км.
Чтобы успешно применить беспилотник за более чем 30млн. баксов - он должен вернуться на базу, да?
То есть в одну сторону он может пролететь 850 даже км. Это без учета расхода топлива на само нанесение удара (допустим, разведка филигранно вычислила местонахождение ноунейма-игиловца и БПЛА не нужно было барражировать над местностью, ожидая целеуказания, хотя это уменьшает радиус боевого применения, но хрен бы с ним).
Проверим расстояния - мой вопрос касался этого.

Из Бахрейна это база Манама. До Нангахара более 2тыс. км полета по прямой (то есть через территорию недружественного Ирана, у которого есть ПВО).
Отпадает. Чисто по дальности отпадает - даже если предположить что ПВО Ирана спали мертвым сном.
Из Кувейта, там несколько баз до Нангахара - 2 200км. с гаком и опять же через Иран, который хрен бы пропустил БПЛА. Причем учитывая сколько лететь... обнаружили бы.
Но и так и эдак - из Кувейта не хватает дальности. Ведь Нангахар это аж северо-восточная часть Афгана, противоположная от ближайших точек возможного соприкоснования.
Катар. С базы Аль-Удейд тоже 2100км грубо говоря.
Диего-Гарсия вообще 4000км+

База Карши-Ханабад? Откуда военные США в Узбекистане???
https://uz.sputniknews.ru/20210510/18660459.html

Вот потому и вопрос. Каким образом:
1) Ударный беспилотник с дальностью полета в 950км. в одну сторону пролетел 2000км. расстояния в ОДИН конец, вычислил цель, нанес удар и вернулся.
2) Как вариант - каким образом ударный беспилотник вылетел из Узбекистана, в котором этих беспилотников НЕТ?
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28.08.2021 12:06 Відповісти
Для дозаправки необовязково мати повноцінну базу. Є домовленість з Індією про використання її баз для логістики.
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28.08.2021 12:26 Відповісти
Ок. Но ее придется осуществлять в воздушном пространстве, которое не контролируется от слова "никак". В случае Ирана - в условиях контроля воздушного пространства враждебной страной. Вряд ли бы военные США стали бы рисковать самолетом-заправщиком типа КС-46 или КС-135 за под 40 лямов плюс БПЛА в 30 лямов с полетом через пространство враждебного Ирана... с его комплексами ПВО от иванов... это во-первых... но есть еще и во-вторых:
А где ты видел штангу дозаправки в воздухе у MQ-9 Reaper? Нету ее.

Ок, допустим из Индии. Но тогда лететь через недружественный Индии Пакистан... с понятными последствиями. Прикинь, в условиях имеющегося конфликта Индии и Пакистана ВВС последнего засекают вылетевший с терртории Индии БПЛА, который на ответчик свой-чужой отвечает чужой...
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28.08.2021 12:38 Відповісти
Так БПЛА не індійське, а американське, чого Пакістану кіпішувати? Він тільки дозаправився в Індії і його автовідповідач відповів правильно.
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28.08.2021 12:53 Відповісти
Каким образом он ответил правильно, если он НЕ пакистанский прежде всего.
Ответчик не определяет принадлежность БПЛА. Там проще: все что не свое (кодированный сигнал) = чужое.
Чужое, летящее с территории враждебной Индии.
Представь. Сидит себе оператор ПВО Пакистана ... и видит на экране радара отметку. Движущуюся с территории Индии. Враждебной - Индии. Цель воздушная, сигнал "чужой"... дальше - как думаешь, что?
Напоминаю, на кону - 30ка миллионов долларов плюс цена ракет на беспилотнике.
Ты б рискнул так?
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28.08.2021 13:01 Відповісти
Это блин, как если бы пуст даже американский бпла вылетел с территории рф к нам, чтоб нанести удар где-нить в приднестровье.
Как думаешь, как бы поступил наш оператор ПВО, видя "чужую" цель, вторгшуюся в воздушное пространство со стороны враждебной РФ?

Это я молчу о том, что таинственный командир талибов, который планировал операцию - находился аж в Нангахаре. Это я молчу о том, что американцы знали что именно он планировал, как, откуда и с кем он ехал на машине... но блин не могут его имени назвать.

