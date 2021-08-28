Армія США завдала удару по бойовиках Ісламської держави в Афганістані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
США завдали авіаудару по представнику афганського крила ІДІЛ ("Ісламська держава Хорасан").
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це йдеться в заяві Центрального командування США, опублікованому 27 серпня.
"Сьогодні збройні сили США провели загоризонтну контртерористичну операцію проти планувальника організації ІДІЛ-Х", - сказав спікер командування капітан Білл Урбан.
За його словами, безпілотний авіаудар завдали в провінції Нангархар в Афганістані
"Початкові ознаки вказують на те, що ми уразили ціль. Нам не відомо про жертви серед цивільного населення", – додав Урбан.
Мішенню удару був бойовик, залучений у планування майбутніх атак, повідомили телеканалу NBC News джерела у Міністерстві оборони США. Чи був він одним із організатором теракту в аеропорту Кабула 26 серпня, не уточнюють.
У Пентагоні стверджують, що під час удару бойовик їхав в автомобілі зі спільником ізольованою місцевістю. США використовували безпілотник MQ-9 Reaper і боєприпаси, "які обрали з урахуванням точності та мінімізації втрат серед цивільного населення", заявили чиновники Міноборони.
Будь ласка, зачекайте...
- Чому пройшов "світовий політичний землетрус", коли таліби прийшли до влади - і в росії і в Європі..., і в Америці і в Китаї? Афганістан, за площею такий же, як і Україна.... населення - в півтора рази менше, ніж в Україні, а ВВП - майже в чотири рази менше ніж в Україні? Регулярної армії нема...Індустрія не розвинена, орної землі -надто обмаль...Чому, раптом всі потужні держави і їх об'єднання не лише їх визнали, але й забажали раптом і дружити з ними ? Чому всі раптом "затряслися" перед ними, коли ще місяць тому над ними насміхалися і "засуджували"?. Не дивлячись, що і в Афгані і в самому русі талібан наявні не подолані внутрішні і досить не прості протиріччя... в т.ч. й етнічні? Чому ніхто вже й не думає нападати на нього, вводити війська чи відкушувати його території, А ті хто їх вводили -завжди ВИВОДЯТЬ (двічі Великобританія в 19 столітті, ссср в 20-му, США в 21-му)? Чому ж ніхто нині не посмів вже зараз... шантажувати ні їх країну, ні самих талібів? А до цього ж писали всілякі застереження на кшталт -"терористична організація заборонена в росії"
І якщо росія мусує тему, що таліби їх запрошують в свою економіку - для розробки надр корисних копалин - то росіяни прийдуть туди не як пани чи власники надр? Ні ! Вони там будуть ходити чітко- "по струнці", "по лінієчці", як і належить гастарбайтерам!!!
-А чому ж тоді майже ніхто не сприймає набагато потужнішу Україну, як сильного міжнародного гравця? Чому дозволяють собі її постійно надурювати - як зі вступом в НАТО, як з "Будапештським меморандумом", "Мінськими угодами", недолугими "формулами, типу якихось "штанів маєра"?
В наших же надрах лежить вся таблиця Мєндєлєєва, народ - один з найосвіченіших у світі, потужний індустріальний потенціал, четвертина світових запасів чорноземів! Але у владі України немає таких же потужних організаторів виробництва, оборони, суспільного життя , немає патріотів ... лише хитропопі мародери, махінатори, антиукраїнці... і так вже третє покоління "манагерів", три останні каденції... Чому ж цивілізований світ не вводить ніяких санкцій проти них персонально? Чому вони й досі бажані гості в цивілізованих країнах? Світ що, не розуміє що з курячого яйця ніколи не вилупиться страус, що повія ніколи не зможе стати зразком викладача моралі і цнотливості, що "джентльмени" в масках з ножами... з підворотні - ніколи не зможуть стати зразком законопослушності?
А висновок (як відповідь на поставлені вище запитання) лежить на поверхні... - Згуртованість націоналістів (попри існуючі розбіжності і вподобання), задля спільної боротьби і перемоги і повна нещадність до тих, кого вони вважають своїми ворогами!
А невже ви не замітили ще один феномен, що "сильні світу сього" сміються над станом справ в Україні (економічних, політичних, соціальних), але одночасно страшно бояться "приходу до влади в Україні правих", - тобто - її патріотів! Але й не вводять санкцій проти мародерів, які і у владі нинішньої України!
Але всі вмить і одночасно полюбили талібів, коли вони прийшли до влади не надто потужної країни.. але ж вони також "праві", як і патріоти України...
А "прийшли" таліби до влади тому, що народу Афганістану за 50 років осточортіли різноманітні, "чиїсь ставленики" на чолі. Народ повірив своїм правим. Чи зуміють вони перебороти внутрішні розбіжності - час покаже...
Як не прикро, але частина політиків цивілізованих країн - з подвійною мораллю, "подвійним дном", яким не вигідне зростання України, її поступ....як і нинішнім владним "людцям" в Україні...