В общем - странно все это.
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28.08.2021 13:05 Відповісти
Яка ціль ваших розумових спекуляцій? Довести що, американці за жодних умов не могли нанести удар і це все брехня?
Особисто я допускаю що, американський літальний апарат міг з Індії пролетіти до Афганістану з відома Пакистану або без його відома. Американці і більшими силами діяли в Пакистані. Вони і дозаправку БПЛА могли проводити в аеропорту Пакистану.
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28.08.2021 13:13 Відповісти
Учитывая кол-во несостыковок я думаю что это ложь. Попытка оправдаться перед избирателями.
Ложь недопустима. Вне зависимости от того, кто говорит.

А цель - узнать истину.
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28.08.2021 13:17 Відповісти
Я допускаю удар, БПЛА міг бути дозаправлений навіть в аеропорту Афганістану. Я під сумнів ставлю ціль.
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28.08.2021 13:29 Відповісти
Твое право.

Только учитывая резонанс со взрывами и падение рейтингов - если бы было как ты говоришь, то это бы уже показали. Чтоб подтвердить что в аэропорту все ОК, они его контролируют, могут в возмездие и так далее. Но...

СМИ вообще часто лгут. Все, без исключения.
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28.08.2021 13:31 Відповісти
возможно убрали другим способом но что бы не светить агентуру сочинили сказку о Рапторе.
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28.08.2021 14:57 Відповісти
Вот в это уже верю. Так могло быть. Только сказка... уж слишком уж сказка.
Сочини они про... скажем крылатую ракету типа Томагавка - было бы более правдоподобно.
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28.08.2021 15:01 Відповісти
Для того, аби прибрати іншим способом потрібно мати активні сили на землі. Наразі, ціль вражена на території, де американські наземні сили були слабкі навіть коли американці тримали весь Афганістан.
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30.08.2021 09:51 Відповісти
речь идет не о наземных силах американцев,разговор об агентуре американцев,афганцы тоже любят деньги
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30.08.2021 10:00 Відповісти
в аэропорту Кабула находится около 5 тыс. военных США. они полностью контролируют аэропорт, там находятся их транспортные самолеты, вертолеты и беспилотники.
все твои выкладки не имеют смысла.
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28.08.2021 14:37 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/ssha_navazhilis_na_novij_povitrjanij_udar_po_afganistanu_tsil_poki_scho_ne_taliban-4620.html

Тобто - центр управління польотом безпілотника MQ-9 Reaper був розташований поза Афганістаном...
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28.08.2021 15:00 Відповісти
и что? пульт управления мог быть где угодно. а беспилотник в Кабуле.
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28.08.2021 16:17 Відповісти
Возможно.
Хм. Только где пафосное видео взлета БПЛА (а чего там скрывать, напротив, для пропаганды - очень даже полезно) из аэропорта Кабула на фоне военных и толп афганцев на заднем плане?
Тут подкинули версию, что ликвидировали агентурными методами, но чтоб её не раскрывать - придумали сказочку про дрона.
Вот в это верю.
Просто сказочка... ну притянутая. Нефиг лгать.
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28.08.2021 16:23 Відповісти
Какая тебе нах разница откуда, главное результат.
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28.08.2021 17:11 Відповісти
Если к достоверности "откуда" столько вопросов - то и по результату они тоже возникают, понимаешь?
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28.08.2021 17:17 Відповісти
В уничтожении бэниладэна ты тоже сомневаешься?
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28.08.2021 17:28 Відповісти
Нет. Там было множество подтверждающей информации.
А тут только слова. Причем противоречащие ТТХ используемой техники.
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30.08.2021 09:49 Відповісти
Пока не будет достоверной инфы, будут противоречащие фейки.
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30.08.2021 19:46 Відповісти
Співвідношеня різне
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28.08.2021 11:33 Відповісти
2 к 170
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28.08.2021 14:59 Відповісти
А, так вот, что за БПЛА над Харьковом летал. Армия США нанесла удар по боевикам Исламского государства в Афганистане - Цензор.НЕТ 131
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28.08.2021 11:34 Відповісти
Армия США перешла на сторону талибов?
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28.08.2021 11:34 Відповісти
что- то американцы совсем не придерживаются "зеленой доктрины" украинского "зе воевателя" "не стрелять,не отвечать,все провокационные обстрелы врага ,даже если гибнут солдаты"?
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28.08.2021 11:34 Відповісти
13-1 в пользу талибов.
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28.08.2021 11:42 Відповісти
вообще-то из 170 погибших были и талибы
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28.08.2021 11:45 Відповісти
Кацапы типа стрелкова -дыркина вообще заявляют ,что талибы ,особенно ихнее высшее руководство являются агентами американских спецслужб ,так ,как в своё время отсидели в их тюрьмах и были выпущены ,обменяны ,предварительно пройдя обработку и вербовку .Именно поэтому амеры,предварительно начав вывод собственных и войск союзников позволили талибам ,так легко ,буквально в считанные дни захватить почти всю территорию страны потому ,что утратили всякую веру в действующее ,коррумпированное правительство во главе с президентом Гани и выбрали талибан своим новым протеже ,но оставив в неподконтрольном талибам Панджшере небольшой оплот их политических противников ,нежелающих подчинятся власти талибов как предохранитель того ,что талибы когда -нибудь выйдут из-под контроля
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28.08.2021 12:07 Відповісти
дуже достовірне джерело
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28.08.2021 12:33 Відповісти
Тем не менее доля правды в словах дыркина есть и то ,что амеры начали поспешный вывод своих войск , позволили талибам ,почти беспрепятственно захватить власть , а руководители разведслужб и служащие госдепартамента сша теперь уже в открытую официально чуть ли не каждую неделю проводят встречи и консультации с высшими чинами руководства талибана наводит на определённые размышления
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28.08.2021 13:10 Відповісти
Нащо тоді було б нести такі іміджеві втрати? Нащо евакуювати своє посольство? Дуже багато не відповідностей. Всі ці комунікації скоріше нагадують намагання "порєшать" проблеми, які виникли після невдалого рішення.
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28.08.2021 13:23 Відповісти
Иммиджевые потери для отвода глаз
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28.08.2021 14:01 Відповісти
Кстати игил считает талибов своими врагами как и штаты ,что делает американцев и талибан пусть и ситуативными (а может и нет ) но союзниками
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28.08.2021 14:06 Відповісти
А беспилотник MQ-9 Reaper по дороге на кремль завернуть может?
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28.08.2021 11:42 Відповісти
Армія США завдала удару по бойовиках Ісламської держави в Афганістані - Цензор.НЕТ 8208
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28.08.2021 12:10 Відповісти
Відповідь не забарилась.
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28.08.2021 12:06 Відповісти
Самое смешное в том, что ИГИЛ обвинило Талибан, что те кафиры (неверные) и сотрудничают с американцами... ну и естественно противодействуют ИГИЛ в создании халифата...
Одновременно, Талибы обвинили ИГИЛ, в том, что они хариджиты и противодействуют созданию эмирата в Афганистане и являются ставленниками неверных.
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28.08.2021 12:09 Відповісти
Звичайна внутрішньовидова боротьба.
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28.08.2021 12:34 Відповісти
По Кремлю треба було бити - організатори терактів там.
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28.08.2021 12:18 Відповісти
Він це знає і ховається десь у бункері
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28.08.2021 13:11 Відповісти
Все забывают про дальность самого боеприпаса.
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28.08.2021 13:13 Відповісти
И это все? Неудивительно, что амис перестали уважать.
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28.08.2021 13:23 Відповісти
Как вы уже достали нацыки. А главное вы гнойный нарыв на теле Украины.
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28.08.2021 13:42 Відповісти
Это ты гнойный нарыв и инородное тело государства -агрессора на теле Украины
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28.08.2021 14:02 Відповісти
Большевистская раковая клетка рассуждает про гнойный нарыв...
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28.08.2021 14:18 Відповісти
Глупые пиндосы, угробили там своих вояк. Топтались зря 20 лет , пффф
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28.08.2021 15:55 Відповісти
Чёто подозрительно - когда взорвут бомбу (и сколько штук) не знали (все просрали) - а вот кто конкретно взорвал узнали со скоростью света - вопрос, почему не вдарили "до того как"?
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28.08.2021 16:52 Відповісти
 
 