І доки народ в Україні цього не зрозуміє (а віддає більшість своїх голосів різним антидержавницьким ОПЗЖ, СН...) - очікувати на якесь"процвітання", на якийсь поступ, на виведення окупаційних військ агресора - не варто ...
А не зрозуміли й не усвідомили тому, що більшість населення ще не стали її відданими патріотами...
Заодно бы и сэкономили...
агентурну розвідку ніхто не відміняв
але "вжити заходів" у 100 тис. божевільному натовпі просто неможливо
Да и то. Дальность полета 1900км - это 950км. в каждую сторону... тогда - откуда? Ну то есть чтоб долетел, нанес удар и вернулся.
Чтобы успешно применить беспилотник за более чем 30млн. баксов - он должен вернуться на базу, да?
То есть в одну сторону он может пролететь 850 даже км. Это без учета расхода топлива на само нанесение удара (допустим, разведка филигранно вычислила местонахождение ноунейма-игиловца и БПЛА не нужно было барражировать над местностью, ожидая целеуказания, хотя это уменьшает радиус боевого применения, но хрен бы с ним).
Проверим расстояния - мой вопрос касался этого.
Из Бахрейна это база Манама. До Нангахара более 2тыс. км полета по прямой (то есть через территорию недружественного Ирана, у которого есть ПВО).
Отпадает. Чисто по дальности отпадает - даже если предположить что ПВО Ирана спали мертвым сном.
Из Кувейта, там несколько баз до Нангахара - 2 200км. с гаком и опять же через Иран, который хрен бы пропустил БПЛА. Причем учитывая сколько лететь... обнаружили бы.
Но и так и эдак - из Кувейта не хватает дальности. Ведь Нангахар это аж северо-восточная часть Афгана, противоположная от ближайших точек возможного соприкоснования.
Катар. С базы Аль-Удейд тоже 2100км грубо говоря.
Диего-Гарсия вообще 4000км+
База Карши-Ханабад? Откуда военные США в Узбекистане???
https://uz.sputniknews.ru/20210510/18660459.html
Вот потому и вопрос. Каким образом:
1) Ударный беспилотник с дальностью полета в 950км. в одну сторону пролетел 2000км. расстояния в ОДИН конец, вычислил цель, нанес удар и вернулся.
2) Как вариант - каким образом ударный беспилотник вылетел из Узбекистана, в котором этих беспилотников НЕТ?
А где ты видел штангу дозаправки в воздухе у MQ-9 Reaper? Нету ее.
Ок, допустим из Индии. Но тогда лететь через недружественный Индии Пакистан... с понятными последствиями. Прикинь, в условиях имеющегося конфликта Индии и Пакистана ВВС последнего засекают вылетевший с терртории Индии БПЛА, который на ответчик свой-чужой отвечает чужой...
Ответчик не определяет принадлежность БПЛА. Там проще: все что не свое (кодированный сигнал) = чужое.
Чужое, летящее с территории враждебной Индии.
Представь. Сидит себе оператор ПВО Пакистана ... и видит на экране радара отметку. Движущуюся с территории Индии. Враждебной - Индии. Цель воздушная, сигнал "чужой"... дальше - как думаешь, что?
Напоминаю, на кону - 30ка миллионов долларов плюс цена ракет на беспилотнике.
Ты б рискнул так?
Как думаешь, как бы поступил наш оператор ПВО, видя "чужую" цель, вторгшуюся в воздушное пространство со стороны враждебной РФ?
Это я молчу о том, что таинственный командир талибов, который планировал операцию - находился аж в Нангахаре. Это я молчу о том, что американцы знали что именно он планировал, как, откуда и с кем он ехал на машине... но блин не могут его имени назвать.
В общем - странно все это.
Особисто я допускаю що, американський літальний апарат міг з Індії пролетіти до Афганістану з відома Пакистану або без його відома. Американці і більшими силами діяли в Пакистані. Вони і дозаправку БПЛА могли проводити в аеропорту Пакистану.
Ложь недопустима. Вне зависимости от того, кто говорит.
А цель - узнать истину.
Только учитывая резонанс со взрывами и падение рейтингов - если бы было как ты говоришь, то это бы уже показали. Чтоб подтвердить что в аэропорту все ОК, они его контролируют, могут в возмездие и так далее. Но...
СМИ вообще часто лгут. Все, без исключения.
Сочини они про... скажем крылатую ракету типа Томагавка - было бы более правдоподобно.
все твои выкладки не имеют смысла.
Тобто - центр управління польотом безпілотника MQ-9 Reaper був розташований поза Афганістаном...
Хм. Только где пафосное видео взлета БПЛА (а чего там скрывать, напротив, для пропаганды - очень даже полезно) из аэропорта Кабула на фоне военных и толп афганцев на заднем плане?
Тут подкинули версию, что ликвидировали агентурными методами, но чтоб её не раскрывать - придумали сказочку про дрона.
Вот в это верю.
Просто сказочка... ну притянутая. Нефиг лгать.
А тут только слова. Причем противоречащие ТТХ используемой техники.
Одновременно, Талибы обвинили ИГИЛ, в том, что они хариджиты и противодействуют созданию эмирата в Афганистане и являются ставленниками неверных.